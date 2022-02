Īres tirgū iespējama kustība no lielākiem mājokļiem uz mazākiem

Uz Covid-19 pandēmijas un ievērojamā komunālo izmaksu pieauguma fona īres tirgus ir diezgan stabils, tomēr, kā novērojis "KA Invest Group" vadītājs Aleksejs Kaškarovs, cilvēki ir sākuši apsvērt iespēju lielākus dzīvokļus mainīt pret mazākiem.

"Lielie rēķini par apkuri, elektrību un gāzi, atkritumu apsaimniekošanu liek cilvēkiem mainīt 3-4 istabu dzīvokļus pret 1-2 istabu dzīvokļiem. Mums jau ir pirmie klienti, kuri plāno pāriet no trīsistabu dzīvokļiem uz vienistabas. Šī tendence skars visu nekustamo īpašumu tirgu, ne tikai īres segmentu," uzskata "KA Invest Group" vadītājs Aleksejs Kaškarovs, piebilstot, ka Rīgā nav nekas neparasts, ka vecāka gadagājuma cilvēks trīsistabu dzīvoklī dzīvo viens (bērni izauguši un aizgājuši, dzīvesbiedrs miris), bet maksāt rēķinus kļūst ar katru dienu grūtāk. Cilvēki sāk domāt par pārcelšanos.

Pēc Kaškarova domām, skaidrāk šo tendenci redzēsim tuvāk šī gada pavasarim. Tiem, kas dzīvo īrētā mājoklī, ir arī vieglāk pārcelties - cenas īres dzīvokļiem neaug tik strauji kā tiem, kas paredzēti pārdošanai.

"KA Invest Group" darbojas budžeta mājokļu segmentā. Trīsistabu dzīvokļi veido aptuveni 2% no uzņēmuma īpašumu portfeļa, un budžeta un komforta segmentā tiem nav lielākais noiets. "Trīsistabu dzīvokļos investēt neplānojam, jo ​​tiem ir vismazākā kvadrātmetra atdeve," atklāj uzņēmuma vadītājs.

Neskatoties uz straujo komunālo izmaksu, būvniecības izmaksu, remonta un mēbeļu sadārdzināšanos, īres dzīvokļu cenu pieaugums būs mērens, prognozē Kaškarovs. "Tirgus ir kļuvis daudz konkurētspējīgāks. Pirms desmit gadiem, kad ienācām Latvijas tirgū, šeit tikpat kā nebija lielu spēlētāju. Tagad redzam, ka tiek celtas jaunas ēkas izīrēšanai. Tā ir arī jauna tirgus tendence. Arvien vairāk investoru ir gatavi ieguldīt šajā biznesā," viņš atzīmē.

Tādējādi līdz 2022. gada beigām piedāvājumā Latvijas galvaspilsētā varētu parādīties vairāki simti jaunu īres dzīvokļu. Pagaidām mājokļi ir diezgan dārgi. "KA Invest Group" savukārt piedāvājot nelielus, nemēbelētus ekonomiskās klases dzīvokļus.

Visstraujāk īres cenas pieauga laikā no 2012. līdz 2016. gadam: lēto mājokļu segmentā par 10-12% gadā. Kopš 2016. gada cenas jau ir turpinājušas augt lēnāk – aptuveni par 5% gadā, šādi ir Kaškarova novērojumi. "No vienas puses, tirgus ir kļuvis piesātināts, no citas, ir notikusi iedzīvotāju aizplūšana no Latvijas. Proti, tirgus ir sasniedzis līdzsvaru un joprojām nav iespējams pateikt, kas tieši diktē cenas – saimnieki vai īrnieki," uzskata "KA Invest Group" īpašnieks.

Kā vienu no tendencēm viņš izceļ to, ka cilvēki uzticas pirmskara mājām vairāk nekā sērijveida apbūvei. "Cilvēkiem ir nauda, lai maksātu par ērtiem, tīriem un labi aprīkotiem dzīvokļiem. Pieprasītas ir arī pirmskara mājas – tās ir kvalitatīvas un ir saglabājušas savu vēsturisko autentiskumu," apraksta Kaškarovs.

"KA Invest Group" apvieno vairākus uzņēmumus, lielākie ir "KA Management" un "KA Invest Group". Grupas uzņēmumu galvenā darbības joma ir telpu izīrēšana un iznomāšana, kā arī nekustamo īpašumu apsaimniekošana un uzturēšana. Kopumā grupas īres piedāvājumā un apsaimniekošanā ir aptuveni 400 komforta un ekonomiskās klases dzīvokļi Rīgā. Grupas īpašnieks un vadītājs ir uzņēmējs no Izraēlas Aleksejs Kaškarovs, kuram ir vairāk nekā 15 gadu starptautiska pieredze īres īpašumu nozarē Izraēlā. Latvijā viņš savu darbību sāka 2010. gadā. "KA Invest Group" klienti Latvijā ir vietējie īrnieki ar vidējiem un zemiem ienākumiem.