Janvārī plāno pabeigt 'Orkla Latvija' cepumu un vafeļu ražotnes pamatu izbūvi

Pagājušā gada 4. novembrī "Orkla" atklāja jaunās cepumu un vafeļu ražotnes būvniecības procesu Ādažos, un, lai gan šobrīd pastāvošā situācija rada papildu apgrūtinājumus, projekts un būvniecības process turpinās, informē "Orkla Latvija".

Ievērojot visus valstī noteiktos drošības un piesardzības pasākumus, darbi būvlaukumā noris. Pašlaik jau tiek veikta pāļu iedzīšana, kā arī plānots, ka līdz janvāra vidum jaunās ražotnes pamati būs izbūvēti.

Vienlaikus tiek veikta pazemes komunikāciju ierīkošana un ceļu sagatavošana. Nākamie soļi ir ēkas virszemes daļas izbūve, kurai sāks montēt betona kolonnas būvkonstrukcijai, tādējādi pat nedaudz apsteidzot plānoto laika grafiku, skaidro uzņēmuma pārstāvji.

Būvniecības uzņēmuma darbinieki strādā divās maiņās, lai komandas nesatiktos un tādējādi mazinātu risku inficēties. Saziņai un darba grupu darbam tiek izmantotas dažādas digitālās sistēmas. Tāpat būvobjektā ir uzstādītas vairāk nekā 40 kameras, kas palīdz gan uzraudzīt, gan novērtēt procesa gaitu, stāsta uzņēmuma pārstāvji.

Kā stāsta "Orkla Latvija" un "Orkla Biscuit Production" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons, ražotne specializēsies tikai cepumu un vafeļu ražošanā un būs lielākā šāda veida ražotne Baltijas valstīs un Skandināvijā. Ražotne radīs ap 250 jaunu darba vietu.

Plānots, ka jaunā ražotne sāks darbu 2022. gada nogalē. Jaunās ražotnes būvniecībā tiks investēsti 32 miljoni eiro, taču nozīmīgas investīcijas tiks veiktas arī jaunu un ļoti jaudīgu ražošanas līniju iegādē. Jaunās iekārtas ražos ap 75% no visa kopējā ražošanas apjoma (cepumu un vafeļu ražotnē).

Daļu no iekārtām uzņēmums pārcels arī tā māsas uzņēmuma Zviedrijā, kā arī no Artilērijas ielas, kur šobrīd tiek ražoti "Selgas" cepumi un vafeles. Šajā ražotnē ap 75% no saražotajiem apjomiem tiks eksportēti, jo Ādažos ražosim cepumus un vafeles mūsu māsas uzņēmumiem Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Igaunijā u.c.

2021. gadā "Orkla Latvija" mērķis ir turpināt attīstīt vēsturiskos zīmolus, kā arī stiprināt pozīcijas kā ilgtspējīgam vadošajam plaša patēriņa zīmolu preču uzņēmumam Baltijā. Ik gadu uzņēmuma attīstībai, modernizēšanai un uzturēšanai tiek investēti 4 līdz 5 miljoni eiro, un tāds ir arī kompānijas plāns 2021. gadam.