Jaunais 'Hesburger' Ogrē izmaksājis 2 miljonus eiro; cepamā eļļa – transportlīdzekļu darbināšanai

Investējot 2 miljonus eiro, ātrās ēdināšanas restorānu ķēde "Hesburger" atvērusi jaunu restorānu Ogrē, Rīgas ielā 5. Tas šobrīd ir 51. uzņēmuma restorāns Latvijā.

Restorāna ēka ir uzbūvēta divos stāvos ar kopējo platību 276,5 m2. Pirmajā stāvā atrodas restorāna telpas, bet otrajā stāvā – tehniskās telpas. Jaunajam restorānam ir "drive-in" jeb auto kase, savukārt vasaras mēnešos klientiem būs iespēja izmantot arī āra terasi.

No pirmdienas līdz ceturtdienai restorāns strādās no plkst. 9.00 līdz 23.00, bet piektdienās un sestdienās – no plkst. 9.00 līdz 02.00. Svētdienās – no plkst. 9.00 līdz 22.00. Auto kase būs atvērta katru dienu no plkst. 8.00 līdz restorāna darba laika beigām.



Līdz šim ogrēniešiem tuvākais "Hesburger" restorāns ir bijis Salaspilī.

"Restorāna izveidei esam uzcēluši ēku Rīgas ielā 5, kam ir ļoti pateicīga atrašanās vieta blakus autoceļam A6, padarot to ērti pieejamu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem un garāmbraucējiem. Līdz ar restorāna atvēršanu Ogres pilsētā esam nodrošinājuši 20 jaunas darba vietas," stāsta Ieva Salmela, "Hesburger" mārketinga un starptautiskās attīstības direktore.

"Šogad fokusēsimies uz digitālo un ilgtspējas risinājumu ieviešanu. Piemēram, turpināsim saules paneļu uzstādīšanu uz mūsu restorānu ēkām, kas ilgtermiņā ļaus to darbībā izmantot atjaunojamo enerģiju. Bet mūsu loģistikā izmantotie transportlīdzekļi pakāpeniski pāries uz atjaunojamo dīzeļdegvielu, kas ražota izmantojot arī "Hesburger" restorānos izlietoto cepamo eļļu. Tikmēr, ieviešot arvien jaunus digitālos risinājumus un pilnveidojot mūsu klientu pieredzi, plānojam, ka šogad mūsu restorānos Latvijā sāksies digitālo pašapkalpošanās kasu uzstādīšana un darbība," "Delfi Bizness" sacīja Salmela.

"Nupat esam atvēruši jaunu restorānu Ogrē, un tas pagaidām ir vienīgais jaunais restorāns, kuru šogad plānojam atvērt Latvijā. Tas ir arī šobrīd vienīgais no mūsu restorāniem Latvijā, kur klientiem ir pieejami saldējuma kokteiļi – sākām ar Ogres restorānu, kur līdzās citām iekārtām nolēmām iekļaut arī saldējuma kokteiļu pagatavošanai nepieciešamo ierīci. Visticamāk, nākotnē šādu aprīkojumu un saldējuma kokteiļu piedāvājumu iekļausim arī citos "Hesburger" restorānos," viņa saka.

2023. gadā uzņēmums turpinās arī esošo restorānu renovāciju, gan modernizējot to interjeru, gan atjaunojot ārējo infrastruktūru. Kā katru gadu, arī pielāgos restorānu ēdienkarti, ņemot vērā mainīgās klientu prasības un ieviešot jaunus produktus.

"Hesburger" ir lielākā ātrās ēdināšanas restorānu ķēde Somijā un Baltijā.