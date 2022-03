Izsolē pārdod 22 zemesgabalus pie lidostas 'Rīga'

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludinājis izsoli, kurā tiek pārdoti Rīgas pašvaldībai piederoši 22 neapbūvēti zemesgabali pie Starptautiskās lidostas "Rīga".

Zemesgabali ar kopējo platību 38,9 ha tiek pārdoti kā lietu kopība, un tie atrodas aptuveni 400 metru attālumā no Starptautiskās lidostas "Rīga" nožogotās teritorijas un Rīgas robežas ar Mārupes novadu, kvartālā starp Mazās Gramzdas, Kalnciema, Mīkleņu, Kārklu un Mūkupurva ielu. Zemesgabalu robeža atrodas arī aptuveni 500 metru attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves, tās labajā pusē virzienā uz pilsētas centru, un aptuveni 600 metrus no autoceļa P133, kas uz ved Starptautisko lidostu "Rīga".

Zemesgabali atrodas stratēģiski izdevīgā vietā ar plašām attīstības iespējām. Teritorija piemērota liela un vidēja apjoma daudznozaru investīciju projektu realizācijai – šeit iespējams izveidot daudzfunkcionālus starptautiskus vai reģionālus pārvadājumu loģistikas nozares objektus, pakalpojumu centrus, biroju ēkas, ražotnes un modernus biznesa parkus.

Teritorijā šobrīd nav attīstīta piebraucamo ceļu infrastruktūra, lielākā daļa esošo piebraucamo ceļu un ielu ir ar grunts segumu, daļa ielu nav izbūvētas un vairākiem lietu kopībā esošiem zemesgabaliem piebraukšana nav nodrošināta. Zemesgabalu tuvumā atrodas centralizētie elektroapgādes tīkli, ūdensapgāde, elektroniskie sakaru tīkli un gāze.

Zemesgabalu izsoles sākumcena 5 619 000 eiro.

Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2022. gada 4. aprīlim.