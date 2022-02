Janvārī reģistrēts uzņēmums ar 2 centu pamatkapitālu

No aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem teju puse reģistrēta Rīgā, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Kopumā janvārī reģistrēti 715 jauni uzņēmumi, bet likvidēts 991.

Lai gan, salīdzinājumā ar 2021. gada janvāri, pagājušajā mēnesī reģistrēts vairāk jauno uzņēmumu, to skaits vēl nav sasniedzis pirmspandēmijas līmeni, kad, piemēram, 2020.gada janvārī reģistrēti 995 jauni uzņēmumi. Analizējot datus pa reģioniem, redzams, ka vismazāk jauno uzņēmumu janvārī reģistrēts Zemgalē un Latgalē, kur mēneša laikā piepulcējušies vien 50 jauni uzņēmumi.

"Lursoft" izpētījis, ka no visiem Zemgalē reģistrētajiem uzņēmumiem janvārī vairākums ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, taču tikai 30% gadījumu to pamatkapitāls sasniedz vismaz 2800 eiro. Latgalē šādu uzņēmumu īpatsvars veido 40% no visām janvārī reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.

"Lursoft" dati rāda, ka no visiem Latvijā janvārī reģistrētajiem uzņēmumiem 87,97% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, no tām 62,16% gadījumos pamatkapitāls bijis mazāks par 2800 eiro.

Janvārī reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls ir 3,78 milj. EUR. Vairāk nekā ceturto daļu no šīs summas veido tehnoloģiju uzņēmuma "Draugiem Group" reģistrētā SIA "Mājas Cēsīs" pamatkapitāls. Kā norādījis pats uzņēmums, tā mērķis ir radīt mūsdienīgas un draudzīgas dzīvesvietas Cēsīs. "Sākotnēji tiks izveidots 30 energoefektīvu īres māju ciemats "Mājas Cēsīs Cīrulīšos". Visas mājas būs ne tikai aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām un pieejamas dažādās platībās, bet arī ciemata izbūvē tiks ievērotas visas mūsdienu cilvēku vajadzības apkārtējās vides labiekārtošanā," plašsaziņas līdzekļiem norādījis "Draugiem Group" runasvīrs Jānis Palkavnieks. Jānorāda, ka jaunreģistrētā SIA "Mājas Cēsīs" pamatkapitāls ir 1 milj. EUR.

Janvārī reģistrēti arī trīs uzņēmumi, kuru pamatkapitāls ir 500 tūkst. EUR. Viens no tiem ir ēdināšanas uzņēmuma SIA "Vēl vairāk saules" dibinātais SIA "VVS Finance". Lursoft Klientu Portfelis jau vēstīja, ka jaunreģistrētā uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Mārtiņš Kalniņš, savukārt par valdes locekli iecelts Andris Tions.

Starp TOP 10 lielākajiem janvārī reģistrētajiem uzņēmumiem astotajā vietā ierindojusies arī AS "Vector IP". Jānorāda, ka šī ir vienīgā aizvadītā mēneša laikā reģistrētā akciju sabiedrība. Lursoft pieejamie dati rāda, ka AS "Vector IP" vienīgais akcionārs un patiesais labuma guvējs, kā arī valdes loceklis ir Ingus Pļaviņš. Uzņēmējs kā dalībnieks šobrīd reģistrēts piecos uzņēmumos, no tiem divi reģistrēti aizvadītā gada izskaņā. Lielākais Ingum Pļaviņam piederošais uzņēmums ir apģērbu ražošanas sektorā strādājošais SIA "SRC BRASA", kas 2020.gadā apgrozīja 5,58 milj. EUR un nopelnīja 1,04 miljonus eiro. Pēdējos gados uzņēmuma kapitāldaļu turētāju vidū bijis arī Kristiāns Brēdermanis, savukārt kopš pagājušā gada jūlija Ingus Pļaviņš atkal kļuvis par SIA "SRC Brasa" vienīgo dalībnieku. Jānorāda, ka 100% apmērā visas SIA "SRC Brasa" kapitāldaļas Ingum Pļaviņam piederējušas arī laika posmā no 2011.gada decembra līdz 2016.gada decembrim. Pagājušā gada pavasarī plašsaziņas līdzekļi vēstīja, ka Iekšējās drošības biroja izmeklēšanā saistībā ar iespējamu krāpšanos Valsts policijas formastērpu iepirkumos starp aizdomās turētajiem ir arī militārā ekipējuma ražošanas uzņēmuma SIA "SRC Brasa" toreizējais valdes loceklis Kristiāns Brēdermanis.

Šogad SIA "SRC Brasa" par uzvarētāju atzīts jau trīs Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra iepirkumu konkursos. To kopējā summa – 3,07 miljoni eiro.

"Lursoft jau vēstīja, ka aizvadītajā gadā pirmo reizi reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras pamatkapitāls ir tikai 1 cents. Tas bija pirmais gadījums, kad kādai no SIA reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls nesasniedz pat 1 eiro.

Šogad janvārī reģistrēts otrs gadījums, kad jaunreģistrētās SIA pamatkapitāls ir mazāks par 1 eiro. Pētījuma dati atklāj, ka šogad 4.janvārī Jānis Lazdāns un Kristaps Meļķis kopīgi reģistrējuši SIA "GubGub", uzņēmuma pamatkapitālā ieguldot 2 centus. "Lursoft" dati liecina, ka abiem jaunajiem uzņēmumiem šis ir pirmais uzņēmums. SIA "GubGub" juridiskā adrese reģistrēta kādā dzīvoklī Imantā. Jāpiebilst, ka no visiem janvārī reģistrētajiem uzņēmumiem 51,2% gadījumu to dalībniekiem tas bijis pirmais uzņēmums.