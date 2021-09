ITK nozare Baltijā arvien aug: Latvijā ar to saistītās profesijās strādā 3,7% nodarbināto

iropas Savienības (ES) valstīs ar informācijas tehnoloģijām un komunikācijām (ITK) saistītās profesijās 2020.gadā strādāja 4,3% visu nodarbināto. Latvija un Lietuva pagaidām no ES vidējiem rādītājiem nedaudz atpaliek, tomēr visās trijās Baltijas valstīs ITK nozarē pēdējo gadu laikā vērojama strauja izaugsme, liecina Igaunijas uzņēmuma "RIA.com Marketplaces" apkopotā informācija. Latvijā pērn ITK nozarē strādāja 3,7% no visiem nodarbinātājiem, Igaunijā - 6,5%, bet Lietuvā - 3,3%.

Latvijā, līdzīgi kā citviet Baltijā, ITK nozarē nodarbināto skaits strauji pieaug. 2014.gadā šajā nozarē darbojās tikai 2,5% visu nodarbināto, bet 2020.gadā jau 3,7%, kas ir par 1,2% vairāk. Saskaņā ar Latvijas oficiālās statistikas datiem, 2021.gada jūnija beigās valstīs bija kopumā 853 tūkstoši nodarbināto, kas nozīmē, ka ITK nozarē šobrīd strādā aptuveni 31 tūkstotis cilvēku.

"Latvija pēdējos gados gan ar jaunu izglītības programmu, gan dažādu atbalsta pasākumu palīdzību mērķtiecīgi centusies IT nozari attīstīt. Īpaši laba izaugsme IT un ITK nozarē Latvijā vērojama kopš 2019.gada, un daudzi IT speciālisti Latvijā ieradušies arī no tuvējām valstīm, tai skaitā Baltkrievijas un Ukrainas. Šādai tendencei tuvāko gadu laikā turpinoties, Latvija varētu būt sīvs konkurents Igaunijai, kas šobrīd ITK jomā ieņem līderpozīcijas Baltijā," saka "RIA.com Marktplaces" pārstāvis Arjoms Umanets.

ITK nozares strauja attīstība pēdējos gados vērojama arī citviet Eiropā. 2019.gadā starp visiem nodarbinātajiem ES valstīs ITK nozarē strādāja 3,9%, un gada laikā šis skaitlis pieauga par 0,4%, sasniedzot 4,3%. Vidēji Eiropā ITK nozarē strādājošo skaita pieauguma temps sasniedz pat 7,5% gadā.

Analizējot ITK speciālistu īpatsvaru dažādās ES valstīs, visvairāk ITK nozares darbinieku, saskaņā ar jaunāko Eurostat ziņojumu, pērn bija Somijā (7,6%) un Zviedrijā (7,5%). Tāpat augsts ITK nozares nodarbinātības procents, pārsniedzot 5% robežu, ir Igaunijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Īrijā un Dānijā. Savukārt vismazāk nodarbināto ITK nozarē Eiropas Savienības valstu vidū pērn bija Grieķijā (2%) un Rumānijā (2,4%).

Igaunijā ITK nozarē nodarbināto cilvēku īpatsvars pēdējo septiņu gadu laikā dubultojies no 3,9% 2014.gadā līdz 6,5% 2020.gadā, kas nozīmē, ka ITK nozarē Igaunijā šobrīd nodarbināts aptuveni 41 tūkstotis strādājošo. Pie tam ITK nozare Igaunijā pagājušajā gadā izaugsme turpinājās, pat neskatoties uz pandēmijas ietekmi: lai gan kopējais bezdarbnieku skaits pieauga, IT un komunikāciju jomā strādājošo skaits gada laikā Igaunijā palielinājās par 0,5%.

Tikmēr Lietuvā, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, ITK nozarē strādā vismazāk nodarbināto - 3,3%, taču šis īpatsvars arvien pieaug. Salīdzinājumam, 2014.gadā ITK nozarē Lietuvā strādāja vien 1,7% nodarbināto, kas nozīmē, ka pēdējo sešu gadu laikā šis skaitlis teju dubultojies.

"Lai gan ITK nozarē Lietuvā nodarbināto īpatsvars procentuāli ir mazāks nekā Igaunijā un Latvijā, jāņem vērā tas, ka lielāka iedzīvotāju un nodarbināto skaita dēļ Lietuvā šo speciālistu skaitliski ir vairāk - 47 tūkstoši. Pie tam līdzīgi kā Igaunijā, arī Lietuvā vērojama ļoti strauja šīs nozares izaugsme," norāda "RIA.com Marketplaces" analītiķis.