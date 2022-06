Jaunā finanšu perioda uzsaukumā 'Rail Baltica' no ES saņem vairāk nekā 350 miljonus eiro

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra jaunā finanšu perioda uzsaukumā "Rail Baltica" projektam piešķīrusi vairāk nekā 350 miljonus eiro, kas kopā ar trīs Baltijas valstu nacionālo līdzfinansējumu pārsniegs 400 miljonus eiro, informē projekta pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

CINEA saņēma 399 priekšlikumus par kopējo summu 14 miljardu eiro apmērā. No tiem Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanai visās ES dalībvalstīs tika izvēlēti 135 projektu priekšlikumi ar kopējo plānoto finansējumu 5,4 miljardu eiro apmērā. Rail Baltica projektam piešķirtā summa ir trešā lielākā starp visiem pieteiktajiem projektiem.

Finansējuma līgums, kuru plānots parakstīt 2022. gada trešajā ceturksnī, ietvers sekojošas aktivitātes:

Atlikušo "Rail Baltica" pamattrases posmu projektēšana Lietuvā, tai skaitā posmam no Kauņas līdz Lietuvas/Polijas robežai, Kauņas centrālajā mezglā, kā arī posmam starp Kauņu un Viļņu. Piešķirtais finansējums tāpat segs arī daļu no zemju atsavināšanas kompensācijām.

"Rail Baltica" Latvijas pamattrases būvniecības darbu uzsākšana prioritārajā posmā no Latvijas/Lietuvas robežas, kā arī Skultes infrastruktūras apkopes punkta un būvniecības bāzes detalizētā tehniskā projekta izstrāde.

"Rail Baltica" pamattrases apakšbūves un saistīto elementu būvniecība, tai skaitā Ulemistes transporta mezgla būvniecība un projektēšanas darbi, lai mazinātu ietekmi uz medņu migrāciju posmā no Pērnavas līdz Igaunijas / Latvijas robežai.

Aktivitātes, kuru mērķis ir stiprināt pārrobežu dimensiju un nodrošināt tehnisko savietojamību, tostarp paziņotās institūcijas (NoBo) un novērtēšanas iestādes (AsBo) novērtēšanas pakalpojumi "Rail Baltica" projektēšanas un būvniecības darbiem, projektēšanas autoruzraudzība detalizēta tehniskā projekta īstenošanai būvniecības laikā, būvdarbu uzraudzība, ko veic FIDIC inženieris, kā arī pārrobežu posmu būvniecības iepirkumu modeļu analīze. Tāpat finansējums piešķirts aktivitātēm, kas nodrošinās vides prasību ieviešanas uzraudzības metodoloģijas izstrādi.

"Pēdējos gados "Rail Baltica" projekta ieviešanā visās Baltijas valstis ir sasniegts būtisks progress. Projektēšanas darbi norisinās 640 km no visas "Rail Baltica" 870 km garās pamattrases, par prioritāti izvirzot darbu pabeigšanu tajos posmos, kas definēti kā prioritārie nākamajiem būvniecības darbiem. Tāpat uzsākti projektēšanas un projektēšanas uzraudzības iepirkumi Kauņa - Viļņa un Kauņa - Lietuvas / Polijas robeža posmos. Visās Baltijas valstīs norit pirmie būvniecības darbi dažos no visapjomīgākajiem "Rail Baltica" pamattrases posmiem, ir izsludināti būvniecības iepirkumi, kas ļaus turpināt ar vērienīgiem pamattrases būvniecības darbiem brīdī, kad būs noslēgusies projektēšana un zemju atsavināšana," sacīja Agnis Driksna, "RB Rail" AS valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

"Tāpat aktīvi strādājam valstu līmenī, lai uzlabotu procedūras un procesus, tostarp likumdošanas prasības, lai atvieglotu projekta ieviešanu, kā arī mobilizētu stratēģiskos projekta partnerus efektīvākai lēmumu pieņemšanai," papildināja Driksna.

Ņemot vērā, ka šis finansējuma pieteikums tika iesniegts, pamatojoties uz 2021. gada vasarā definētajiem nosacījumiem, tiek prognozēts, ka nākamais finanšu uzsaukums 2022. gadā atspoguļos finansēšanas nosacījumus un nepieciešamo elastību, lai paātrinātu īpaši nobriedušu un stratēģisku svarīgu ES aktivitāšu izpildi, tai skaitā kontekstā ar ģeopolitisko situāciju pēc 2022. gada 24. februāra. Tās Rail Baltica projekta aktivitātes, kas tika pieteiktas 2021. gada uzsaukuma ietvaros, bet netika apstiprinātas, tiks iekļautas pieteikumā nākamajam finanšu periodam.

"Šis 2021. – 2027. gada finanšu periodā piešķirtais finansējums apliecina Eiropas Komisijas atbalstu šim stratēģiski nozīmīgajam infrastruktūras projektam un tā veiksmīgai turpmākai īstenošanai, kas pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir ieguvusi pavisam citu nozīmi. Tā kā projekts sasniedz nākamo brieduma fāzi, gaidīsim pieteikumus finansējuma saņemšanai arī nākamajos uzsaukumos," sacīja Katrīna Trautmane, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T koridora Eiropas koordinatore.

Šonedēļ "Rail Baltica" projekta partneri tiekas Eiropas mobilitātes vadošā pasākuma "Connecting Europe Days" ietvaros, kas norisinās no 28. līdz 30. jūnijam Lionā, Francijā, lai pārrunātu konkrētus soļus ģeopolitiskās situācijas negatīvo seku mazināšanai, kā arī iespējas stiprināt dzelzceļa ieviešanu Baltijas un ES līmenī.