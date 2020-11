Izvēlējās Latvijas dabu par savu biznesa partneri

"Neparedzams, taču garšīgs bizness," tā par izvēlēto dzīvi un darbu stāsta Silgaļi. "Neparedzams, jo Latvijas daba ir ļoti sarežģīts biznesa partneris. Ja pavasarī un vasarā tā mūs lutina ar daudz saules stariem, tai pat laikā neaizmirstot regulāri atveldzēt zemi, tad tas ir labs gads. Zemenes ir īstas latviešu ogas, jo prasa tādu pašu uzmanību kā cilvēks. Zemene nav prasīga pret auglīgu zemi, bet tai ir jābūt tīrai no nezālēm. Saule kā jebkuram no mums ir vajadzīga. Jo tās vairāk, jo saldāka oga," tā par savu lolojumu izsakās Silgaļi.

Jautāti, kādi ir lielākie izaicinājumi zemeņu biznesā un kādēļ tika izlemts tik lielu akcentu likt tieši uz zemenēm, Silgaļi teic: "Lielākais izaicinājums katru gadu ir atrast zemeņu lasītājus pietiekamā skaitā. Otra lieta – māte daba, jo katrs gads ir citādāks, neprognozējams, ar lielu riska varbūtību. Ieguldījumi zemenēs ir daļēji atpelnāmi jau pirmajā gadā, tāpēc, salīdzinot ar ilggadīgām kultūrām kā cidonijas, ābeles, rezultāti baudāmi jau stādījuma ierīkošanas gadā. Protams, ne visi ir spējīgi audzēt zemenes, jo to audzēšana lielās platībās tomēr prasa stiprus nervus, lieliskas organizatora spējas un naudas ieguldījumus."

Īpašniekiem ir prieks, ka daudzi Valdemārpils apkaimes jaunieši SIA "Lubeco" laukus sauc par savu pirmo darbavietu vasaras brīvlaikā. Apņēmības pilnie jaunieši, kuri gatavi celties četros no rīta, lai nopelnītu savu pirmo algu, viņiem atgādinot viņus pašus un vēlmi izrauties no algotā darba rutīnas. Tā ir novērtējama īpašība, ko abi vēlas parādīt un nodot arī abiem dēliem.

Vienlaikus uzņēmēji atzīst: "Katru gadu izjūtam darbaspēka trūkumu zemeņu sezonas laikā." "Lubeco" paplašinās, un vajadzība pēc darbaspēka palielinās. "Pašlaik darbaspēka trūkumu risinām ar zemeņu lasīšanas platformu, kura velk uz vēdera guļošus lasītājus pār dobēm. Plānojam iegādāties vēl vienu platformu, tādējādi samazinot nepieciešamo darbinieku daudzumu," pieredzē dalās uzņēmēji.

Viņi atzīst, ka otrs risinājums ir ievest viesstrādniekus uz sezonas laiku.

"Trešais, kas gan jārisina valdības līmenī, pirms sociālo pabalstu izsniegšanas izvērtēt, vai tiešām konkrētais cilvēks nav spējīgs strādāt un nespēj atrast darbu. Iemesli darbaspēka trūkumam ir dažādi – cilvēki nevēlas veikt tik fiziski smagu darbu, kāds ir lauksaimniecībā, šajā darbā viennozīmīgi augstas algas nekad nebūs, jo pats darbs neprasa nekādu kvalifikāciju – tikai motivāciju strādāt, dažādi pabalsti nemotivē cilvēku strādāt. Iespējamie kandidāti tā arī pasaka, ka izdevīgāk sēdēt mājās un saņemt sociālo pabalstu nekā kaut ko darīt. Jāsaprot, ka ogu/augļu audzētāji meklē darbiniekus tikai uz dažiem mēnešiem, kad ir ogu sezona, bet visi kaut cik pieņemami darbinieki jau kaut kur strādā, tāpēc sezonas darbiem atliek tikai nekur nestrādājošie un tie čaklie darbinieki, kas savus atvaļinājumus un brīvos vakarus velta, lai papildu nopelnītu. Turklāt Kurzemē zemenēm liels konkurents ir meža ogas, ar ko, čakli lasot, var nopelnīt vairāk nekā zemeņu laukā. Labs atspaids "Lubeco" zemeņu ražas novākšanā ir tie, kuri brauc lasīt ogas paši sev no tuvām un tālām vietām, neskatoties uz to, ka zemeņu lauki atrodas 150km no Rīgas," stāsta Silgaļi.

Vaicāti par nākotnes plāniem, viņi teic: ""Lubeco" nepārtraukti domā par attīstību. Padomā ir zemeņu audzēšana tuneļos, lai pagarinātu sezonu no maija līdz septembrim. Lai būtu pilna cikla pārstrādes process, plānots uzsākt vieglā alkohola ražošanu. Vairākus gadus esam palīdzējuši citiem augļkopjiem ierīkot augļu dārzus, sagatavojot laukus un ieklājot plēvi dobēm, tagad laiks šo pakalpojumu izvērst plašākā mērogā."

Silgaļu ģimene biznesu uzsāka tikai no iekrājumiem, kas gadu gaitā veidojušies, atliekot no algas. Zane Silgale ir diplomēta juriste, kura ieguvusi arī MBA grādu uzņēmējdarbībā. Iepriekšējā pieredze ir jurista darbā, projektu vadībā, departamenta vadībā telekomunikāciju/IT nozarēs.

Dzintaram Silgalam ir maģistra grāds meža nozarē, taču viss darba mūžs bijis saistīts ar pārdošanu un mārketingu vairumtirdzniecības uzņēmumos. Lauksaimniecība viņam vienmēr bijusi tuva, palīdzot tēvam un brālim zemnieku saimniecībā.

Biznesa fakti:

SIA "Lubeco"

Reģistrācijas datums: 22.12.2011

Juridiskā adrese: Talsu nov., Ārlavas pag., "Puriņi"

Apgrozījums (2019. gadā): 148 148 eiro

Peļņa pēc nodokļiem (2019. gadā): 6 893 eiro

Darbinieku skaits: 6

Īpašnieki: Zane Silgale, Dzintars Silgals

