Investoru pieprasījums pēc 'Latvenergo' 'zaļajām' obligācijām būtiski pārsniedzis emisijas apjomu

AS "Latvenergo" trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros sekmīgi izvietotas septiņu gadu “zaļās” obligācijas 50 miljonu eiro apmērā ar fiksēto gada procentu likmi 0,5%, informē uzņēmuma pārstāvji.

Investoru interese jeb kopējais pieprasījuma līmenis sasniedza 229,8 miljonus eiro izvietošanas perioda beigās, līdz ar to vairāk nekā 4,5 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu.

"Šī ir jau otrā obligāciju piedāvājuma programma, kuras ietvaros emitējam zaļās obligācijas, un mūsu mērķis ir investēt videi draudzīgos projektos. Augstā investoru interese pēc "zaļajām" obligācijām apliecina, ka "Latvenergo" stratēģijā ir vēl vairāk jāpalielina AER izmantošana koncernā – tātad vēl vairāk ūdens, saules un vēja enerģijas. Tas apliecina arī sabiedrības vēlmi dzīvot ilgtspējīgā vidē," saka AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns,.

"Sekmīgā obligāciju emisija ļauj uzņēmumam piesaistīt finansējumu turpmākas zaļās enerģijas stratēģijas īstenošanai, kā arī paver investoriem jaunas ieguldījumu iespējas Latvijas vērtīgākajā uzņēmumā," akcentē Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne.

Līdzekļi no izvietotajām zaļajām obligācijām tiks ieguldīti Daugavas HES kaskādes rekonstrukcijā, kur programmas realizācijas gaitā iegūtais CO 2 emisijas samazinājums ir aptuveni 16 000 tonnu gadā; energoefektivitātē – sadales tīklu būvniecībā un rekonstrukcijā, viedo tīklu projektos un zemas emisijas transporta infrastruktūras attīstībā; sadales sistēmā vien laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam iegūtais CO 2 samazinājums ir aptuveni 23 000 tonnu; dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un aizsardzībā – tā ir mākslīgo zivju nārsta ligzdu izgatavošana un izvietošana Daugavā, Daugavas baseina upju tīrīšana, ceļotājzivju migrācijas atjaunošanas izpēte Daugavā, ikgadējais balto stārķu monitorings u.c.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijā un Lietuvā, izvietošanas noslēgumā saņemot obligāciju iegādes orderus no 24 dažādiem investoriem, ieskaitot pensiju fondus, aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā, un no starptautiskajām finanšu institūcijām - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas un Ziemeļu Investīciju bankas.

Izvietošanas perioda beigās fiksētā ienesīguma likme līdz obligāciju dzēšanai bija 0,543%. Kopā tika izvietotas obligācijas par kopējo nominālvērtību 50 milj. eiro un dzēšanas termiņu 2028. gada 17. maijā. Kopējais obligāciju programmas apjoms ir 200 miljoni eiro, organizatori – "Swedbank" AB (publ) un "Luminor Bank" AS.