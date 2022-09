IT uzņēmums 'Tietoevry' Latvijā pērn sasniedzis 54,5 miljonu eiro apgrozījumu

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "Tietoevry" Latvijas filiāle pērn strādāja ar 54,5 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10 % vairāk nekā gadu iepriekš, liecina 2021. gada auditētie finanšu rezultāti. Uzņēmuma peļņa pērn bija 4,6 miljoni eiro pēc nodokļu nomaksas.

"Tietoevry" Latvijā panāca izaugsmi gandrīz visos darbības rādītājos. Ievērojamāko apgrozījuma pieaugumu uzņēmumam pērn izdevās sasniegt par programmatūras uzturēšanas un sniegšanas pakalpojumiem, kas veidoja 16,5 miljonus eiro jeb trešdaļu no kopējā apgrozījuma. Nedaudz mazāku īpatsvaru – par biznesa procesu ārpakalpojumiem, kas sasniedza 15,5 miljonus eiro. Savukārt programmatūras uzstādīšana, testēšana un pielāgošana bija trešais ienesīgākais biznesa virziens, kas veidoja 8,1 miljonu eiro.

Aizvadītajā gadā "Tietoevry" strādāja pie pozīciju nostiprināšanas pārstāvētajās valstīs, kā arī pie jaunu eksporta tirgu attīstības. Līdz ar to pakalpojumi Baltijas reģionā nepārsniedza 10% no kopējā kompānijas apgrozījuma. Tikmēr primārajos mērķa tirgos – Rietumu un Skandināvijas valstīs – sniegtie pakalpojumi bija virs 29,3 miljoniem eiro, kas veidoja vairāk nekā pusi no kopējā apgrozījuma.

Uzņēmums 2021. gadā turpināja attīstīt "Oracle" un "Microsoft" produktu piedāvājumu, kā arī pilnveidot integrācijas platformas, kas ļaus paplašināt savu biznesa daļu Latvijā.

Vienlaikus darbs pērn norisinājās pie atvērtās bankas (Open Banking) risinājumu, zibmaksājumu (Instant Payments) un "Card Suite" platformas attīstības. "Tietoevry" visvairāk pārstāvētie segmenti bija finanšu pakalpojumu un valsts sektors, enerģētika, infrastruktūra, kā arī loģistika un ražošana. Nozīmīgi uzņēmuma projekti bija valdības informācijas un lēmumu atbalsta sistēmas izstrāde, dokumentu pārvaldības un darba plūsmas vadības sistēmas izstrāde, maksājumu platformu un produktu izveide, ieviešana un uzturēšana.