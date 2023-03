Izdodas rast kompromisu Stradiņa slimnīcas būvdarbu turpināšanai

Starp būvkompāniju SIA "Velve" un "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu" panākts kompromiss attiecībā uz slimnīcas A korpusa 2. kārtas būvdarbu veikšanas sadārdzinājumu 17 651 115,73 eiro (bez PVN) apmērā un būvdarbu līguma termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 1. jūnijam, informē "Velve".

Lai arī sadārdzinājuma summa vairāk nekā 17,6 miljonu eiro apmērā pilnībā nesedz būvniecības izmaksu pieaugumu, "Velve" piekritusi solidāri uzņemties atbildību šajā situācijā. Tādējādi abas puses vienojušās kompensēt ar būvdarbu izmaksu kāpumu saistītos riskus.

"Šajos sarežģītajos un mainīgajos tirgus apstākļos, realizējot tik apjomīgu projektu, esam saskārušies ar virkni indeksācijas metodoloģijas un vadlīniju trūkumiem. To neatbilstība reālajai tirgus situācijai un būvniecības izmaksām neļāva savlaicīgi saskaņot projekta kopējo sadārdzinājuma summu, un potenciālo risku dēļ bijām spiesti "iesaldēt" virkni nākotnes apakšuzņēmēju līgumu. Lai rastu risinājumu projekta turpināšanai, vienojāmies ar pasūtītāju, ka veiksim būvniecības cenu izmaiņu analīzi, balstoties uz Ekonomikas ministrijas inflācijas vērtējumu, kā arī uz faktisko situāciju tirgū. Pēc vairāku mēnešu ļoti laikietilpīga darba mums beidzot ir izdevies vienoties par indeksācijas gala aprēķinu, lai varētu turpināt šī visai sabiedrībai tik nozīmīgā un nepieciešamā objekta būvdarbu turpināšanu," skaidro SIA "Velve" īpašnieka "MN Holding" valdes locekle Jekaterina Griga.

Iepriekš jau ziņots, ka, ņemot vērā Krievijas uzsākto karu Ukrainā, kā rezultātā būtiski tika ierobežota būvniecības izejmateriālu pieejamība un nozarē tika piedzīvots nepieredzēts cenu sadārdzinājums, tostarp darbaspēka un energoresursu pozīcijās, būvkompānija "Velve" kopā ar Stradiņu slimnīcas pārstāvjiem kopš 2022. gada maija risināja Slimnīcas jaunā korpusa būvniecības izmaksu sadārdzinājuma un tā kompensēšanas mehānisma jautājumus.

Grozījumus esošajā līgumā puses varēja apstiprināt tikai pēc valdībā izskatītā ziņojuma par sadārdzinājuma finansēšanu. Ministru Kabinets ir pieņēmis zināšanai "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas" iesniegto ziņojumu un atbalstījis to šī gada 14. martā.

Jau ziņots, ka 14. martā valdība uzklausīja ziņojumu par Stradiņa slimnīcas "A" korpusa būvniecības gaitu, VM informējot par būvizmaksu sadārdzinājumu, kas radies "ārēju apstākļu", proti, augstās inflācijas dēļ. Pirms dažiem gadiem VM ar "Velvi" noslēdza 106 miljonu eiro vērtu līgumu par slimnīcas jaunā korpusa būvniecību, kam vajadzēja noslēgties pagājušā gada beigās. Tomēr būvdarbi ir ieilguši un nu to izmaksas augušas par 16,29 miljoniem eiro.

Tā kā līdzekļi Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecībai tika gūti no Eiropas Savienības (ES) fondiem iepriekšējā – no 2014. līdz 2020. gadam – plānošanas perioda, VM rosināja sadārdzinājumu segt no nākamā ES fondu plānošanas perioda. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV), kura iepriekš pildīja veselības ministres pienākumus, piebilda, ka šādā gadījumā VM jārēķinās, kas jaunajā ES fondu plānošanas periodā ministrijai būs par 16,29 miljoniem eiro mazāk līdzekļu citiem pasākumiem.

Savukārt Ministru prezidents pauda izbrīnu, ka finansējuma pieaugums tiek pamatots ar izmaksu sadārdzinājumu, lai gan objekts bija jāpabeidz agrāk – pirms izmaksas auga. Viņš secināja, ka būvnieks novilcis laiku, kamēr būvizmaksas kļuvušas dārgākas.

"Sajūta, ka būvnieks vazā valsti aiz deguna. Es nesaprotu, kas notiek. Vai mēs dzīvojam pasaulē, kurā var ļaunprātīgi izmantot valsts budžetu? 16 miljoni eiro veselības aprūpes budžetā būtu liels atslogs, piemēram, onkoloģijā. Vai nav tā, ka būvnieks faktiski izmanto nodokļu maksātāju naudu un panāk lielāku cenu? Kādas garantijas, ka šis vēl neievilksies?" uzsvēra premjers un vaicāja, vai būvnieks nav bijis iesaistīts savulaik Konkurences padomes konstatētajā "būvnieku kartelī".