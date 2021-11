Izsludināta divu vērtīgāko MAS 'PNB Banka' īpašumu cenu aptauja

Izsludināta divu vērtīgāku maksātnespējīgās "PNB Banka" īpašumu cenu aptaujas, informē "PNB Bankas" nekustamo īpašumu pārdošanas un nomas pārstāvji.

Viens no tiem ir namīpašums Rīgā, Raiņa bulvārī 11 pretim Brīvības piemineklim. Arī šīs telpas savulaik ir remontētas un pielāgotas bankas vajadzībām. Zīmīgi, ka tieši šajās telpās vēsturiski ir atradušās vairākas bankas. Namīpašuma pirmajā stāvā ir izvietotas ekskluzīvas telpas, kuras piemērotas tirdzniecībai, klientu apkalpošanai, saloniem, kafejnīcām. Sākot no otrā stāva ir izvietoti teicami izremontēti biroji ar lielisku skatu uz Brīvības pieminekli, Operas parku, Bastejkalnu. Daļa no tiem jau iznomāta.

Otrs objekts ir ēku komplekss E.Birznieka Upīša ielā 21, kas iepriekš bija zināms kā "People Coworking" telpas un "People Fitness". Pagalma namīpašums tika izmantots bankas vajadzībām. Šajā ēku kompleksā pieejamas telpas biznesam - gan privāti biroji, gan kopstrādes telpas, kā arī profesionāls konferenču centrs līdz 200 cilvēku uzņemšanai. Liekā daļa kopstrādes biroja telpu iznomātas. Ēku kompleksā atrodas arī tādi nomnieki kā MY Fitness, V. Zeļonija džudo skola.

Cenu aptaujai var pieteikties sākot no 2021. gada 22. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma cenu aptaujā, jāveic šādas darbības, līdz 2022.gada 31. janvāra, plkst. 17:00 jāpiedalās klātienes identifikācijā "PNB Bankas" birojā.