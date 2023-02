Janvārī jaunreģistrēto uzņēmumu vairāk nekā likvidēto

Jaunais gads iesācies ar pozitīviem jaunumiem – pēc ilgāka pārtraukuma jaunreģistrēto uzņēmumu atkal ir vairāk nekā likvidēto –, liecina "Lursoft" dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai arī jaunreģistrēto uzņēmumu pārsvars pār likvidētajiem janvārī nav liels, šāda pozitīva dinamika pēdējo reizi reģistrēta vien pirms vairākiem mēnešiem – 2022. gada augustā (775 jauni uzņēmumi, 760 likvidēti uzņēmumi). "Lursoft" statistikas dati rāda, ka šī gada janvārī jauno uzņēmumu bijis par 38 vairāk nekā likvidēto. Aizvadītajā mēnesī reģistrēti 833 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēti – 795.

Jānorāda, ka aizvadītajā mēnesī reģistrēts ievērojami vairāk jaunu uzņēmumu nekā, piemēram, 2021. gada janvārī (650 uzņēmumi), kā arī vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā (715 uzņēmumi). Vienlaikus, neskatoties uz lielāku jauno uzņēmumu kopējo skaitu, to pamatkapitāls bijis mazāks. Lursoft izpētījis, ka, piemēram, pērn janvārī reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls bija 3,78 miljoni eiro, kamēr šogad gada pirmajā mēnesī – 1,87 miljoni eiro.

"Lursoft" dati rāda, ka 87,9% no visiem janvārī reģistrētajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet vēl 10,8% – individuālie komersanti. Pagājušajā mēnesī jauni uzņēmumi reģistrēti teju visu pašvaldību teritorijās, izņēmums bijis vien Varakļānu novads. Šajā pašvaldībā šī gada pirmajā mēnesī nav reģistrēts neviens jauns uzņēmums, tāpat arī nav likvidēts neviens no esošajiem.

64,4% no visām aizvadītajā mēnesī reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ir ar pamatkapitālu, kas mazāks par 2800 eiro, savukārt 180 sabiedrībām ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls ir tikai 1 eiro.

"Lursoft" izpētījis, ka vismaz 10 tūkstošu eiro liels reģistrētais pamatkapitāls ir 16 no janvārī reģistrētajiem uzņēmumiem, to vidū līderi ar 370 tūkst. EUR pamatkapitālu ir divi uzņēmumi – SIA "Vaidelotes 14" un SIA "Aveluk īpašumi". Abi uzņēmumi ir vietējā kapitāla.

Analizējot datus par SIA "Vaidelotes 14", redzams, ka to dalībnieku sarakstā atrodamas 14 personas, no kurām lielākie kapitāldaļu turētāji ir SIA "Nord Project" (29,7%), SIA "Riga Norge" (25,7%) un SIA "BK 1" (29,7%). Pārējie kapitāldaļu turētāji lielākoties ir fiziskas personas, kuras SIA "Vaidelotes 14" atlikušās daļas savstarpēji sadala vienādās daļās. Uzņēmums reģistrēts Rīgā, Gaiļezera ielā 8, kur atrodas tirdzniecības centrs "Gaiļezers". Jānorāda, ka šajā adresē reģistrēts arī viens no SIA "Vaidelote 14" līdzīpašniekiem SIA "BK 1", kuram vēl bez janvārī reģistrētā SIA "Vaidelote 14" pieder daļas arī nekustamo īpašumu jomā strādājošajā uzņēmumā SIA "BK IMANTA".

Otrs lielākais janvārī reģistrētais uzņēmums SIA "AVELUK ĪPAŠUMI" pieder nodarbinātības aģentūru jomā strādājošajam SIA "Aveluk Grupa", kura vienīgā kapitāldaļu turētāja, savukārt, ir Kristīne Kuļeva.

Arī trešais lielākais janvārī reģistrētais uzņēmums SIA "RR Investments", kura pamatkapitālu veido 50 tūkst. EUR, ir vietējā kapitāla. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Renārs Rūsis, kurš savulaik ieņēmis amatus gan AS "Swedbank", gan AS "Kredītinformācijas Birojs". Šobrīd uzņēmējs amatu ieņem vien jaunreģistrētā SIA "RR Investment" valdē, kur ir vienīgā amatpersona.

Ārvalstu kapitāls reģistrēts 12,5% no visiem jaunajiem uzņēmumiem janvārī. Interesanta aina paveras, analizējot datus par ārvalstniekiem, kuri janvārī Latvijā reģistrējuši jaunus uzņēmumus. Jau ierasts, ka visbiežāk šo sarakstu galvgalī atrodas lietuvieši, igauņi un krievi, taču janvārī pēc jaunreģistrēto uzņēmumu skaita priekšplānā izvirzījusies Ukraina. Lursoft pētījuma dati parāda, ka personas no Ukrainas aizvadītajā mēnesī Latvijā reģistrējušas 16 jaunus uzņēmumus. No tiem 12 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet pārējie 4 – individuālie komersanti. Lielākais pagājušajā mēnesī reģistrētais ukraiņu kapitāla uzņēmums ir SIA "OBP", kura kopējais pamatkapitāls ir 4 tūkstoši eiro. No tiem 3 tūkstošus eiro ieguldījusi Darja Olevjnska no Ukrainas, bet 1 tūkst. EUR – Andrejs Bujukjans no Armēnijas. Uzņēmums reģistrēts Jūrmalā kādā adresē, kurā savulaik jau atradies IT sektorā strādājošais SIA "OBP.LV", kas visu laika posmu no tā reģistrācijas 2013. gadā līdz pat likvidācijai 2020.gada beigās piederējis iepriekšminētajai uzņēmējai no Ukrainas.

Otrs lielākais ārvalstu ieguldītājs janvārī reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos bijusi Indija. "Lursoft" dati rāda, ka pagājušajā mēnesī reģistrēti 10 uzņēmumi, kuru kapitāldaļu turētāju vidū ir personas no Indijas. Divos gadījumos kapitāldaļu turētājam jau iepriekš piederējušas daļas Latvijas uzņēmumos.

"Lursoft" apkopotie statistikas dati rāda, ka personas no Indijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos šobrīd ieguldījušas 1,8 milj. EUR. Tiesa, pēdējos divos gados izņemto ieguldījumu apjoms bijis lielāks nekā ieguldīto. Visapjomīgākie ieguldījumi no Indijas reģistrēti farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecības uzņēmumu pamatkapitālos (545,3 tūkst. EUR), aiz kuriem seko interneta portālu darbība (254 tūkst. EUR).