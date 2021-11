Izsludināts starptautisks konkurss 'Rail Baltica' pamattrases Latvijā būvdarbu veikšanai

"Rail Baltica" projekta īstenotājs Latvijā – uzņēmums "Eiropas Dzelzceļa līnijas" – 12. novembrī izsludinājis apjomīgāko iepirkumu dzelzceļa trases izbūvei Latvijā.

Konkursa ""Rail Baltica" pamattrases būvdarbi Latvijā" mērķis ir agrīna būvuzņēmuma iesaiste "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas infrastruktūras būvdarbu nodrošināšanai Latvijā ārpus Rīgas pilsētas robežām.

Izsludināts starptautisks konkurss, kas tiks īstenots divos posmos. Ar konkursa uzvarētāju plānots noslēgt līgumu 2022. gada nogalē, lai 2023. gada pirmajā pusē varētu uzsākt jaunās dzelzceļa līnijas būvdarbus. Projekts līdz 85% tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzekļiem, bet atlikusī daļa – no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits norāda: "Šis ir svarīgs nākamais solis "Rail Baltica" attīstībā, kas apliecina Latvijas gatavību šo projektu īstenot pēc iespējas ātrāk. Jau gadu notiek Rīgas Centrālās stacijas pārbūve un sākusies arī "Rail Baltica" infrastruktūras izbūve starptautiskajā lidostā "Rīga". Tagad ejam straujiem un pārliecinošiem soļiem uz priekšu, savlaicīgi sagatavojoties jaunā dzelzceļa pamattrases būvniecībai. To iecerēts realizēt secīgi, atbilstoši trases posmu gatavībai. Tehniski gatavākais ir dienvidu posms līdz Lietuvas robežai. Tādā veidā varam darīt visu iespējamo, lai Latvija būtu savienota ar Eiropas dzelzceļa sistēmu 2026. gadā, kā plānots, un Latvijas iedzīvotāji varētu novērtēt priekšrocības, ko dod jaunā dzelzceļa līnija ērtiem ikdienas braucieniem."

"Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris informē: " Šis iepirkums būs apjomīgākais dzelzceļa trases izbūvei Latvijā. Agrīna būvnieka iesaiste ir starptautiski aprobēta prakse, kas ļauj konsolidēt atbildību par projekta realizāciju, vienlaikus nodrošinot t.s. adaptīvo būvniecības procesu: būvniecība tiks realizēta atbilstoši projekta posmu gatavībai, ļaujot efektīvāk izmantot finanšu līdzekļus, racionālāk izmantot būvniecības materiālus, atbildīgi rīkoties pieejamā ES finansējuma ietvaros. Prakse ļauj izvēlētajam būvniekam jau laicīgi mobilizēt nepieciešamos resursus, kā arī projektēšanas procesā sniegt konsultācijas par būvdarbu izpildes organizāciju, kas ļauj efektīvi optimizēt būvniecības izmaksas."

"Ir svarīgi, ka, neraugoties uz izaicinājumiem un Covid-19 pandēmijas ietekmi, projekta partneri sadarbības rezultātā var pieņemt projekta turpmākajai attīstībai nozīmīgus lēmumus. Tāds, viennozīmīgi, ir arī šis iepirkums," saka "Rail Baltica" kopuzņēmuma AS "RB Rail" izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Agnis Driksna. "Šis ir pirmais no "Rail Baltica" pamata trases iepirkumiem, kas izsludināts jaunā finanšu plānošanas perioda 2021. – 2027. ietvaros. Salīdzinoši drīz redzēsim iepirkumus arī Igaunijā un Lietuvā, apliecinot projekta briedumu un vienotu projekta ieviešanu visos trases posmos," viņš piebilst.

Konkursa uzvarētājam būs jānodrošina "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas pamattrases Latvijas teritorijā ārpus Rīgas pilsētas robežām vairāk nekā 200 km garumā infrastruktūras – dzelzceļa pamatnes un virsbūves – būvdarbi, tai skaitā teritorijas sagatavošana, uzbērumu, dzelzceļa tiltu, ceļu un pārvadu būve, inženiertīklu pārvietošana un sliežu ceļu izbūve.



Izsludinātā pamattrases būvdarbu iepirkumu konkursa ietvaros netiks iepirkta dzelzceļa elektrifikācijas un signalizācijas sistēmu izbūve. Lai īstenotu vienotu pieeju šo sistēmu izveidē visā "Rail Baltica" dzelzceļa trasē, ņemot vērā šo sistēmu sarežģītību un augstās prasības pret sistēmu drošību, šādu iepirkumu centralizēti pamattrasei visās trīs Baltijas valstīs plāno veikt Baltijas valstu kopuzņēmums "RB Rail".

Ņemot vērā izsludinātā konkursa darbu apjomu, kandidātam jābūt ar ilggadēju pieredzi dzelzceļu un citas inženierinfrastruktūras būvniecībā. Iepirkuma organizētājs cer piesaistīt būvuzņēmumus ar projekta mērogam atbilstošu ikgadējo apgrozījumu. Līdzšinējā pieredze, realizējot "Rail Baltica" projektu Latvijā, liecinot, ka Latvijas būvuzņēmumi veido apvienības ar ārvalstu profesionāļiem, aprobējot vietējās un pasaules pieredzi šādu projektu realizācijā.

Kandidātam jābūt ieviestai kvalitātes vadības un vides vadības sistēmai, kā arī jābūt pieredzējušam, darbojoties būves informācijas modelēšanas (BIM) vidē.

Starptautisks konkurss ļaušot izvēlēties labāko izmaksu un profesionālās pieredzes apvienojumu.

Konkurss norisināsies divos posmos: pirmajā notiks kandidātu atlase, bet otrajā – pretendentu iesniegto sākotnējo piedāvājumu novērtēšana un sarunas, galīgo piedāvājumu iesniegšana un iepirkuma līguma slēgšana.

Kandidātiem konkursā jāpiesakās līdz 2022. gada 28. janvārim. Otro kārtu plānots izsludināt 2022. gada aprīlī, lai ar otrā iepirkuma posma uzvarētāju līgumu noslēgtu 2022. gada nogalē un uzsāktu būvdarbus 2023. gada pirmajā pusē.

Būvdarbu veikšana citos trases posmos un būvēs tiks iepirkta atsevišķos iepirkumos, to skaitā, trases posmiem Rīgas pilsētā (no lidostas "Rīga" pārvada līdz Torņakalna stacijai un no Centrālās dzelzceļa stacijas līdz Aconei), "Rail Baltica" pārrobežu dzelzceļa posmu izbūvei Igaunijas un Lietuvas pierobežā (kopā ap 20 km garumā) un topošā Salaspils multimodāla kravu termināļa būvdarbiem.

Jau šobrīd ir noslēgti līgumi un sekmīgi norit būvdarbi "Rail Baltica" Centrālajā mezglā: Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas būvniecība un Rīgas lidostas dzelzceļa stacijas būvniecība.

"Rail Baltica" dzelzceļa trase Latvijā stiepjas aptuveni 260 km garumā, sākoties pie Lietuvas – Latvijas robežas un turpinās caur 10 pašvaldību teritoriju: Bauskas, Ķekavas, Olaines, Mārupes novadu, galvaspilsētu Rīgu, turpinoties Igaunijas virzienā caur Salaspils, Ropažu, Siguldas, Saulkrastu un Limbažu novadu.