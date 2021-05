Izsludina pirmo konsolidēto dzelzceļa būvmateriālu iepirkumu 'Rail Baltica' pamata trases būvniecībai

"Rail Baltica" kopuzņēmums "RB Rail AS" izsludinājis pirmā konsolidētā dzelzceļa būvmateriālu iepirkuma pirmo kārtu par aptuveno summu 46 miljoni eiro.

Konkrētais publiskais iepirkums paredz optisko šķiedru kabeļu aizsargcauruļu, kabeļu aizsargcauruļu, sakaru kanalizācijas aku un kabeļu kanālu piegādes "Rail Baltica" pamattrases būvniecībai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

"RB Rail AS" Programmas vadības direktors un valdes loceklis Marks Stīvens Louders (Mark Stephen Loader) saka: “Viena no šāda mēroga projekta, kāds ir "Rail Baltica", galvenajām priekšrocībām ir apjomradīti ietaupījumi, kas mums, piemēram, ļauj veikt konsolidētu materiālu iegādi visai 870km garajai dzelzceļa pamattrases līnijai. Esam gandarīti izsludināt pirmo no vēl daudziem šāda veida iepirkumiem. Paļaujamies, ka potenciālie partneri un piegādātāji novērtēs šo iespēju un iesniegs spēcīgus un konkurētspējīgus piedāvājumus.”

Galvenā uzmanība 2021.gadā tiks veltīta, lai sagatavotos vērienīgu būvniecības darbu sākšanai. Tas ietvers gan globālā projekta īstenošanas plānu sinhronizēšanu ar pieejamajām finansēšanas perspektīvām, gan nepieciešamo sagatavošanas darbu veikšanu dzelzceļa materiālu un komponenšu nodrošināšanai pamattrases būvniecībai. Plānots, ka kopējā līgumu vērtība šogad sāktajiem publisko iepirkumu projektiem sasniegs 2 miljardus eiro.

“Šis ir svarīgs nākamais solis, kas apliecina pozitīvu Rail Baltica projekta attīstību, jo šis iepirkums ļauj sagatavoties liela mēroga būvniecības darbiem. Sagaidām, ka gan vietējie, gan starptautiskie nozares spēlētāji šo uztvers kā labu iespēju, jo šādi iepirkumi ir arī papildus atbalsts uzņēmējdarbībai pandēmijas radīto seku mazināšanas kontekstā,” uzsver "RB Rail AS" Iepirkumu departamenta vadītājs Kristjans Pīrsalu (Kristjan Piirsalu).

Pretendenti aicināti iesniegt savus pieteikumus publiskajam iepirkumam līdz šī gada 31. maijam.