Izsludina konsultāciju par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos

Lai uzturētu un palielinātu dabasgāzes tirgus dalībnieku interesi par iespēju uzglabāt dabasgāzi krātuvē, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi konsultāciju par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos. Plānots, ka jaunie grozījumi attieksies uz 2022./2023.gada krātuves ciklu, informē SPRK.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"2020.gadā, sākot darboties vienotajai Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmai, būtiski pieauga dabasgāzes tirgus dalībnieku interese par iespēju uzglabāt dabasgāzi krātuvē. Plānotie krātuves lietošanas noteikumu grozījumi pozitīvi ietekmēs sistēmas lietotāju informētību par krātuves jaudas rezervēšanas un izmantošanas procesu, lai spētu savlaicīgi plānot darbības, kā arī uzlabos dabasgāzes novietošanas krātuvē pārredzamību. Tādējādi tiks novērsta krātuves pārslodze un sekmēta tās ilgtspēja," norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Ņemot vērā 2021.gadā gūto pieredzi, kurā Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas rezervēšanai tika izmantotas izsoles, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" sagatavoja priekšlikumu grozījumiem un iesniedza SPRK. Izvērtējot un precizējot iesniegtos priekšlikumus, SPRK sagatavoja grozījumu projektu.

Grozījumu projektā ietverts regulējums, kura mērķis ir nodrošināt maksimāli augstu krātuves jaudas rezervēšanas izsoļu pārredzamības līmeni, novērst iespējamo krātuves pārslodzi dabasgāzes iesūknēšanas sezonas laikā, kā arī precizēt krātuvē novietotās dabasgāzes un jaudas produkta nodošanas kārtību un prasības dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas lietotājam attiecībā uz līgumsaistību izpildes nodrošināšanu.

Būtiskākā izmaiņa krātuves lietošanas noteikumos – papildināta krātuves jaudas rezervēšanas kārtība, nosakot, ka sistēmas lietotājs, rezervējot grupētās jaudas produktus, ir vienlaikus rezervējis tam atbilstošu dabasgāzes iesūknēšanas līkni iesūknēšanas ceturksnim vai iesūknēšanas mēnesim, kā arī nosakot, ka izsoles notiek vairākās kārtās, kurās tiek rezervēti jaudas produkti attiecīgam iesūknēšanas ceturksnim un iesūknēšanas mēnesim.

AS "Conexus Baltic Grid" pārvaldībā esošā Inčukalna pazemes gāzes krātuve ieņem stratēģiski svarīgu lomu Latvijas un reģiona enerģētiskās apgādes drošības veicināšanā. Tā viena no modernākajām Eiropā un vienīgā funkcionējošā dabasgāzes krātuve Baltijas valstīs. Tā ļauj sezonāli uzkrāt dabasgāzi, tādējādi apkures sezonā izvairīties no straujiem dabasgāzes cenas lēcieniem.

Š.g. 29.novembrī notiks AS "Conexus Baltic Grid" tirgus dalībnieku seminārs, kurā cita starpā tirgus dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus par grozījumu būtību.