Izvēlies un nobalso par labāko Baltijas jaunuzņēmumu!

"Baltijas Startup zīmolu topa" žūrija ir izvirzījusi Top 10 Baltijas jaunuzņēmumus, kuri otrdien sāk spēkoties "Delfi" lasītāju simpātijas balsojumā. Balsojums portālā "Delfi" visās trijās Baltijas valstīs norisināsies līdz 2. oktobrim.

Nobalsot par jaunuzņēmumu var šeit.

Nobalsot var vienu reizi 24 stundu laikā no vienas IP adreses par ikvienu no balvas pretendentiem. Vienā reizē var balsot par vairākiem pretendentiem, bet ne divas reizes par vienu un to pašu.

Topa un tautas balsojuma uzvarētāji tiks paziņoti 3. oktobrī Baltijas zīmolu topa apbalvošanas ceremonijā "Hanzas Peronā" Rīgā. "Baltijas Startup zīmolu topa" uzvarētāji saņems reklāmas budžetu 10 000 eiro vērtībā, ko nodrošina "OMD", "Delfi", "Httpool" un "DDB Latvia". Savukārt "Delfi" lasītāju balsojuma uzvarētājs saņems 1000 eiro reklāmas kampaņai, kuru varēs izmantot pēc savas vēlmes - jebkurā no trīs Baltijas valstu portāliem "Delfi".

Viss Baltijas Startup zīmolu tops tiks publicēts 3. oktobrī balticbrands.eu.

Jau ziņots, ka žūrija topā iekļāvusi sešus uzņēmumus no Latvijas: "Printify", "Nordigen", "Gamechanger Audio", "Giraffe360", "Lokalise", "CastPrint". Topā iekļuvuši arī divi Igaunijas jaunuzņēmumi "Veriff" un "HUGO.legal", kā arī divi no Lietuvas – "Eddy Travels" un "MoQ". Kopumā "Baltijas Startup zīmolu topam" bija pieteikušies gandrīz 100 jaunuzņēmumi.

"Baltijas Startup zīmolu tops" tiek veidots, sadarbojoties "DDB Consulting" un galvenajam partnerim – "Accenture Latvia". Tas ir vienīgais šāda veida tops Baltijā un Baltijas mērogā tiek veidots pirmo reizi. Topa mērķis ir atklāt un popularizēt jaunos un daudzsološos Baltijas zīmolus.

Startup zīmolu tops ir daļa no "Baltijas Zīmolu topa 2019", kas iepriekš ar nosaukumu "Latvijas Mīlētāko zīmolu tops" tiek veidots jau kopš 2004. gada un kalpo kā svarīgs atskaites punkts patērētāju attieksmes atspoguļošanā.