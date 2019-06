Izsolē izliek slaveno Tetera namu Rīgā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) izsludinājusi pieteikšanos izsolei uz vēsturiskā Tetera nama Brīvības ielā 61 nomas tiesībām uz 30 gadiem, aicinot tirgus dalībniekus novērtēt ēkas attīstības potenciālu, portālu "Delfi" informēja VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Ēkas izsoles sākuma cena nomas maksai mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 2,30 eur/m2, papildus nomas maksai nomniekam jāveic maksājumi 1,06 eur/ m2 mēnesī, kas iekļauj apsaimniekošanas izdevumus, nekustamā īpašuma nodokli un apdrošināšanu.

"Nomas nosacījumi ir samērīgi un ticam, ka atradīsies tirgus dalībnieks, kas novērtēs šīs ēkas attīstības iespējas. Vēsturiskais Tetera nams ir valstiskas nozīmes īpašums, valstij rūp to savest kārtībā. Nelielu daļu -nepilnus septiņus simtus kvadrātmetru ēkas platības ekspozīcijai par čekas vēsturi Latvijā ēkas pagraba stāvā un pirmajā stāvā izmanto muzejs. Cienām vēstures liecības, taču vienlaikus raugāmies nākotnē: vēsturiskā 7 stāvu neoklasicisma nama lielākajā – teju 8 tūkstoši kvadrātmetru plašajā daļā ir telpas, kuru sākotnējā dzīve bija saistīta ar sabiedrībai nozīmīgām jomām - izglītību, tirdzniecību, grāmatniecību, mūziku un citām. Vēlamies atdot ēkai tās pelnīto sākotnējo spozmi un iedvest jaunu elpu, tāpēc meklējam valstij izdevīgākos īpašuma attīstības scenārijus," sacīja Vārna.

Tetera nams ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" daļa, UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" daļa un vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā kā īpašums nav nepieciešams valsts funkciju nodrošināšanai, izsoles noteikumi paredz iespēju šo vēsturisko ēku uz tuvākajiem 30 gadiem nodot privātā nomnieka rokās, saglabājot to valsts īpašumā.

Ņemot vērā, ka ēkai ir piemērots valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietas statuss, ēkas nomniekam būs jāizstrādā un jāsaskaņo ēkas pārbūves un restaurācijas būvprojekts, 5 mēnešu laikā no īpašuma nodošanas dienas jāizstrādā un jāsaskaņo ar iznomātāju un pašvaldību būvniecības ieceres dokumentācija, kā arī jāveic visi nepieciešamie pirmsprojektēšanas darbi. Ņemot vērā to, ka ēkā jāveic lieli remontdarbi un to būs iespējams apdzīvot tikai pēc šo darbu pabeigšanas, no akta, kas apliecina Īpašuma nodošanu nomniekam līgumā paredzēto Projektēšanas darbu un Būvdarbu izpildei līdz Īpašuma pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienai – nomnieks maksās tikai maksu par Īpašuma apsaimniekošanu, apdrošināšanu un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši iznomātāja faktiskajām izmaksām. Nomas maksa tiktu aprēķināta tikai pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas – sākot ar īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienu.

Lai saglabātu ēkas vēstures liecības, projekta izstrādes un būvdarbu veikšanas gaitā nomniekam jāievēro Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādes. Ēkai veikta arī arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija.

Ēkas pārbūves un restaurācijas darbiem jāietver pamatu un pagraba sienu, kā arī nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbi, pamatu horizontālā hidroizolācija un vertikālo pagraba sienu hidroizolācija, logu atjaunošana, esošo liftu atjaunošana un jaunu liftu uzstādīšana, inženierkomunikāciju pārbūve, siltummezgla, apkures un ugunsdzēsības sistēmas izbūve, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu un elektroapgādes sistēmu atjaunošana. ēkas iekšpagalmu, ziemeļu un rietumu fasāžu ārējās apdares remonts un kāpņu remontdarbi.

Nomas tiesību izsole notiks 1.augustā. Pieteikšanās termiņš izsolei līdz 30. jūlijam. Detalizēta informācija un izsoles nosacījumi publicēti VNĪ mājas lapā www.vni.lv.

Arhitekta Aleksandra Vanaga ēka – Tetera nams atspoguļo neoklasicisma stilistiku, un tā kopējais mākslinieciskais tēls iekļaujas jūgendstila formu estētikā. Nams durvis vēra 1912. gadā kā īres – tirgotāju nams ar veikaliem un galerijām. Tajā atradās Ķeizariskās krievu Mūzikas sabiedrības mūzikas skola, bibliotēka un grāmatu veikals, saldumu un augļu, piena produktu, puķu veikali, Tautas labklājības ministrijas aptieka. Tajā kūsāja dzīvība, audzināja jaunos mūzikas talantus, rosījās tirgotāji un Latvijas pirmās republikas laikā tai bija valstiska nozīme - 20.gs .20. un 30. gados daļu no tās izmanto Iekšlietu ministrija.

Namā dažādos laika periodos atradusies sabiedrisko lietu ministrija, Valsts statistiskā pārvalde, Mežu departaments, krājaizdevu kases. Tā ir bijusi mājvieta Latvijas Pretalkohola biedrībai, dažādām laikrakstu redakcijām, vēlāk arī Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātam, Mākslas un sabiedrisko lietu departamentam, Baznīcu un konfesiju departamentam un citām iestādēm.

Laikā no 1940.-1941.g un no 1944.-1991. gadam namu aizņem Iekšlietu tautas komisariāts, vēlāk Valsts drošības komiteja ("čeka"). 90-o gadu sākumā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ēku sāk izmantot Valsts policija, kas tur atradās līdz 2008. gada jūlija vidum. Kopš 2015. gada sākuma daļā ēkas atrodas Okupācijas muzeja ekspozīcija par čekas vēsturi Latvijā un namam ir piešķirts valsts nozīmes vēstures notikuma "Komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – "Stūra māja" statuss.

VNĪ šobrīd īsteno 33 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 miljona m2 platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.