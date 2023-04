Izvēlēta izcilākā 2022. gada monēta Latvijā

Latvijas Bankas un portāla "Delfi" rīkotajā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2022" atzīta monēta "Vilhelms Purvītis". Ikvienam divu nedēļu garumā bija iespēja nobalsot par izcilāko 2022. gada kolekcijas monētu, un šo iespēju izmantoja izmantoja vairāk nekā 9,3 tūkstoši cilvēku.

Ar 5,5 tūkstošiem balsu uzvarējušās kolekcijas monētas "Vilhelms Purvītis" grafisko dizainu veidojusi māksliniece, gleznotāja Frančeska Kirke. Viņa ir arī triju citu Latvijas Bankas izlaisto kolekcijas monētu – "Likteņdārzs", "Baltars. Porcelāns" un "Basketbols" – autore.

Monētas "Vilhelms Purvītis" aversā ar krāsu uzdruku atveidota viena no slavenākajām mākslinieka gleznām "Ziema", savukārt monētas reverss veidots kā gleznas plastisks veidojums dažādos augstumos un sudraba matējuma pakāpēs.

Latvijas Banka šo kolekcijas monētu izlaida par godu 150. gadadienai kopš Vilhelma Purvīša (1872–1945) dzimšanas. Purvītis ir nacionālās ainavu glezniecības izveidotājs un modernizētājs, un viena no galvenajām personībām Latvijas 20. gadsimta pirmās puses vizuālajā mākslā. Viņa vārds Latvijas mākslas vēsturē kļuvis par vienu no nacionālās identitātes simboliem. Gleznotāja radīto dabas koptēlu un klasiski komponēto Latvijas ainavu gadalaiku mijā mēdz uztvert kā nacionālās ainavas kanonu. Purvītis ievērojams arī kā augstākās mākslas izglītības idejas īstenotājs un kultūrpolitikas līdzveidotājs.

Foto: Publicitātes foto

Ikvienam bija iespēja balsot par kādu no četrām 2022. gadā izlaistajām kolekcijas monētām, kas stāsta par Latvijas kultūru, vēsturi un vispārcilvēciskām vērtībām: "Satversmei 100", "Vilhelms Purvītis", "Augšup" un "Ukrainas Brīvībai".

Otro vietu balsojumā ieguvusi monēta "Ukrainas brīvībai", kas tapusi īpašā projektā sadarbībā ar Ukrainas māksliniekiem kā atbalsts Ukrainas cīņai par tās brīvību. Ar šīs monētas palīdzību Latvijas Banka veiks ziedojumus Ukrainas atbalstam.

Monētas "Ukrainas brīvībai" un "Augšup" vēl iespējams iegādāties Latvijas Bankā, bet monētas "Vilhelms Purvītis" un "Satversmei 100" iegādei Latvijas Bankā vairs nav pieejamas.

Balsotāji piedalījās izlozē. Kopā izlozētas 12 kolekcijas monētas, bet laimētāju vārdi atrodami tīmekļvietnē bank.lv. Latvijas Banka sazināsies ar katru no laimētājiem.

Kopš 1993. gada Latvijas Banka izlaidusi 98 lata un 47 eiro kolekcijas monētas. Kopumā Latvijas monētu veidošanā piedalījušies vairāk nekā 50 Latvijas mākslinieku un nu arī viens Ukrainas mākslinieks.

Latvijas monētas ir augstu novērtētas visā pasaulē, tās ir saņēmušas daudzas prestižas godalgas, turklāt 2010. gadā ASV numismātikas publikāciju izdevniecības "Krause Publications" un tās izdotā žurnāla "World Coin News" organizētajā konkursā "Gada monēta" ("Coin of the Year") "Latvijas monēta" saņēma galveno balvu nominācijā "Gada monēta". Šajā konkursā Latvijas monētas guvušas izcilus panākumus vairākkārt: 2015. gadā augstāko vērtējumu nominācijā "Labākais mūsdienu notikumu atspoguļojums" ("Best Contemporary Event") ieguva sudraba kolekcijas monēta "Baltijas ceļš", savukārt 2018. gadā kolekcijas monēta "Nacionālais uzņēmējs" tika atzīta par "Mākslinieciskāko monētu" ("Most Artistic Coin"). Konkursā "Coin of the Year Awards" (COTY) Latvijas Bankas kolekcijas monēta "Medus monēta" tika atzīta par pasaules "Gada mākslinieciskāko monētu" un 2020. gada monētu.

Naudas zīmju tapšanā nozīmīga loma ir Latvijas Bankas izveidotajai monētu dizaina komisijai (sākotnēji – Latvijas Bankas monētu sižetiskā risinājuma komisija), kas darbojas kopš 1993. gada 12. novembra. Kopā ar Latvijas Bankas darbiniekiem šajā komisijā strādā Latvijā pazīstami mākslas un kultūras eksperti, mākslinieki un zinātnieki.