Izvēlēti uzņēmumi, kas nodrošinās depozīta sistēmas šķirošanas centra iekārtas

SIA "Depozīta iepakojuma operators" uzsāk sadarbību ar Latvijas uzņēmumu SIA "Peruza" un Lietuvas tehniskās inženierijas uzņēmumu UAB "Motecha" par depozīta iepakojuma uzskaites, šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei procesa projektēšanu, tostarp ražošanas līnijas izgatavošanu, automatizāciju un uzstādīšanu, informē "Depozīta iepakojuma operators" (DIO).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Paredzēts, ka iekārtu ražošana sāksies vasarā, savukārt iekārtu uzstādīšana tiks realizēta laika posmā no šī gada decembra līdz 2022. gada janvārim. Depozīta sistēma darbību Latvijā uzsāks 2022. gada 1. februārī.

DIO šķirošanas centrs tiks aprīkots ar tādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem kā industriālās preses, iepakojuma uzskaites un šķirošanas mašīnas, vienreizlietojamā stikla smalcinātāji, tērauda iepakojuma atdalītāji, skeneri u.c. risinājumi. Izgatavotās iekārtas spēs veikt vairākas būtiskas funkcijas, tostarp, caurspīdīgā un pārējā PET iepakojuma šķirošanu, alumīnija un metāla iepakojuma šķirošanu, manuāli pieņemtā un stikla iepakojuma uzskaiti, kā arī visu veidu iepakojumu sagatavošanu pārstrādei. Arī vienreizlietojamo stikla iepakojumu plānots šķirot pa krāsām.

Depozīta iepakojuma uzskaites un šķirošanas process noritēs vairākos svarīgos posmos. Pēc tukšā iepakojuma transportēšanas no veikaliem uz DIO šķirošanas centru, vispirms tiks uzskaitīts manuālajos pieņemšanas punktos nodotais iepakojums. Pēc tam metāla un PET iepakojums, kā arī vienreizlietojamais stikla iepakojums tiks centralizēti sašķirots un sagatavots pārstrādei, izmantojot tirgū modernākās uzskaites un šķirošanas iekārtas – stikls tiks šķirots pa krāsām (dzidrais, brūnais un jauktais), savukārt no kopējās PET materiālu plūsmas tiks atšķirots caurspīdīgais PET materiāls, tādējādi būtiski paplašinot tā izmantošanas iespējas un veicinot aprites ekonomiku. Uzskaitītas tiks arī universālā jeb BBH tipa dizaina pudeles – šī tipa pudeles izmanto daudzi Latvijas dzērienu ražotāji, tādēļ pēc to uzskaites tās tiks nodotas viņiem atpakaļ atkārtotai uzpildīšanai proporcionāli katra ražotāja tirgū laistajam iepakojuma apjomam.

SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis norāda, ka iepakojuma uzskaites un šķirošanas centrs ir nozīmīga depozīta sistēmas sastāvdaļa, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai visi automatizētie procesi šķirošanas centrā noritētu raiti un precīzi. "Mums priekšā ir liels un atbildīgs darbs, lai nodrošinātu to, ka nodotā depozīta iepakojuma šķirošanas process ir drošs un efektīvs, savukārt sašķirotais iepakojuma pie pārstrādātājiem nonāktu pēc iespējas savlaicīgāk."

"Šobrīd esam uzsākuši darbu pie DIO šķirošanas centra projekta – izstrādājam iekārtu tehniskās specifikācijas un dizainu, lai vasaras noslēgumā sāktu iekārtu ražošanu," komentē "Peruza" valdes loceklis Roberts Dlohi. Spēkus ar pašmāju uzņēmumu apvienojis Lietuvas inženierijas uzņēmums UAB "Motecha".

2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties vienota depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) bezalkoholisko, visa veida alus un citu alkoholisko (zem 6%) dzērienu iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīts 0,10 eiro apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas varēs saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kā arī iepakojums būs iztukšots.