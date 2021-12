Izstrādāts bezatkritumu iepakojums pārtikas preču piegādei no 'Rimi'

Akseleratora "Future Hub" otrā etapa noslēgumā "Rimi Baltic" sadarbībā ar Norvēģijas jaunuzņēmumu "Packoorang" prezentējis inovatīvu ilgtspējīga iepakojuma risinājumu, kas nākotnē varētu tikt izmantots bezatkritumu piegādes procesam no "Rimi" e-veikaliem.

"Future Hub" akseleratora ietvaros "zaļo" tehnoloģiju jaunuzņēmumi kopā ar Baltijas tirgus līderiem izstrādāja virkni pilotprojektu dažādiem ilgtspējas izaicinājumiem.

""Rimi" e-veikals darbojas visās trīs Baltijas valstīs un katru mēnesi piegādēm izmantojam vairāk nekā 250 tūkst. papīra maisiņu, kas kopā veido virs 130 tonnu papīra gadā. Un, neskatoties uz to, ka šie maisiņi ir pilnībā pārstrādājami, lielākā daļa no tiem tiek izmesti pēc vienreizējas lietošanas. Mums ir pozitīva pieredze ar bezatkritumu iniciatīvu ieviešanu "Rimi" veikalos, taču, runājot par e-komerciju, šādus risinājumus ir daudz sarežģītāk ieviest. Sākām meklēt jau gatavos risinājumus, taču diemžēl neviens no piedāvātajiem produktiem neatbilda mūsu prasībām. Tāpēc nolēmām sadarbībā ar "Packoorang" izstrādāt inovatīvu bezatkritumu iepakojuma risinājumu pārtikas preču piegādei," skaidro "Rimi Baltic" Korporatīvās komunikācijas vadītāja Zanda Šadre.

Šis iepakojuma risinājums ļauj e-veikalā veiktos pirkumus piegādāt ērtā, elastīgā un no dažādu laikapstākļu ietekmes drošā somā, nevis papīra maisiņos. "Packoorang" soma ir atkārtoti lietojama vismaz 50-100 reizes, salokāma un izgatavota no materiāla, kas ir apstiprināts pārtikas produktu pakošanai un uzglabāšanai. Klients varēs atgriezt lietotās somas e-veikala autovadītājam nākamajā piegādes reizē vai arī veikalā. Pēc katras lietošanas un atgriešanas maisiņi tiks iztīrīti atbilstoši pārtikas drošības standartiem.

"Rimi" turpinās šī produkta izstrādi un pilnveidošanu ar "Packoorang", lai nodrošinātu, ka somas ir pietiekami izturīgas, ilgtspējīgas un ērti lietojamas visos piegādes posmos. Tiek plānots, ka "Rimi Baltic" ieviesīs šo bezatkritumu risinājumu vienā no saviem e-veikaliem, lai izmēģinātu somas un apkopotu pirmās klientu atsauksmes. Pēc tam jauninājums plānots ieviest visos "Rimi" e-veikalos.

"Packoorang" ir strauji augošs Norvēģijas valsts atbalstīts jaunuzņēmums no Oslo. Jaunuzņēmuma darbības koncepcija ir vērsta uz atkārtoti lietojamu iepakojumu ražošanu un ilgtspējīgas aprites sistēmas izveidi e-komercijai un iekšējai produktu plūsmai. Jaunuzņēmums sadarbojas ar tādiem globāliem loģistikas uzņēmumiem kā "DHL", "Royal Mail", "DPD", "FedEx" u.c.

