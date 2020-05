Izsolīs bijušā 'KVV Liepājas metalurgs' elektrotēraudkausēšanas kompleksu Liepājā

SIA "FeLM" ir izsludinājusi elektronisku izsoli ar augšupejošu soli, kurā būs iespējams iegādāties Liepājā atrodošos bijušo maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" elektrotēraudkausēšanas kompleksu kā lietu kopību, informēja "FeLM".

Lietu kopības izsoles sākumcena ir noteikta 7,215 miljoni eiro. Izsoles solis ir 200 000 eiro.

Lietu kopībā ietilpst nekustamais īpašums Brīvības ielā 94, Liepājā, kas sastāv no zemesgabala ar 13,2409 hektāru platību, uz tā esošās apbūves (21 būve) un uz zemes gabala esošie dzelzceļa sliežu ceļi, nekustamais īpašums Brīvības ielā 94A, Liepājā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 7,1165 hektāri un četrām būvēm, nekustamais īpašums Brīvības ielā 100, Liepājā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 10,346 hektāri, nekustamais īpašums Brīvības ielā 92A, Liepājā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2860 kvadrātmetri un vienas būves ("Skābekļa stacijas ēka" ar kopējo platību 1805,9 kvadrātmetri), kustamā manta (415 vienības, tostarp elektrotēraudkausēšanas krāsns), kas atrodas nekustamajos īpašumos Brīvības ielā 94, Liepājā un Brīvības ielā 92A, Liepājā.

Izsoles sākums ir 12. maijā plkst. 13. Dalībniekiem uz izsoli jāpiesakās līdz 2020. gada 1. jūnija plkst. 23:59. Izsole tiks slēgta 11. jūnijā plkst. 13.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 1. jūnijam (ieskaitot) jāiemaksā "FeLM" nodrošinājuma summa 721 500 eiro apmērā, tas ir, 10% apmērā no lietu kopības izsoles sākumcenas, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums "FeLM" par autorizāciju izsolei.

Jau ziņots, ka 2019. gada 25. septembrī daļu bijušā "KVV Liepājas metalurga" teritorijas iegādājās Liepājas speciālā ekonomiskā zona (SEZ) par 2,67 miljoniem eiro.

Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas SEZ pārvalde un "FeLM" 2018. gada augusta beigās parakstīja nodomu protokolu par industriālā parka attīstību Liepājā, lai nodrošinātu "KVV Liepājas metalurga" vēsturiskās teritorijas efektīvu izmantošanu.

Tāpat vēstīts, ka lielāko vēl nepārdoto "KVV Liepājas metalurga" aktīvu - elektrotēraudkausēšanas krāsni - ir pārņēmis "FeLM".

Austrijas uzņēmums "Smart Stahl GmbH" 2018. gada martā uzvarēja "KVV Liepājas metalurga" velmētavas ceha kustamās mantas izsolē ar piedāvāto cenu 1,57 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Savukārt 2018. gadā "KVV Liepājas metalurga" elektrotēraudkausēšanas ceha un tajā esošās kustamās mantas - elektrotēraudkausēšanas krāsns - elektroniskā izsole tika atzīta par nenotikušu, jo tajā nepieteicās neviens pretendents. Elektrotēraudkausēšanas ceha un iekārtu kā lietu kopības pirmās izsoles sākumcena bija noteikta 5,35 miljonu eiro apmērā.

"KVV Liepājas metalurgs" par maksātnespējīgu tika pasludināta 2016. gada septembrī.