Darbinieku skaits nemainās

Pandēmijai ejot plašumā, arī Latvijā ir pieaudzis bezdarbs, uzņēmumi un to darbinieki saskārušies ar dīkstāves situācijām. Sietiņsone teic, ka "Cēsu alus" darītavā šajā ārkārtējās situācijas laikā darbinieku skaits nav mainījies. Arī darbinieku mainība šajā periodā faktiski nav notikusi. Ir darbinieki, kuri saskārās ar dīkstāvi savu tiešo pienākumu dēļ, bet lielāko daļu no viņiem uzņēmums ir nodarbinājis citos darbos un projektos. Tika atvērts savs internetveikals, tas deva iespēju nodarbināt tos, kam citkārt būtu dīkstāve. Tāpat uzņēmums nav izmantojis iespēju no valsts saņemt dīkstāves pabalstus darbiniekiem.

"Vislielākais fokuss uzņēmumam bija tieši uz drošību darbavietā un savu darbinieku pasargāšanu. Pandēmija ir pilnīgs jaunums gan mums, gan citiem uzņēmumiem visā pasaulē. Tomēr, izvērtējot visu pieejamo informāciju, ievērojot valsts ieteikumus un pasaules uzņēmumu labāko praksi, operatīvi ieviesām paaugstinātus drošības standartus uzņēmumā. Slēdzām ražotni apmeklētājiem, samazinājām kontaktu ar izejvielu un preču piegādātājiem līdz nullei, lietojam aizsarglīdzekļus – sejas maskas un aizsargus, pie ieejas ražotnē ir speciāli apavu dezinfekcijas paklāji, regulāri dezinficējam rokas, veicam pastiprinātu dezinfekciju telpās, visiem darbiniekiem katru dienu mērām temperatūru. Kontrolējam noteikumu ievērošanu, esam izslēguši jebkādas pulcēšanās iespējas," teic Sietiņsone.

Uzņēmuma biroja darbinieki un speciālisti, kuru darba specifika to ļauj, strādāja un joprojām strādā attālināti, no mājām. Šādā stingrā režīmā tiks turpināts darbs līdz ārkārtējās situācijas beigām. "Jā, tas ir neierasti, bet darbinieki ir bijuši atsaucīgi, tādējādi dodot iespēju uzņēmumam parūpēties par saviem cilvēkiem, produktu drošību un biznesa turpināšanu," spriež Sietiņsone.

Vērtē pozitīvi

"Kopumā Latvijai ir izdevies pandēmijas izplatību būtiski ierobežot. Latvijas valdības lēmumus vērtēju pozitīvi," atzīst Sietiņsone. Pirmās valstis, kuras pandēmija Eiropā skāra visvairāk, bija Itālija un Spānija, kur pandēmijas ierobežošanas lēmumi tika pieņemti vēlāk, bet tie ir daudz stingrāki un kopumā vēl vairāk ietekmē gan sabiedrības dzīvi, gan ekonomiku. Ne vien socializēšanās iespējas tika ierobežotas, bet arī ražotnes tika slēgtas pilnībā un to darbība apstādināta, faktiski iesaldēts visu nozaru darbs.

Protams, uzņēmumā gaida nākamos lēmumus, kā Latvijā pakāpeniski plānots atjaunot cilvēku pulcēšanos, socializēšanos un kādi būs nākamie soļi, lai kopīgiem spēkiem parūpētos par ekonomikas atkopšanos.

"Cēsu alus" reģistrēts 1991. gadā, tā pamatkapitāls ir 8,3 miljoni eiro, pilnībā apmaksāts. Uzņēmums 2018. gadā apgrozīja 61,8 miljonus eiro un nopelnīja 4,2 miljonus eiro, liecina "Crediweb.lv" dati. Pērn "Cēsu alus" nodokļos samaksāja 34,2 miljonus eiro, un uz šo brīdi uzņēmumam nav nodokļu parādu. Tam ir piešķirts nokavēto nodokļu pagarinājums. Uzņēmums pērn nodarbināja 225 darbiniekus.