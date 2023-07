Izraudzīts Valsts meža dienesta jaunais vadītājs; atalgojums pārsniedz 4500 eiro

Noslēdzies atklātais konkurss uz Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektora amatu. Par uzvarētāju kļuvis Arvīds Ozols, informē Valsts kanceleja.

Izsludinot konkursu, tika informēts, ka nākamais VMD ģenerāldirektors saņems mēnešalgu 4564 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.

Ozola līdzšinējā darbavieta ir Zemkopības ministrija, kurā viņš jau no 1993. gada ieņēmis dažādus amatus. Bijis valsts sekretāra vietnieks meža jautājumos, mežu valsts ministrs un no 1997. gada – Meža departamenta direktors. Līdztekus šim amatam no pagājušā gada augusta Ozols ir arī VMD ģenerāldirektora amata pienākumu izpildītājs.

Paralēli tiešajiem darba pienākumiem nākamais VMD ģenerāldirektors iesaistījies arī starptautisku organizāciju darbā. 2015. gadā Ozols bijis Eiropas Savienības Padomes Mežsaimniecības, ģenētisko resursu un vides jautājumu darba grupas vadītājs, bet pirms tam vairākus gadus bijis Apvienoto Nāciju Organizācijas Meža foruma sesiju biroju priekšsēdētāja vietnieks; vēlāk arī biroja priekšsēdētājs.

Nākamais VMD vadītājs Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātē ieguvis mežsaimniecības inženiera izglītību un brīvi pārvalda angļu valodu.

Atklātais konkurss uz ģenerāldirektora amatu norisinājās trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā atlases komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidroja savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un izklāstīja savu redzējumu par VMD darbības prioritātēm un attīstību. Savukārt konkursa trešajā kārtā tika pārbaudītas konkursa finālista vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana.