Izvairīšanās no Baltkrievijas gaisa telpas šonedēļ ietekmēs 8.1% no 'airBaltic' lidojumiem

Lēmums izvairīties no ielidošanas Baltkrievijas gaisa telpā šonedēļ kopumā varētu ietekmēt 29 nacionālās aviokompānijas "airBaltic" lidojumu maršrutus jeb 8,1% no kopējā lidsabiedrības lidojumu skaita, "Delfi Bizness" uzzināja aviosabiedrībā.

Jautāti par to, cik izmaksā šāda līkumu mešana ap Baltkrievijas gaisa zonu, aviokompānijas pārstāvji gan nevarēja precīzi atbildēt. "Ņemot vērā dažādos lidojumu maršrutus, papildu izmaksas atsevišķiem lidojumiem var ievērojami atšķirties," skaidroja "airBaltic" komunikāciju departamentā.

Jau ziņots, ka "saņemot pretrunīgu informāciju par uz Minsku novirzīto komerciālo reisu, "airBaltic" nekavējoties lēma izvairīties no ielidošanas Baltkrievijas gaisa telpā līdz brīdim, kamēr situācija kļūs skaidrāka un varas iestādes informēs par saviem lēmumiem,” liecina aviokompānijas pirmdien izplatītais paziņojums.

Tas darīts pēc tam, kad "Ryanair" lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem – opozīcijas līderes Svjatlanas Tihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.