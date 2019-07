Autotransporta direkcija izsludina konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā laika periodā no 2021. līdz 2030.gadam, informēja direkcijas pārstāve Zane Plone.

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) šodien ir akceptējis iepirkuma par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. līdz 2030.gadam izsludināšanu un publicējis paziņojumu savā mājaslapā. Pretendenti savu piedāvājumu par regulāru pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu ar autobusiem Autotransporta direkcijā var iesniegt līdz 9.septembrim.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā tiks vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums - 60%. Tehniskajā piedāvājumā tiks vērtēts autobusu vecums - autobusu parka vidējais vecums nedrīkstēs pārsniegt deviņus gadus, bet viena atsevišķa autobusa vecums - 15 gadus.

Tāpat tiks vērtēta pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem, autobusa tehniskais aprīkojums, kā arī pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un drošība, piemēram, videonovērošana, kas fiksē autovadītāja veiktās darbības, un GPS. Savukārt kā papildu bonusi tiks vērtēti, piemēram, bezskaidras naudas norēķini, informācija par pieturvietām autobusā tiek attēlota vizuāli un atskaņota audio versijā un citi.

"Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcijas mērķis ir pārsēdināt iedzīvotājus no privātā automobiļa uz konkurētspējīgu, kvalitatīvu, pieejamu, ērtu un drošu sabiedrisko transportu. Tas nozīmē, ka no 2021 gada visiem Latvijas iedzīvotājiem būs nodrošināti vienlīdz augstas kvalitātes pakalpojumi, vienlaikus samazinot valsts finansējumu un neuzņemoties pilnīgi visus finansiālos riskus uz valsts pleciem, kā tas bijis līdz šim. No 2021.gada, līdz ar valsts dotētā sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošanos, tiks ieviesti arī komerciālie maršruti. Šajos maršrutos visi izdevumi būs paša uzņēmuma pašrisks. Tāpat jauninājums, kas ir ietverts konkursa nolikumā, ir bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešana mazapdzīvotos lauku reģionos, tādējādi motivējot iedzīvotājus izmantot sabiedrisko transportu," uzsvēra Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Kopējais maršrutu tīkla apjoms jeb autobusu nobraukums no 2021.gada būs aptuveni 65 miljoni kilometru gadā. Tas tiks iedalīts 16 daļās, un katras daļas apjoms būs no 2,5 līdz sešiem miljoniem kilometru gadā. Plānotais maršrutu skaits 2021.gadā būs 1030, bet reisu skaits - gandrīz 6200.

Plānots, ka iepirkuma rezultāti tiks paziņoti novembrī, bet līgums ar pārvadātājiem, kuri būs uzvarējuši konkursā, tiks slēgti šā gada decembrī. Tādējādi uzņēmumiem būs viens gads, lai sagatavotos pārvadājumu uzsākšanai, sākot ar 2021.gada 1.janvāri. Līgums ar pārvadātājiem, kas uzvarēs konkursā, tiks noslēgts uz 10 gadiem - no 2021.gada 1.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Tās darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta - pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu - plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.