Nesen Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" paziņoja par plāniem oktobrī atklāt savu bāzi lidostā "Rīga", kas vēsturiski ir "airBaltic" mājas un kur līdz šim "Ryanair" bija atturējusies izvietot savas lidmašīnas. Plānoti arī jauni maršruti, kopumā ziemas sezonā no Baltijas piedāvājot jau vairāk nekā 100. "airBaltic" piedāvā 96 maršrutus no Baltijas valstīm. Vai "Ryanair" var apdraudēt nacionālās aviokompānijas līdera pozīcijas pašmāju tirgū, vai tomēr tas ir ļoti skaidrs signāls, ka nozare ir uz atlabšanas ceļa? Par to, kad atkal lidosim, par plāniem atkal krietni palielināt komandu, sagaidīt jau 32 lidmašīnas savā flotē līdz gada beigām, iespējamām investīcijām un biļešu cenu prognozēm "Delfi" sarunājās ar Martinu Gausu.

Aizvadītais gads aviokompānijām bijis ļoti smags. Pērnpavasar Covid-19 pandēmija paralizēja aviosatiksmi. "airBaltic" gan organizēja arī repatriācijas reisus, lai palīdzētu valstspiederīgajiem atgriezties Latvijā, tomēr visu gadu aviokompānija saskārusies ar dažādiem ierobežojumiem un lidmašīnas nācies turēt uz zemes. Krīzes laikā "airBaltic" izlēma par 700 darbinieku kolektīvo atlaišanu, solot gada laikā darbiniekus atkal atjaunot amatā. Nu gads ir apkārt, bet pieņemšana atpakaļ vēl jāpagaida. Jāpiebilst, ka, solidarizējoties ar atlaistajiem, mēnešos, kad lidmašīnām bija jāstāv angārā lidojumu aizlieguma dēļ, arī pats Gauss par darbu algu nesaņēma.

Šogad lidosiet 96 maršrutos no visām trim Baltijas valstīm. Kad "Ryanair" atklās bāzi Rīgā, viņiem būs vismaz 101 maršruts. Maršrutu skaits nav vienīgā lieta, kas padara par tirgus līderi, bet tik un tā tas ir liels skaits un nopietna konkurence.

Mēs lidojam pēc pavisam citas sistēmas nekā "Ryanair". "airBaltic" galvenais bizness ir koncentrēts Rīgā kā galvenajā bāzē (hub – angļu val.). Līdzīgi kā "Lufthansa" lido no Frankfurtes vai KLM no Amsterdamas. "airBaltic" lido arī daudz biežāk. Ja mēs mainītu šo modeli un izmantotu visas lidmašīnas, kas mums ir Baltijā, lai vienkārši lidotu uz ļoti daudziem galamērķiem, mums to, protams, būtu vairāk. Labākais indikators, ko izmanto nozarē, lai mērītu tirgus daļu, ir pasažieru skaits, ko pārvadā no lidostas. Un šajā rādītājā esam līderi ne tikai Rīgā, bet arī Tallinā un Viļņā. Tā tas arī paliks, ja vien kāda aviokompānija Baltijā neizvietos vairāk lidmašīnu nekā "airBaltic".