Izstrādāts koka būvkonstrukciju daudzdzīvokļu ēkas būvniecības tipveida projekts

Lai veicinātu zemu izmaksu, tostarp ekspluatācijas izmaksu, ergonomisku, ērti lietojamu un energoefektīvu mājokļu pieejamību, izstrādāts būvniecības tipveida projekts daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai, kuras pamatā ir moduļveida koka būvkonstrukcijas, informē Ekonomikas ministrija. Tipveida projekts paredzēts gan pašvaldībām, gan citiem nekustamā īpašuma attīstītājiem dzīvojamā fonda un dzīvokļu īres tirgus attīstībai.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda: "Pagājušajā gadā mēs piedāvājām tipveida projektu dzelzsbetona daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībai. Divpadsmit pašvaldības apliecināja, ka plāno to izmantot zemas īres maksas mājokļu būvniecībai, un ceru, ka drīzumā mēs jau varēsim vērot šādu ēku parādīšanos dažādās Latvijas pilsētās. Vienlaikus mana kā ekonomikas ministra prioritāte ir attīstīt koka būvniecību Latvijā, šim mērķim izmantojot vietējos būvmateriālus. Ar būvniecības nozari, nevalstisko sektoru un valsts kapitālsabiedrībām pērn parakstījām sadarbības memorandu koka būvmateriālu aktīvākai izmantošanai būvniecībā. Tādēļ esam spēruši nākamo soli un šogad piedāvājam tipveida projektu koka daudzdzīvokļu ēkas būvniecībai."

Tipveida projekts paredzēts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecībai ar pieciem virszemes stāviem, pagrabstāvu un vienu vai vairākām sekcijām (kāpņu telpām), katrā pa 29 vienas līdz četru istabu dzīvokļiem. Katrā sekcijā ir paredzēts arī lifts. Tipveida projektu ir iespējams pielāgot, samazinot vai palielinot sekciju (kāpņu telpu) skaitu. Dzīvokļi ir pielāgoti arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

"Izstrādātais tipveida projekts ir nozīmīgs rīks pašvaldībām, lai veicinātu jaunu, mūsdienīgu, energoefektīvu un ekonomisku mājokļu pieejamību Latvijas reģionos, vienlaikus arī tautsaimniecības attīstību, jo tipveida projektā pārsvarā ir paredzēts izmantot vietējos būvmateriālus. Turklāt - tiks ietaupīti arī būtiski publiskie līdzekļi uz jaunu būvprojektu izstrādi," paskaidro ekonomikas ministrs.

Tipveida projekts izstrādāts tā, lai tas būtu ērti pielāgojams jebkurai atrašanās vietai. Tipveida projektā izstrādāta detalizēta būvniecības ieceres dokumentācija, kas noformēta un komplektēta atbilstoši visiem spēkā esošiem normatīviem aktiem, visām būvprojekta daļām, kuras nemainās atkarībā no ēkās novietojuma, piemēram arhitektūra, būvkonstrukcijas (izņemot pamatus un pagraba konstrukcijas), iekšējās inženiersistēmas, iekšējā apdare un ekonomikas daļa. Visas minētās tipveida projekta daļas tika izstrādātas Būvju informācijas modelēšanas (BIM) vidē, līdz ar to tām ir pieejami arī BIM modeļi. Tipveida projekta ekonomikas daļā niansēti un precīzi iekļauti visi tipveida projektā iekļautie un objektīvi nepieciešamie darbi, materiāli, iekārtas un precīzi aprakstītas to specifikācijas un apjomus.

Lai uzsāktu tipveida projekta daudzdzīvokļu ēkas būvniecību būvniecības ierosinātājam papildus tipveida projekta dokumentācijai nepieciešams izstrādāt tikai tās projekta sadaļas, kas saistītas ar ēkas novietojumu un inženiersistēmu ārējiem pieslēgumiem, un kuras ir nepieciešams izstrādāt, lai izpildītu projektēšanas nosacījumus pirms būvdarbu uzsākšanas (teritorijas sadaļa, pamatu un pagraba būvkonstrukciju sadaļa, ārējo inženiersistēmu pieslēgumu sadaļas (siltumapgāde un siltummezgls, elektroapgāde un vājstrāvas, gāzes apgāde, ūdensapgāde un kanalizācija)).

Tipveida projekta dokumentācija un BIM modeļi ir pieejami bez maksas Būvniecības informācijas sistēmā.

Ekonomikas ministrijas 2021. gadā veikta publiska iepirkuma rezultātā tipveida projektu daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai BIM vidē izstrādāja Personu apvienība "CUBED, RUUME arhitekti, BICP, RAPS arhitekti".

Ekonomikas ministrija 2020. gadā izstrādāja un piedāvāja tipveida projektu dzelzsbetona daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībai. Lai apzinātu pašvaldību interesi zemas īres maksas mājokļu būvniecības projektu attīstīšanai reģionos un potenciālo pieprasījumu pēc šādiem mājokļiem, 2021. gada februāra beigās Ekonomikas ministrija veica pašvaldību aptauju, tai skaitā apzinot tipveida būvprojektu izmantošanas iespējas pašvaldībās. Aptaujas rezultātā 12 pašvaldības apstiprināja, ka plāno izmantot izstrādāto tipveida projektu zemas īres maksas mājokļu būvniecībai. To apliecināja Bauskas, Gulbenes, Liepājas, Līvānu, Madonas, Preiļu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Tukuma, Valmieras un Dobeles pašvaldības. Turklāt tipveida būvprojekts kopš tā publicēšanas Būvniecības informācijas sistēmā 2021. gada 14. janvārī ir lejupielādēts 387 reizes, informē ministrijā.