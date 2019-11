Izčākst abas piektdien izziņotās 'Olainfarm' akcionāru sapulces

Kvoruma trūkuma dēļ piektdien nenotika arī otrā no kopumā divām šodien plānotajām zāļu ražotāja "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulcēm, pavēstīja kompānijā.

Kompānijā informēja, ka piektdien pulksten 14 sasauktajai akcionāru ārkārtas sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 3 730 416 balsstiesīgās akcijas jeb 26,48% no balsstiesīgā kapitāla.

Atbilstoši "Olainfarm" statūtiem šāds balsstiesīgo akciju īpatsvars nav pietiekams, lai sapulce izskatītu izsludinātās darba kārtības jautājumus un pieņemtu lēmumus, līdz ar to sapulce nenotika.

"Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Lauris Macijevskis norādīja, ka patlaban nav zināms, kad notiks atkārtotās akcionāru ārkārtas sapulces, lai izpildītu akcionāru sapulču darba kārtību.

Savukārt, jautāts, vai saskata problēmu, ka "Olmafarm" balsstiesību aizlieguma dēļ "Olainfarm" akcionāri nevarēs savākt kvorumu ilgtermiņā, Macijevskis norādīja, ka atbildi uz jautājumu nesniegs.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka piektdien pulksten 11 sasauktajai "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 3 704 254 balsstiesīgās akcijas jeb 26,3% no balsstiesīgā kapitāla. Taču atbilstoši sabiedrības statūtiem tāds kvorums nebija pietiekams, lai sapulce izskatītu izsludinātās darba kārtības jautājumus un pieņemtu lēmumus, līdz ar to sapulce nenotika.

Tāpat ziņots, ka piektdien bija sasauktas divas "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulces, kurās abās bija plānots lemt par izmaiņām padomē.

Tostarp akcionāru ārkārtas sapulcē, kas sasaukta pēc "Olmafarm", kas pārstāv 42,56% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma un bija paredzēta pulksten 11, plānoja lemt par "Olainfarm" padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas padomes ievēlēšanu uz piecu gadu termiņu, paredzot, ka darbu padomē turpina Jānis Buks un Andrejs Saveļjevs, bet no jauna padomē tiek iecelta Irina Maligina, Nika Saveļjeva un Valentīna Andrējeva. Tādējādi bija paredzēts, ka darbu padomē neturpinās Gundars Bērziņš, Kārlis Krastiņš un Haralds Velmers.

Tāpat šajā akcionāru ārkārtas sapulcē bija plānots atsaukt no amata "Olainfarm" revīzijas komitejas locekļus un ievēlēt jaunu revīzijas komiteju uz divu gadu termiņu. Bija paredzēts, ka turpmāk kompānijas revīzijas komitejā strādās Andrējeva, Pēteris Rubenis un Irina Maligina. Tādējādi bija paredzēts nomainīt visus esošos "Olainfarm" revīzijas komitejas locekļus. Šobrīd kompānijas revīzijas komitejā strādā Krastiņš, Viesturs Gurtlavs un Agris Auce.

Attiecīgajā akcionāru ārkārtas sapulcē bija plānots lemt arī par prasības celšanu pret "Olainfarm" valdes locekļiem un uzdot "Olainfarm" padomei celt prasību pret attiecīgajiem valdes locekļiem Komerclikumā noteiktajā kārtībā un termiņā, taču konkrētie valdes locekļi lēmumu projektā nebija uzrādīti.

Tāpat bija plānots lemt par prasības celšanu pret "Olainfarm" padomes locekļiem, kuri pildīja pienākumus līdz 2019. gada 1. aprīlim, un uzdot "Olainfarm" valdei celt prasību pret attiecīgajiem padomes locekļiem Komerclikumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Arī attiecīgie padomes locekļi, pret kuriem bija paredzēts celt prasību, lēmumprojektā nebija uzrādīti, taču, pēc "Firmas.lv" datiem, aprīļa sākumā kompānijas padomē strādāja Pāvels Rebenoks, Mārtiņš Krieķis, Daina Sirlaka un Irina Maligina.

Savukārt otra "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulce bija sasaukt pulksten 14 pēc Nikas Saveļejevas pilnvarotās personas Andreja Saveļjeva, kas kopā pārstāv 7,79% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma.

Attiecīgajā akcionāru ārkārtas sapulcē bija plānots no darba "Olainfarm" padomē atsaukt Bērziņu, Buku, Krastiņu, Velmeru un Andreju Saveļjevu. Vienlaikus no jauna padomē bija plānots iecelt Niku Saveļjevu, Rubeni un Alekseju Panasinu. Bija paredzēts, ka darbu padomē turpinās Buks un Andrejs Saveļjevs. Tādējādi arī atbilstoši šīs akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu projektiem bija plānots, ka darbu "Olainfarm" padomē neturpinās Bērziņš, Krastiņš un Velmers.

Tāpat otrajā akcionāru ārkārtas sapulcē bija plānots lemt par Krastiņa, Gurtlava un Auces atsaukšanu no amata "Olainfarm" revīzijas komitejā, bet no jauna revīzijas komitejā uz divu gadu termiņu bija paredzēts iecelt Andrējevu, Panasinu un Rubeni.

Akcionāru sapulcē bija plānots veikt arī grozījumus "Olainfarm" statūtos, izslēdzot statūtu 6.3.punktu, kas nosaka, ka akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā pārstāvēti vairāk nekā 50% no apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla.

Tajā pašā laikā Buks aģentūrai LETA iepriekš paziņoja, ka nav piekritis atkārtoti kandidēt uz padomes locekļa amatu, jo nevēlas būt iejaukts "Olainfarm" akcionāru strīdos. "Akcionāru strīdiem būtu jānotiek ārpus uzņēmuma, bet paredzētais jaunais padomes sastāvs liek domāt, ka šie strīdi var pārnesties uz uzņēmuma padomi. Svarīgi, lai padome strādātu visu akcionāru interesēs, bet plānotais padomes sastāvs par to rada šaubas," viņš sacīja.

Vēstīts arī, ka Zemgales rajona tiesa septembrī apmierināja prasību uz laiku apturēt "Olmafarm" balsstiesības akcionāru sapulcēs. Tāpat "Olmafarm" uz laiku aizliegts rīkoties ar tās īpašumā esošajām "Olainfarm" akcijām apmēram 60 miljonu eiro vērtībā. Prasību par pagaidu aizsardzības līdzekļu noteikšanu tiesai lūdza nelaiķa Valērija Maligina nepilngadīgā meita Anna Emīlija Maligina.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.