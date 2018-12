Jau drīzumā kļūs zināms jaunais Latvijas čempions eksportā

Būt uzņēmējam ir cīņa par panākumiem – labāko produktu, darbiniekiem, cīņa ar konkurentiem un par jauniem tirgiem. Latvijā netrūkst ražotāju, kam sevi pierādīt ir izdevies arī ārpus Latvijas robežām, sasniedzot ne vien iespaidīgus skaitliskos rādītājus, bet arī iekļūstot grūti sasniedzamos tirgos un saņemot apbalvojumus.

Piemēram, SIA "Milzu!", ko pazīstam kā graudaugu pārslu ražotāju, par vienu no savām nozīmīgākajām eksporta valstīm sauc tālo Ķīnu. Uzņēmums ir parūpējies, lai šīs valsts iedzīvotāju acīs produktu padarītu pievilcīgāku, padarot to pieejamu ar zīmolu, ko latviešu valodā varētu tulkot kā "Graudu ģimene".

Savukārt "Very Berry", kas savu produkciju eksportē uz 11 valstīm un par īpaši veiksmīgām atzīst dzērveņu, rabarberu un cidoniju sulas, lepojas ar "Michelin Star" šefpavāru izteikto atzinību par garšas izcilību. Pamanīts tiek arī mūsu ražojumu iepakojums – piemēram, SIA "Felici", kas izgatavo mušļus "Graci", vienīgais Baltijā ir saņēmis prestižās dizaina balvas "Red Dot Design Award" atzīmi "Best of the Best".

Veiksminieku netrūkst arī citās nozarēs – Latvijā radīto mētājamo mikrofonu, ko ražo uzņēmums "Catchbox", vismaz vienā eksemplārā ir iegādājušies 40% no "Fortune 500" uzņēmumiem – lielākajām kompānijām pasaulē pēc apgrozījuma. Savukārt betona tehnoloģiju uzņēmums "Primekss", kura eksporta valstu skaits sasniedz 20, lepojas ar savu īpašo tehnoloģiju, kas ļauj darbus paveikt vidēji par 30% ātrāk, nodrošinot par 50% stiprāku materiālu un reizē samazinot CO 2 izmešus vidēji par 40%.

Šādi panākumi iedvesmo un ir pelnījuši novērtējumu. Tieši tāpēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju jau četrpadsmito gadu rīko konkursu "Eksporta un inovācijas balva 2018". Tas ir vienīgais šāda veida apbalvojums, ko piešķir valsts. Konkursā tiek godināti uzņēmēji, kam labi veicies eksportā, kā arī tie, kuri pašmāju tirgū piedāvājuši ko jaunu, inovatīvu un īpaši rūpnieciski dizainētu.

Turklāt, kā katru gadu, Valsts prezidents apbalvo uzņēmumu, ko var saukt par nozares līderi un kam cīņā par ārvalstu tirgiem ir veicies īpaši labi – "Eksporta čempionu". Pārliecinoši eksporta dati un ieguldījums ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā ir faktori, kas nosaka titula ieguvēju.

Iepriekšējos gadus par eksporta čempioniem kļuvuši tādi uzņēmējdarbības izcilnieki kā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Latraps", AS "Dobeles dzirnavnieks", Rīgas Stradiņa universitāte, AS "Olainfarm", industriālais koncerns "UPB", SIA "Mikrotīkls" un citi. Dažādās nozares un darbības jomas, ko pārstāv uzņēmumi, liecina – par čempionu eksportā var kļūt ikviens. Tas var būt gan pārtikas ražotājs, gan farmācijas uzņēmums, pat izglītības iestāde. Viss atkarīgs no spējas radīt produktu vai pakalpojumu, kas ir pieprasīts citviet.

Jauno, 2018. gada eksporta čempionu, kā arī citus uzņēmumus, kam šogad vislabāk būs veicies konkursā "Eksporta un inovācijas balva", uzzināsim laureātu apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 2018. gada 13. decembrī mākslas centrā "Zuzeum".

Ar visiem konkursa "Eksporta un inovācijas balva" laureātiem var iepazīties šeit.