Izsolīs CSDD piederošos uzņēmumus

Ministru kabinets (MK) 2020. gada 11. augusta sēdē nolēma atļaut valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) izbeigt līdzdalību un pārdot SIA "Auteko & TUV Latvija", SIA "Scantest", SIA "Venttests" un SIA "Autests" kapitāla daļas.

Ar MK lēmumu noteikts, ka CSDD kapitāla daļu pārdošanu izsolēs organizēs AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possesor" ("Possessor").

"Possessor" nodrošinās pilna cikla CSDD kapitāla daļu pārdošanas procesu, tai skaitā organizēs kapitāla daļu vērtības noteikšanu, sagatavos pārdošanas noteikumus un saskaņos tos ar CSDD, veiks pārdošanas izziņošanas un veicināšanas pasākumus un organizēs izsoles.

No 2015. gada "Possessor" sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru īsteno valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārvaldību un pārdošanu. Pašreiz sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi "Possessor" organizē Latvijas valstij un Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" akciju apvienotu pārdošanu. 2020. gada jūlijā tika uzsākta sadarbība ar VSIA "Latvijas Radio" par tās īpašumā esošo AS "Kurzemes Radio" akciju pārdošanu.

Kopš darba uzsākšanas "Possessor" veicis vairāk nekā 400 valsts uzņēmumu kapitāla daļu (akciju) atsavināšanu par kopējo darījumu summu vairāk nekā 2,2 miljardu eiro apmērā, tai skaitā pēdējo gadu laikā, noslēdzot 30 darījumus, ir atsavinātas valsts kapitāla daļas teju 20 miljonu eiro apmērā.