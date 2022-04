Izsludināts konkurss uz CSDD valdes priekšsēdētāja amatu; valdes locekļa amatā ievēlēta Benhena

Izsludināts konkurss uz VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) valdes priekšsēdētāja amatu, liecina paziņojums CSDD mājaslapā. CSDD valdes locekļa amatā ievēlēta Dace Benhena, informē uzņēmums.

Mēneša atlīdzība CSDD valdes priekšsēdētājam noteikta līdz 7171 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Valdes priekšsēdētāja atbildības jomas ietver stratēģisko un korporatīvo pārvaldību, administratīvo pārvaldību, ceļu satiksmes drošības un tehniskās uzraudzības jomu.

Pieteikties vakancei var līdz 2022. gada 29. aprīlim.

Kandidātiem prasīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, tiesību zinātņu vai inženierzinātņu jomā, un priekšrocība būs kandidātiem ar otru (papildus) izglītību kādā no minētajām jomām.

Tāpat prasīta vismaz triju gadu darba pieredze vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā valdes priekšsēdētājam līdzvērtīgā vadoša amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā. Kandidātiem jābūt pieredzei komandas vadīšanā, pieredzei stratēģiskā plānošanā un stratēģijas īstenošanas pārraudzībā, kā arī pieredzei nozīmīgu projektu vadībā.

Pretendentiem prasītas zināšanas un izpratne par transportlīdzekļu jomu, ceļu satiksmes nozari un ceļu satiksmes drošību, valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīviem un labu korporatīvo pārvaldību, kā arī CSDD darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Kandidātam nepieciešams stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību, lēmumu pieņemšana un atbildība, kā arī komandas vadīšana.

Pretendentam vēlama profesionālā pieredze un zināšanas par administratīvo pārvaldību, pieredze un zināšanas finanšu vadībā un juridiskajā jomā, publiskās runas, uzstāšanās prasmes un mediju sadarbības pieredze, prasme paust viedokli, argumentēt, veidot diskusiju, līderības spējas un komandas vadītprasme, kā arī orientācija uz attīstību.

Trešajai kārtai izvirzītiem kandidātiem būs jāiesniedz redzējums par tēmu "Redzējums par CSDD attīstības virzieniem tuvākajos trīs gados - izaicinājumi un iespējas".

Jau ziņots, ka CSDD par personāla atlases konsultanta piesaisti valdes priekšsēdētāja atlases procesā noslēgusi 5500 eiro līgumu ar SIA "Astral Executive Search".

Pirmdien, 11. aprīlī CSDD valdes locekles amatā uz pieciem gadiem ievēlēta Dace Benhena. Jaunās valdes locekles atbildības jomas būs transportlīdzekļu reģistrācija, juridiskie jautājumi un klientu apkalpošanas sistēmas pārraudzības joma.

Daces Benhenas pēdējo gadu darba pieredze saistīta ar banku sektoru. No 2019. gada līdz jauno darba pienākumu uzsākšanai CSDD Benhena vadījusi AS "Citadele banka" filiāli Igaunijā. Savukārt no 2015. līdz 2018. gadam Benhena bija valdes priekšsēdētājas amatā "Citadele bankas Lietuvoje" (Lietuva), kur tika nodrošināta pārmaiņu vadība un bankas stratēģisko mērķu sasniegšana. Juridiskie jautājumi un klientu apkalpošanas sistēmas pārraudzības attīstība un pilnveidošana īstenota, trīs gadus vadot Privātpersonu un mazo un vidēju uzņēmumu direkciju "Citadele bankā" laika posmā no 2012.-2015. gadam.

Benhena ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmumu organizācijas vadīšanā Rīgas Tehniskajā universitātē Rīgas Biznesa skolā, bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē, 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā Latvijas Universitātē, profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā RSEBAA un bakalaura grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē.

No 11. aprīļa valde strādā pilnā sastāvā tās priekšsēdētāja Andra Lukstiņa vadībā līdz ar valdes locekļiem Aivaru Aksenoku, Mārtiņu Krieviņu un Daci Benhenu.

Jāatgādina, ka CSDD kopš 1997. gada vada Andris Lukstiņš. Viņa valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņš noslēdzās šogad 17. februārī, bet tas pašreiz ir pagarināts līdz jauna vadītāja apstiprināšanai.

CSDD reģistrēta 1997. gadā, un tās pamatkapitāls ir 38,662 miljoni eiro. Uzņēmuma apgrozījums 2021.gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 50,594 miljoni eiro, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet direkcijas peļņa pieauga par 94,7% un bija 3,755 miljoni eiro,.

CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētāja ir Satiksmes ministrija.