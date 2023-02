IT nozares aktualitātes: darba roku trūkums un teicamie peļņas rādītāji

IT nozare allaž ir bijusi joma, kas meklē jaunus talantus un darba rokas, jo nozare gan aug plašumā, gan iet dziļumā. Jo sevišķi tas bija novērojams pandēmijas gados, kad digitalizācija uzņēmumos ņēma virsroku pār visiem biznesa procesiem. Kādas ir tendences nozarē patlaban un kādas vēsmas tiek prognozētas nākotnē – par to detalizētāk "Delfi Brand Studio" un "Accenture" projektā "Iespējas IT pasaulē".

Nozares eksperti atzīst, ka IT joma nav skatāma atsevišķi no globālajiem notikumiem – sākot ar pandēmijas ierobežojumiem, kas uzņēmumiem lika pievērsties digitalizācijai un modernizēt savu IT infrastruktūru, un beidzot ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas pilnīgi visiem lika ciešāk savilkt jostas un domāt, kā optimizēt resursus un vienkāršot darba procesus.

Optimizācija ir aktuāla arī patlaban – uzņēmumi īsteno jau ilgi atliktus uzturēšanas darbus un pāriet no vecākām platformām uz jaunākām, lai samazinātu uzturēšanas izmaksas. Izteikti ir novērojama arī virtuālo asistentu un vienotās komunikācijas sistēmu ieviešana. Līdz ar to ir pastiprināta vajadzība pēc IT speciālistiem šajās jomās.

Taču koncentrēšanās uz izmaksu samazināšanu ir aktualizējusi jautājumu par darbaspēka piesaisti no lētākām valstīm, piemēram, Dienvidāzijas, kas pandēmijas gados jau bija mazinājies. Līdz ar to, lai spētu konkurēt, IT nozarei ir jādomā, kā lokālajā tirgū varētu darīt augstas pievienotās vērtības darbus un īstenot augstākas sarežģītības projektus.

Tiesa, līdz ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas papildinājumiem ("Schrems II"), kas paredz, ka ar klientu datiem vairs nedrīkstēs strādāt ārpus ES, darba roku trūks tieši datubāzu uzturēšanā un lietotāju atbalstā.

"Accenture" projektu portfeļa vadītājs Baltijā Uldis Apsītis atklāj, ka šobrīd visbiežāk sastopamie projektu veidi, kādus uzņēmums īsteno, ir IT infrastruktūras pārvietošana uz mākoņservisiem un IT sistēmu modernizēšana – it visās nozarēs uzņēmumi pārvieto savu infrastruktūru uz mākoņiem, kas ļauj panākt daudz labāku mērogojamību.

Savukārt, kā liecina Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) sniegtā informācija, nodarbināto skaits IT nozarē pārsniedz jau 40 tūkstošus speciālistu, nozares peļņas rādītāji tuvojas 600 miljoniem eiro un pienesums veido 6% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Kas nepieciešams, lai nozarei piesaistītu vairāk darbinieku? LIKTA prezidente Signe Bāliņa atbild, ka tas ir mērķtiecīgs darbs jau skolā, skaidrojot eksaktās izglītības nozīmi turpmākās karjeras gaitā un veicinot skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, kā arī mūžizglītība un pārkvalifikācijas iespēju nodrošināšana.



