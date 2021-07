Izdevniecības 'Dienas mediji' apgrozījums pērn saruka par 13,5%

Pērn izdevniecība "Dienas mediji" strādāja ar 1,627 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 13,5% mazāk nekā gadu iepriekš, bet zaudējumi samazinājās par 28,4% un bija 414 828 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Gada pārskatā norādīts, ka izdevniecības ieņēmumi no preses izdevumu abonēšanas bija 936 760 eiro, bet no reklāmas pakalpojumiem gūti 442 594 eiro. Tāpat aizvadītajā gadā 152 516 eiro gūti ieņēmumos no preses izdevumu mazumtirdzniecības un 25 130 eiro – no reklāmas materiālu izplatīšanas.

Pērn ienākumi no laikraksta pielikuma "TV Diena" izdošanas veidoja 8512 eiro, bet "e-veikala" ienākumi bija 5559 eiro. Savukārt pārējie ieņēmumi veidoja 56 394 eiro.

Kompānijas vadības ziņojumā sacīts, ka mērķtiecīgas darbības rezultātā izdevniecībai izdevās samazināt pārdotās produkcijas ražošanas un pārdošanas, kā arī administrācijas izmaksas. Taču, neraugoties uz izmaksu samazinājumu, izdevniecībai neizdevās novērst apgrozījuma kritumu salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu.

Vadības ziņojumā pausts, ka izdevniecības darbības rezultātus pērn ietekmēja Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi uzņēmējdarbībā. Ņemot vērā, ka pērn pandēmijas dēļ bija noteikti ierobežojumi arī tirdzniecības vietās, samazinājās preses izdevumu mazumtirdzniecība, kā arī apsīka reklāmdevēju interese par reklāmu izvietošanu presē.

Domājot par nākotnes perspektīvām, izdevniecība "Dienas mediji" nākamajā finanšu gadā turpinās saimnieciskās darbības optimizāciju, strādājot pie efektīvākas resursu izmantošanas. Šogad izdevniecības vadība plāno pilnveidot laikrakstu "Diena", kā arī attīstīt interneta portālu "diena.lv".

2019. gadā izdevniecība "Dienas mediji" strādāja ar 1,882 miljonu eiro apgrozījumu, kas bija par 14,3% mazāk nekā gadu iepriekš, bet zaudējumi pieauga par 12,3% un bija 579 160 eiro.

Kompānija reģistrēta 2006. gada februārī, un tās pamatkapitāls it 10,925 miljoni eiro. Izdevniecības vienīgais īpašnieks un patiesais labuma guvējs ir Edgars Kots.