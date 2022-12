Investējot vairāk nekā 3 miljonus eiro, augstskola pārceļas uz jaunām telpām

Ekonomikas un kultūras augstskola iegādājusies daļu ēkas Pērnavas ielā 62, Rīgā, Grīziņkalnā, un, noslēdzoties apjomīgiem remontdarbiem, pārceļas uz jaunām telpām. Kopumā projektā investēti vairāk nekā trīs miljoni eiro, ziņo augstskola.

Ēkas daļu Pērnavas ielā 62 augstskola iegādājās jau 2019. gadā. Iekštelpu dizaina risinājumu izstrādē piedalījušies studiju programmas "Interjera dizains" studenti un absolventi, kā arī programmas direktore Ksenija Miļča. Visi ēkā izvietotie apgaismojuma risinājumi ir energoefektīvi un videi draudzīgi.

Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore Dr.oec., asociētā profesore Oksana Lentjušenkova uzsver: "Jaunā ēka ir pārdomāts un ilgstoši plānots solis. Tā vienlaikus ir gan dāvana mācībspēkiem, darbiniekiem un studentiem augstskolas 25. gadu jubilejā, ko svinēsim jau nākamgad, gan ieguldījums Latvijas tautsaimniecības un Rīgas attīstībā, sekmējot Grīziņkalna pievilcību un vēl vienas radošas telpas attīstību, kura pulcēs jaunus talantus."

Lai jaunā ēka būtu interesanta un pievilcīga studējošajiem, augstskola īstenojusi pieeju, katram stāvam izvēloties īpašu funkciju un nosaukumu. Ņemot vērā, ka 1. stāvs ir vieta, kurā ikviens students, mācībspēks vai augstskolas viesis nonāks vispirms, izvēlēts nosaukums "Always first", kas atgādina, ka katrs no mums var būt pirmais kādā jomā vai notikumā. Šajā stāvā izvietots Studiju informācijas centrs, kā arī mācību Tiesas zāle un radošo studentu iecienītā Melnā auditorija.

Iedvesmojoties no kompāniju "Amazon", "Apple", "Google", "Disney" un "Harley Davidson" pieredzes, jaunās ēkas 2. stāvs nodēvēts par "Garages". Nosaukuma izvēle sakņojas arī stāva neparastajā dizainā. Šajā stāvā izvietotas datorauditorijas, dizaina laboratorija un loģistikas laboratorija, kā arī bibliotēka. Uzsverot, ka studiju procesā ir būtiski nevis orientēties uz ideju novērtējumu, bet gan uz ideju ģenerēšanu, 3. stāvs nodēvēts par "Brainstorm". Šajā stāvā atrodas studiju auditorijas, kurās notiks liela daļa lekciju. Lai vieglā un pozitīvā veidā atgādinātu par to, ka karjeras veidošanai nepieciešams laiks, kā arī uzsvērtu, ka līderis mīt katrā no mums, 4. stāvs nodēvēts par "Bosses". Šāds nosaukums stāvam piešķirts, jo tur izvietota augstskolas administrācija un rektorāts, kā arī auditorijas tiem, kuri studē "Vadības zinības".

Ekonomikas un kultūras augstskola ir dibināta 1998. gadā, tā īsteno studiju programmas koledžas, bakalaura un maģistra līmenī (gan latviešu, gan angļu valodā). Kopumā tā piedāvā 16 studiju programmas, apvienojot vairākas sfēras — sociālo (ekonomika), humanitāro (kultūra) un eksakto (IT). Augstskola ir vairāku asociāciju biedre Latvijā un ārvalstīs, piemēram, Latvijas Augstākās izglītības eksporta apvienības, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA), Privāto augstskolu asociācijas, Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) un Baltic Management Development Association (BMDA).