Izstrādāti grozījumi noteikumos jaudas rezervēšanas maksas noteikšanai elektroenerģijas ražotājiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi grozījumus noteikumos jaudas rezervēšanas maksas noteikšanai elektroenerģijas ražotājiem ar mērķi novērst situācijas, kurās elektroenerģijas ražotāji ilgstoši rezervē tīkla jaudas, neveicot nekādas faktiskās darbības pieslēguma izbūvei.

Šā gada 11.augustā stājās spēkā Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi, kas paredz sistēmas jaudas rezervēšanas maksas piemērošanu elektroenerģijas ražotājam, kas plāno pieslēgt jaunu ražošanas iekārtu ar jaudu, kas lielāka par 50 kW, pārvades vai sadales sistēmai. Ņemot vērā likuma grozījumos noteikto deleģējumu, SPRK sagatavojusi grozījumus noteikumos, pēc kuriem tiks aprēķināta sistēmas jaudas rezervēšanas maksa, kā arī noteikta kārtība, kādā šo maksu izlietos pieslēguma maksas segšanai. Par SPRK izstrādātajiem grozījumiem izsludināta publiskā konsultācija.

"Piedāvātie grozījumi pozitīvi ietekmēs jaunus un mērķtiecīgus elektroenerģijas ražošanas projektu attīstītājus, kā arī elektroenerģijas sistēmu kopumā. Situācijā, kur novērojama ārkārtīgi liela interese par ražošanas jaudu rezervēšanu, efektīvi jāizšķir attīstītājus, kas ir gatavi un spējīgi īstenot projektus, no tiem, kas jaudas rezervē nepārdomāti vai bez konkrēta mērķa izveidot jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Piemērojot jaudas rezervēšanas maksu pieminētajiem ražotājiem, tiks novērstas situācijas, kurās elektroenerģijas ražotāji ilgstoši rezervē tīkla jaudas, neveicot nekādas faktiskās darbības pieslēguma izbūvei, kamēr vienlaikus citi attīstītāji nevar īstenot savu projektus elektroenerģijas ražošanas objektu pieslēgšanai pārvades vai sadales sistēmai," skaidro SPRK vadītāja Alda Ozola.

Izsniedzot ražotājam pieslēguma tehniskās prasības elektrostacijas pieslēgšanai, sistēmas operators attiecīgo sistēmas jaudas apjomu rezervē. Tas nozīmē, ka tā netiek nodota citiem pieslēgumu pretendentiem, tādējādi nodrošinot iespēju elektrostaciju pieslēgt atbilstoši tehniskajās prasībās noteiktajam risinājumam un paredzētajai tīkla izbūvei/pārbūvei.

Aprēķinot jaudas rezervēšanas maksu, tiks ņemta vērā SPRK noteiktā maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību

Grozījumu projektā SPRK piedāvā maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu noteikt, ievērojot faktiskās izbūves izmaksas, kas saistītas ar jaudas palielināšanu 110/6-20kV apakšstacijās. Proti, ja sistēmā pieejamā jauda jau ir rezervēta, jaunas jaudas iespējams pievienot tikai, palielinot jaudas caurlaides spēju 110/6-20kV apakšstacijā.

Līdz ar to SPRK ieskatā sistēmas jaudas rezervēšanas maksu ir pamats aprēķināt, ņemot vērā izmaksas par 110kV apakšstaciju izbūvi vai rekonstrukciju jaudas palielināšanai, attiecīgi nosakot vienas jaudas vienības izmaksas (EUR/kW). Pēc AS "Augstsprieguam tīkls" aplēsēm, sagaidāms, ka vienas jaudas vienības izmaksas varētu būt starp 30 un 50 eiro/kW.

Paredzēts, ka maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību tiks pārrēķināta reizi gadā, ņemot vērā iepriekšējā kalendārā gadā pārvades sistēmas operatora veiktās 110kV apakšstaciju izbūves izmaksas vai izmaksas par šo apakšstaciju rekonstrukciju atļautās jaudas palielināšanai.

Atbilstoši piedāvātajiem grozījumiem maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu ražotājiem būs jāmaksā pirms tehnisko prasību saņemšanas. Ražotājs to varēs nodrošināt vai nu depozīta iemaksas veidā, to ieskaitot sistēmas operatora kontā, vai, ja pieslēguma jauda paredzēta lielāka par 5MW, bankas garantijas formā. Sistēmas operators iemaksāto summu ņems vērā savstarpējos norēķinos, sedzot pieslēguma izmaksas saskaņā ar pieslēguma līgumā noteikto kārtību. Grozījumi arī paredz tiesības ražotājam 30 dienu laikā no tehnisko prasību saņemšanas brīža atteikties no pieslēguma ierīkošanas. Tādā gadījumā sistēmas jaudas rezervēšanas maksa ražotājam tiek atgriezta.

Enerģētikas tirgus likuma grozījumos iekļautie pārejas noteikumi paredz, ka tie ražotāji, kuri līdz šo grozījumu projekta spēkā stāšanās dienai būs saņēmuši sistēmas operatora tehniskās prasības sistēmas pieslēguma ierīkošanai un vienojušies par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem, bet nebūs noslēguši pieslēguma līgumu, maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu samaksā trīs mēnešu laikā no grozījumu projektā paredzētā regulējuma spēkā stāšanās.