Izveidots portāls, kas palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem labāk izprast tirdzniecību ārpus ES

Eiropas Komisija (EK) atklājusi tiešsaistes portālu "Access2Markets", lai atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu tirdzniecību ārpus ES robežām, informē "Enterprise Europe Network Latvia" projektu vadītāja Diāna Zobena.

Jaunais portāls ir izveidots, reaģējot uz ieinteresēto personu pieprasījumiem labāk izskaidrot tirdzniecības līgumus un palīdzēt uzņēmumiem panākt to, ka viņu produktiem var piemērot nodokļu atlaides.

Portāls būs noderīgs gan tiem uzņēmumiem, kuri jau veic tirdzniecību ārvalstīs, gan tiem kuri tikai pēta potenciālos ārvalstu tirgus.

Jaunais portāls atklāts virtuālajā pasākumā "Ceļā uz ekonomikas atlabšanu - mazo uzņēmumu starptautiskās tirdzniecības veicināšana ("The road to recovery - empowering small businesses to trade internationally)", kuru vadīja EK priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis un ko apmeklēja aptuveni 1600 mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji.

"Mums ir jāpalīdz mūsu uzņēmumiem - jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - maksimāli izmantot mūsu tirdzniecības līgumu sniegtās priekšrocības. Tieši tādēļ esam izveidojuši šo jauno portālu, lai palīdzētu mūsu mazajiem uzņēmumiem orientēties starptautiskās tirdzniecības pasaulē. Šī vienas pieturas aģentūra palīdzēs Eiropas uzņēmumiem maksimāli izmantot ES tirdzniecības līgumu tīklu un saņemt vislabāko piekļuvi tirgiem, produktiem un resursiem, kas tiem nepieciešama, lai attīstītos un saglabātu konkurētspēju," sacīja priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis.

Eiropas Savienībai ir liels tirdzniecības līgumu tīkls ar vairāk nekā 70 valstīm un reģioniem, un šobrīd notiek sarunas par daudziem jauniem līgumiem. Portālā "Access2Markets" sarežģītie noteikumi ir pārvērsti praktiskā informācijā, kas atvieglo mazajiem uzņēmumiem piekļuvi nepieciešamajiem datiem. Proti, "Access2Markets" nodrošina tirdzniecības nosacījumus preču importam ES un preču eksportam uz vairāk nekā 120 ārvalstu tirgiem.

Mazie uzņēmumi veido 88% no ES eksportētājiem. Šo uzņēmumu eksports veido vienu trešdaļu no visa ES eksporta apjoma un nodrošina 13 miljonus darbavietu. Globālie tirgi ir svarīgs izaugsmes avots Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tādēļ ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību mazajiem uzņēmumiem, kuri atgūstas no koronavīrusa pandēmijas.

"Mazie uzņēmumi ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai, kura attītās, pateicoties šo uzņēmumu ražotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem," sacīja Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas ("SMEunited") ģenerālsekretāre Veronika Vilemsa (Véronique Willems).

Portālā uzņēmēji ar pāris klikšķiem varēs atrast sekojošu informāciju par importētajām un eksportētajām precēm: par tarifiem, nodokļiem, izcelsmes noteikumiem, produktu prasībām, muitas procedūrām, tirdzniecības ierobežojumiem un tirdzniecības plūsmu statistiku.

Jaunais portāls "Access2Markets" ietver arī skaidrojumus, pamācības un biežāk uzdotos jautājumus, kas palīdzēs jauniem un jau pieredzējušiem tirgotājiem analizēt tirdzniecības priekšrocības ar katru no ES tirdzniecības partneriem. Portālā ir sniegti pārskati par ES tiesību aktiem attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kā arī kontaktinformācija muitas un citām publiskajām iestādēm ES dalībvalstīs un ES tirdzniecības partnervalstīs. Turklāt uzņēmumi varēs izmantot portālu, lai sazinātos ar EK un ziņotu par tirdzniecības šķēršļiem, ar kuriem tie sastopas.

Portāla "Access2Markets" pašnovērtējuma rīks "ROSA" nodrošina īpašu palīdzību attiecībā uz noteikumiem, kas definē preces "ekonomisko valstspiederību", ko dēvē par "izcelsmes noteikumiem". Tie tiek īpaši pielāgoti katram tirdzniecības līgumam, raugoties, lai tiktu aizsargāti jutīgi tirgus sektori un lai uzņēmumi varētu pieprasīt līgumā noteikto muitas nodevu samazināšanu vai atcelšanu. Uzņēmumi varēs atrast informāciju arī par to, kā tirdzniecības līgumi reglamentē pakalpojumu tirdzniecību, nosacījumus ieguldījumiem un dalībai publiskos uzaicinājumos uz konkursiem ārvalstu tirgos.

Katrai precei, kas tiek tirgota starptautiskajā tirgū, ir kods, kas nosaka, kādas importa nodevas un valsts vai lokālie nodokļi par to ir jāmaksā. Portālā "Access2Markets" uzņēmēji varēs atrast ne vien šos kodus, bet arī informāciju par to, kādas nodevas tiem jāmaksā katrā jurisdikcijā. Portāla rīks "My Trade Assistant" ļauj uzņēmējiem atrast informāciju par nodevām, nodokļiem, produktu noteikumiem un prasības par konkrētiem produktiem katrā tirgū.