IT uzņēmuma 'WeAreDots' apgrozījums pērn audzis par 18%

Informācijas tehnoloģijas (IT) uzņēmums "WeAreDots" pērn strādāja ar 5,472 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 18% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa pieauga vairākas reizes un bija 195 479 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Vadības ziņojumā norādīts, ka pērn kompānija turpināja nodrošināt IT risinājumu ieviešanu un to uzturēšanu. Tāpat "WeAreDots" turpināja nodrošināt tradicionālos IT infrastruktūras, drošības un biznesa vadības sistēmu izstrādes pakalpojumus esošajiem klientiem, kā arī strādāja pie jaunu tirgu segmentu piesaistes.

Nākotnē "WeAreDots" vadība plāno veicināt kompānijas atpazīstamību ārvalstu tirgos, stiprināt tās reputāciju mākoņtehnoloģiju jomā Latvijas tirgū, kā arī turpināt nodrošināt IT sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas pakalpojumus esošajiem un topošajiem klientiem.

2017. gadā "WeAreDots" strādāja ar 4,638 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,3% vairāk nekā 2016. gadā, bet peļņa saruka vairākas reizes un bija 6495 eiro.

Kompānija reģistrēta 2014.gada decembrī, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Kompānijas 35% kapitāldaļas pieder Jurim Vilders, 35% - Sandim Kolomenskim un 30% - Aigaram Jaundālderam. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir Vilders.