Izbeidz tiesvedību 'Olainfarm' mazākuma akcionāru prasībā atcelt 'AB City' obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Administratīvā apgabaltiesa otrdien izbeidza tiesvedību, kas tika ierosināta sakarā ar AS "Olainfarm" akcionāru Mārča Judža un Agra Auces prasību atcelt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lēmumu, ar kuru FKTK atļāva "AB City" izteikt obligāto AS "Olainfarm" akciju atpirkšanas piedāvājumu, apstiprināja tiesā.

Tiesas lēmums pieņemts pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282. panta pirmā panta 2. punktu, kas noteic, ka tiesa izbeidz tiesvedību lietā, ja pieteikumu tiesā iesniegusi persona, kurai nav tiesību iesniegt pieteikumu.

Tiesa nolēma izbeigt tiesvedību, konstatējot, ka Aucem un Judzim nebija pamata vērsties tiesā ar šādu prasību.

"AB City" pilnvarotais pārstāvis "Olainfarm" akciju atpirkuma jautājumā Rihards Mors pavēstīja, ka apsvērs iespēju vērsties tiesā pret Judzi un Auci par reputācijas kaitējumu.

Tikmēr Judža izplatītajā paziņojumā medijiem teikts, ka Administratīvā apgabaltiesa nevis sprieda pēc būtības par FKTK lēmuma par "Olainfarm" akciju obligāto atpirkumu atcelšanu, bet gan radīja vairāk neskaidrību par to, kā šī strīdus situācija risināma un kā mazākuma akcionāri var aizsargāt savas tiesības.

Pēc Judža paustā, šāds mazākumakcionāru iesniegums tiesai Latvijā ir pirmo reizi, līdz ar to nav arī precedenta, kā to risināt. "Cik neskaidra ir situācija ar to, kam tad īsti pieder kuras "Olainfarm" akcijas, tik neskaidrs ir tas, kā mazākuma akcionāri var aizsargāt savas tiesības," teica Judzis.

Judža ieskatā tiesas lēmums nebija par to, vai FKTK lēmums ir bijis prettiesisks vai nē, bet gan par to, vai šī situācija ir jārisina administratīvajā vai civilprocesa kārtībā. "Tiesā FKTK plātīja rokas un skaidri atzina, ka nezina kā viņiem būtu jārīkojas. Tagad šo jautājumu skatīs Augstākā tiesa, kurā sniegsim pārsūdzību līdzko 31.augustā saņemsim apgabaltiesas pilno lēmumu," piebilda Judzis.

Vienlaikus viņš pauda viedokli - tā kā Administratīvā apgabaltiesa nav devusi skaidru atbildi pēc būtības par FKTK lēmuma tiesiskumu, tas nozīmē, ka atbilstoši likumam "Olainfarm" akciju obligātā atpirkuma procedūra joprojām ir apturēta līdz lēmumu pieņems Augstākā tiesa.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" obligātajā akciju atpirkumā uzņēmuma mazākuma akcionāri "Repharm" grupas kompānijai "AB City" pārdevuši kopumā 2 427 408 akcijas, kas veido 17,23% no kopējā "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita, un kopumā mazākuma akcionāri par šīm akcijām saņems 22,477 miljonus eiro.

Līdz ar obligātā akciju atpirkuma noslēgšanos "AB City" ir ieguvusi 48,08% no "Olainfarm" balsstiesību.

"Lielā mazākuma akcionāru interese liecina, ka "AB City" izteikto piedāvājumu investori novērtējuši kā patiesi izdevīgu. Tāpēc, zinot par centieniem šo akciju atpirkumu kavēt, esam sagatavojuši papildu iespēju akciju turētājiem, kas procesa neskaidrību un novēlotā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) skaidrojuma dēļ tomēr atturējās pārdot savas "Olainfarm" akcijas," pauda "AB City" valdes priekšsēdētājs Sergejs Korņijenko.

"AB City" ir nolēmusi nākt klajā ar piedāvājumu biržā vēl piecas darbadienas iegādāties "Olainfarm" akcijas, saglabājot to pašu cenu 9,26 eiro, kas obligātā atpirkuma ietvaros tika noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto metodi. Šim nolūkam "AB City" joprojām ir rezervējusi līdzekļus vairāk nekā 65 miljonu eiro apjomā.

"Šis darījums kalpo kā atspēriena punkts, lai aizvien lielāku fokusu vērstu uz ieguldījumiem "Olainfarm" attīstībā. Atšķirībā no līdzšinējās prakses, kad "Olainfarm" prioritāte bija peļņas sadalīšana dividendēs, mums rūp investīcijas "Olainfarm" produktu portfeļa paplašināšanā un jaunu tirgu apgūšanā," pavēstīja Korņijenko, uzsverot, ka "Repharm" grupa kā vietējais veselības nozares līderis un stratēģiskais investors "Olainfarm" attīstību plāno ilgtermiņā, izvirzot ambiciozus mērķus ne vien uzņēmumam, bet visai farmācijas nozarei Latvijā.

Ņemot vērā situācijas steidzamību un ievērojot radušos jautājumus par pieteikuma iesniegšanas ietekmi uz akciju atpirkšanas piedāvājuma norisi, FKTK bija tiesā iesniegusi lūgumu par pagaidu aizsardzības piemērošanu, jo FKTK ieskatā pilnīgs ierobežojums īstenot no pārsūdzētā FKTK lēmuma izrietošās tiesības ir nesamērīgs un faktiskajai situācijai neatbilstošs. FKTK lūdza šo lūgumu izskatīt steidzamības kārtībā līdz 17. augustam, kas bija noteiktais obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš.

Vienlaikus FKTK informēja, ka "AB City" piedāvājums izteikts 16.jūlijā ar oficiālo paziņojumu izdevumā "Latvijas Vēstnesis", savukārt pieteikums tiesai iesniegts pēc obligāto akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas - 20. jūlijā.

Ņemot vērā minēto un spēkā esošo tiesību normu interpretācijas iespēju, pareiza un taisnīga jautājuma noregulēšana ir vienīgi tiesas kompetencē, kas FKTK un citiem "Olainfarm" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumā iesaistītajiem būs saistoša, paziņojumā norāda FKTK.

Ņemot vērā steidzamību un radušos jautājumus par pieteikuma iesniegšanas ietekmi uz akciju atpirkšanas piedāvājuma norisi, kas pastarpināti ietekmē daudzus mazākuma akcionārus, piedāvājuma izteicēju un darījumā iesaistītās trešās personas, kā arī Administratīvā procesa likumā noteikto, ka tiesa lūgumu par pagaidu aizsardzību izskata, ņemot vērā situācijas steidzamību, FKTK aicina tiesu pēc iespējas agrāk izskatīt tiesai pieteiktos lūgumus un pieņemt attiecīgu lēmumu.

Tāpat ziņots, ka "Olainfarm" obligātā akciju atpirkšanas procedūra tika apturēta, bet FKTK lūdza Administratīvo tiesu atļaut "AB City" turpināt un pabeigt procedūru, iepriekš pavēstīja FKTK pārstāve Dace Jansone.

FKTK padome 14. jūlijā atļāva "AB City" izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu.

Holdingkompānija "AB City" reģistrēta 2018.gadā, tās pamatkapitāls ir 126 536 960 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji nav norādīti, bet uzņēmuma padomē strādā "Repharm" līdzīpašnieki Andrejs Leibovičs, Jānis Oskerko un Aleksandrs Livšics. Savukārt "AB City" valdē ir "Repharm" līdzīpašnieki Roberts Tavjevs un Sergejs Korņijenko.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019. gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājā 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Savukārt "Repharm" ir veselības aprūpes jomā strādājošu Latvijas uzņēmumu grupa, kas apvieno "Sentor Farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), AS "Veselības centru apvienība", SIA "Centrālā laboratorija", "Rīgas farmaceitiskā fabrika" un "Recipe Plus". "Repharm" uzņēmumu grupa ir izveidota 2009.gadā. 2019.gadā "Repharm" koncerna apgrozījums bija 283,008 miljoni eiro, bet koncerna peļņa bija 34,56 miljoni eiro.

"Repharm" patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir vairākas Latvijas privātpersonas - Roberts Tavjevs, Jānis Oskerko, Mihails Lurje, Aleksandrs Livšics, Andrejs Leibovičs, Sergejs Korņijenko, Josifs Apts un Jeļena Ņikitina.