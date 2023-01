Izsludina pieteikšanos sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmām

No 5. līdz 30. janvārim Labklājības ministrija izsludina pieteikšanos sociālās uzņēmējdarbības akselerācijas un inkubācijas programmām. Abas programmas ir bezmaksas, un tām aicināti pieteikties gan esošie sociālie uzņēmumi, gan sociālās uzņēmējdarbības ideju autori, informē ministrijā.

Akselerācijas programmu īsteno biedrība "New Door", un tā paredzēta sociālā biznesa ideju autoriem – fiziskām un juridiskām personām, kurām ir ideja par sociālo uzņēmējdarbību vai kuras šobrīd īsteno kādu sociālu projektu un vēlētos to pārvērst ilgtspējīgā, pelnošā biznesā. Sociālās uzņēmējdarbības akselerācijas programma sniegs zināšanas un individualizētu ekspertu atbalstu topošajiem sociālajiem uzņēmējiem ceļā no idejas līdz ilgtspējīgam uzņēmējdarbības plānam, vienlaikus veicinot dalībnieku personīgo izaugsmi un izpratni par uzņēmējdarbību. Trīs mēnešu intensīvas mācības no februāra līdz maijam palīdzēs nonākt no idejas līdz reālam biznesa attīstības plānam un tā īstenošanai. Programmā uzņems 10 līdz15 dalībniekus, un pieteikties var gan individuālas personas, gan arī komandas līdz trīs dalībniekiem. Lai pieteiktu dalību, jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa.

Savukārt inkubācijas programmu īsteno biedrība "Reach for Change Latvia", un tā paredzēta esošajiem sociālajiem uzņēmumiem, kas ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu un vēlas stiprināt savu kapacitāti un iegūt atbalstu biznesa attīstībai. Astoņu mēnešu programma norisināsies no marta līdz oktobrim, un tā būs iespēja dažādu ekspertu vadībā gan uzlabot savas prasmes un papildināt zināšanas tādās jomās kā efektīva risinājuma izstrāde, finansiālā ilgtspēja, līderība, komandas veidošana, gan iespēja uzzināt, kā palielināt uzņēmuma ienākumus, gan rast jaunas iespējas un kontaktus biznesa attīstībai. Inkubācijas programmā uzņems piecus līdz astoņus dalībniekus, un atlases process noritēs trīs kārtās. Lai pieteiktu dalību, jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa.

Akselerācijas un inkubācijas programmas ir daļa no Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla "Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!", ko finansē Eiropas Sociālais fonds. Cikla aktivitātes, kas plānotas, lai stiprinātu un attīstītu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvijā, norisināsies līdz 2023. gada novembrim. Tās tiek īstenotas sadarbībā ar nozares organizācijām – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, biedrībām "New Door", "Reach for Change Latvia" un sociālo uzņēmumu "Visas Iespējas".