Izsolīs 'Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums' valsts un pašvaldības kapitāldaļas

Šī gada februārī rīkotajā izsolē ar 1,01 miljona eiro sākumcenu piedāvās iegādāties AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" valsts un pašvaldības kapitāldaļas, informē publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor".

Kompānijas pamatkapitāls ir 538 512 eiro. Uzņēmumam ir 384 652 akciju, kur vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 eiro.

Valstij pieder 12 251 akcija jeb 3,2% no pamatkapitāla, bet pašvaldībai – 143 011 akcijas jeb 37,2% no pamatkapitāla. Tās ir apvienotas vienā akciju paketē, kopā veidojot 155 262 akcijas jeb 40,4% no pamatkapitāla.

Izsoles sākumcena ir noteikta 1 016 966 eiro, kur vienas pārdodamās akcijas cena ir 6,55 eiro.

Akciju izsole paredzēta šī gada 7. februārī.

Kā liecina informācija "Firmas.lv", uzņēmums "Daugavpils specializētā autotransporta uzņēmums" reģistrēts 1991. gadā. Kompānijas apgrozījums 2018. gadā bija trīs miljoni eiro, bet peļņa – 91 323 eiro.

Uzņēmums veic atkritumu apsaimniekošanu Daugavpilī, pilsētas ielu apkopšanas un uzturēšanas darbus, kā arī sniedzis transportēšanas pakalpojumus.