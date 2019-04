Jaunais zīmols, cīņa ar 'Netflix' un Krievijas kanāli – 'Delfi' intervija ar 'Tet' šefu

"Helio" mācības un "Netflix"

Runājot par izklaides daļu un "Helio", mēs pērn redzējām, ka bija pretreakcija saistībā ar platformas pārmaiņas procesu, uzņēmuma tehniskajiem risinājumiem. Šobrīd šķiet, ka tas viss ir norimis. Tā ir?

Cilvēki ir pieraduši, pārmaiņa acīmredzot bija pārāk strauja. Bet mums īsti nebija izvēles, jo vecā platforma bija beigusi savu dzīves ciklu un, rīkojoties citādi, pastāvēja risks, ka vienā jaukā dienā puse Latvijas paliks bez televīzijas. Līdz ar to mums īsti nebija citas izejas, kā šo platformu mainīt. Manuprāt, tagad cilvēki ir pieraduši, jo tas ("Helio" – aut. piez.) ir tehnoloģiski attīstīts un viss strādā labi.

Atskatoties retrospektīvā, ko jūs ar "Helio" ieviešanu darītu citādi?

Iespējams, vairāk komunicētu par šīm izmaiņām lietotnē, lai gan mēs komunicējām pietiekami daudz. Cilvēki jau parasti nelasa to, ko viņiem sūta, un neskatās pamācības. Jā, arī lietotāju saskarne, – liekas, kādās vietās varēja citādi. Bet mēs esam arī veikuši dažādas pārmaiņas kopš ieviešanas: "Back" poga ir atgriezta atpakaļ, pultis samainītas, uzlaboti dekoderi, kas nomainīti līdz 50 000 klientu. Lietotne nav statiska – visu laiku notiek kaut kādas pārmaiņas. Varbūt ne vienmēr lietotājiem tās uzreiz ir pamanāmas. Mēs to visu laiku pilnveidojam, līdzīgi kā jebkuru pakalpojumu.

Jums šis pārmaiņu process sagādāja stresu?

Jebkurš pārmaiņu process ir stress.

Šis nav lielākais notikums, kas pēdējā laikā uzņēmumā jūs ir uztraucis?

Nē. Varbūt daudzi neatceras 2009. un 2010. gadu, kad mēs ieviesām virszemes televīziju, kad visiem bija jāmaina antenas, 200 000 Latvijas mājsaimniecību. Kaut kā mums tas izdevās.

Turpinot par "Helio", – ārējie konkurenti ir gana nopietni. Ir "Netflix", "Amazon", kas ir legāli pieejami Latvijā un ko daudzi cilvēki arī izmanto. Tagad "Disney" paziņojis, ka nāks ar "Disney plus", turklāt ar ļoti zemu cenu. Ko jūs kā daudzkārt mazāks uzņēmums varat likt pretī?

Ja mēs runājam par Latvijas tirgu, tad mūsu "Shortcut" lietotne ir absolūts tirgus līderis, neskatoties uz daudzus miljardus vērtajām kompānijām, kuras jūs nosaucāt. Tas, ko mēs liekam pretī, ir, pirmkārt, saturs latviešu valodā. "Troņu spēles" "Helio" var redzēt arī latviešu valodā. Otrs, es uzskatu, ka mums ir gana labs tehniskais risinājums, kas spēj konkurēt ar tiem spēlētājiem, kurus jūs nosaucāt. Tā ir laba kombinācija: tehniskais risinājums un saturs. Un latviešu saturs vēl kādu laiku nebūs šo lielo kompāniju piedāvājumā, jo tirgus nav tik liels, kā mēs to redzam Vācijas, Polijas un Spānijas satura gadījumā.

Bet viss atnāks. Jautājums varētu būt, kad parādīsies pietiekami automatizētas tehnoloģijas mašīntulkošanā, lai tulkotu šo saturu no svešvalodas latviešu valodā. Tas mums varētu būt lielāks izaicinājums, bet skaidrs, ka tas, ko mēs paši producējam, piemēram, šovs "Caur ērkšķiem uz zvaigznēm", ir tas, kas piesaista skatītāju.

Kā jūs zināt, ka esat tirgus līderis? "Netflix" savus datus neatklāj.

Mums ir veids, kā to var izmērīt. Mums ir arī tirgus pētījumi, ko mēs veicam. "Netflix" nav sevi jāatklāj.

Mediju jomā jums jau šobrīd ir vairāki pašu veidoti kanāli. Vai jūs gribētu iet dziļāk mediju tirgū?

Mediju jomā mēs esam iegājuši tāpēc, lai atbalstītu savu satura piegādes platformu ar unikālu saturu – tādu, kāda nevienam citam nav. Plus mēs arī tirgojam reklāmu gan savos kanālos, gan trešo pušu kanālos. Es gribētu, ka mēs vairāk ejam reklāmas tirdzniecības virzienā un šo pusi vairāk attīstītu. Mēs laiku pa laikam skatāmies, ka varbūt varam kaut ko nopirkt, laiku pa laikam kaut kas no TV kanāliem parādās tirgū, bet es neteiktu, ka mēs apzināti ejam šajā virzienā.

Šobrīd tie produkti, kas ir "Tet", ir izklaides mediju produkti. Jūs pieļaujat, ka varētu parādīties arī kas saistīts ar ziņām?

Nē. Pirmkārt, mēs esam valsts uzņēmums, tāpēc mums nevajadzētu nodarboties ar sabiedriski politisku saturu, tas ir ļoti dārgs produkts, un es neredzu, kā ar to atsevišķi pelnīt.

Ko jūs pats patērējat? Kāda veida ziņas?

Pietiekami plaši, lai nenonāktu kaut kādā burbulī, gan vietējos, gan arī ārvalstu avotus. Laikam pārsvarā sabiedriskos medijus. No ārzemju preses "Financial Times", "Economist". Kas ir prese mūsdienās? Tas viss ir internetā. Fizisku avīzi neesmu turējis rokās jau ļoti ilgu laiku.

Krievijas propagandas kanāli

Marta sākumā LMT vadītājs Juris Binde Latvijas televīzijā sniedza interviju. Pēc tam sekoja plaša rezonanse par viņa izteikumiem: viņš sacīja, ka LMT viedtelevīzija Krievijas propagandas kanālus netranslē, jo tā ir apzināta uzņēmuma politika. Es nojaušu, ka jūs esat vai nu dzirdējis, vai zināt par šo viņa interviju. Vai jums par to ir kāds komentārs?

Nu, ko es... Kāpēc lai es komentētu cita uzņēmuma vadītāja viedokli, viņš savu biznesu veido šādi, es uzskatu, ka cilvēkiem jābūt iespējai izvēlēties, ko skatīties. Es esmu piedzimis un uzaudzis valstī, kurā bija trīs melnbalti TV kanāli, divas radiostacijas, manuprāt, būtu ļoti bēdīgi, ja Latvija būtu nolemta iet šādā virzienā, jo cilvēki šeit ir gana izglītoti un, manuprāt, spēj arī atšķirt, kas ir kvalitatīvs saturs un ne tik kvalitatīvs saturs.

Pēc kā jūs vērtējat, ka spēj atšķirt?

Pēc tā, ko cilvēki skatās. Tam, ko sauc par propagandas ziņām, manuprāt, ir gana zemi reitingi. Šos raidījumus gandrīz neviens neskatās. Skatās šovus un seriālus, ja runa ir par krievu kanāliem. Un ir skaidrs jautājums – kas ir pareizā biznesa stratēģija? Mūsu tirgus daļa demonstrē to, ka mūsu biznesa stratēģija ir pareiza. Citi, kas varbūt nav ar tik ambicioziem mērķiem, var atļauties biznesā startēt ar politiskiem paziņojumiem.

Ja jau reitingi ir tik zemi, kādēļ tad ir problēma atteikties?

Saturs ir komplektā, līdz ar to es nevaru izvēlēties to, ko es varbūt gribētu rādīt, jo tā ir satura piegādātāja politika. Jāsaka, ka arī no lielajiem, globālajiem spēlētājiem es nevaru paņemt, piemēram, vienu kanālu un pateikt, ka pārējie mani neinteresē, jo tad cena ir kosmiska.

Jums drīz beigsies NEPLP ierobežojums RTR kanāla retranslācijai. Vai jūs to atgriezīsiet savā piedāvājumā?

Protams, mēs atgriezīsim, jo mums ir noslēgts līgums ar viņiem, un es neredzu iemeslu, kāpēc neatgriezt. Mēs ievērojam visus likumus, un tas, manuprāt, ir tiesībsargājošo institūciju jautājums, kā to regulēt. Ir skaidrs – ja kabeļtelevīzijā šis kanāls ir aizliegts, to vienā mierā var skatīties "YouTube".

Jautājums, kāpēc aizliedz vienā platformā un neaizliedz otrā? Tā vienkārši nav godīga konkurence. Protams, lai arī pēdējā laikā ir milzīgi panākumi pirātisma apkarošanā, tas viss ir pieejams pirātiskos kanālos. Tāpēc regulējumam jābūt vienādam visām platformām: ja aizliedz rādīt kabeļtelevīzijā, tad jābloķē arī "YouTube", "Facebook" un visi pārējie kanāli. Tā, lai tur nebūtu šī satura. Jautājums, cik efektīvi tas ir. Ja padomju laikā mums bija cilvēki, kas profesionāli nodarbojās ar bloķēšanu, bet vienalga varēja klausīties ārvalstu radiostacijas, tad mani interesē, cik kvalitatīva varētu būt šāda bloķēšana.

Es domāju, ka mūsdienās neko bloķēt nav iespējams. Ir jāstrādā pie tā, lai sabiedriskajos medijos būtu kvalitatīvs saturs, pie tā, lai cilvēki būtu izglītoti un spētu atšķirt, ko viņi skatās, kas ir propaganda un kas nav. Tas ir pareizais veids, jo, ziniet, ar aizliegumiem tās valsts, kurā es piedzimu, vairs nav. Aizliegumi vienkārši nedarbojas.

Kā jūs vērtējat NEPLP darbu šajā Krievijas propagandas kanālu jautājumā?

Es domāju, ka vērtētāju arī bez manis pietiek, es atturēšos no vērtēšanas. Mēs savus principus esam definējuši, mēs esam par vienlīdzīgi caurskatāmu regulējumu satura jomā, kas tiek arī stingri ievērots un visu varas institūciju kopdarbības rezultātā dzīvē ieviests. Pagaidām mēs tur neesam nonākuši. Ir bijuši mēģinājumi pa gabaliņam kaut ko darīt, bet kopainas nav.

"Tet" piedāvājumā debitējis arī ASV bāzētais "One America News Network" kanāls. Par to ir visai pretrunīgas diskusijas kā par galēji labējo spēku informācijas avotu. Viņiem bagāžā ir visai daudz nepārbaudītu ziņu gadījumu. Piemēram, kāds "migrācijas ziņojums", kurā it kā minēts, ka radikālais islāms ir par padsmit procentiem palielinājis noziegumu skaitu Lielbritānijā, bet vienlaikus viņi nesniedz faktus, kur šādu informāciju guvuši. Kā jūs vērtējat šāda kanāla parādīšanos "Tet" piedāvājumā?

Nu, visos medijos ir šāds saturs, un tas, ko viņi rāda, ir viņu atbildība. Vienlaikus to pašu var teikt par CNN, kas ik pa laikam publicē kaut ko nepārbaudītu. Tas ir katra apziņas jautājums un izvēle skatīties vai neskatīties, ja šis saturs ir likuma noteiktajās robežās, tas ir katra cilvēka rokās. Visi var balsot ar maciņu.

"Tet" + LMT + 5G

Jūs pats esat skaidri pozicionējis, ko domājat par LMT un "Tet" apvienošanu. Un saprotu, ka jūsu viedoklis šajā jautājumā nav mainījies. Jums tas ir loģisks solis, kam jānotiek. Vai jūs no jaunās valdības esat saņēmis kādus signālus, ka apvienošanas jautājumu varētu pārskatīt?

Valdībai jājautā, ko tā plāno darīt. Es neesmu saņēmis nekādus signālus, tas ir akcionāru jautājums, un pamatā tur nekas tālāk nav sakāms, izņemot to, ko esmu jau pateicis.

Jūs neplānojat pats startēt ar savu iniciatīvu kā uzņēmuma vadītājs?

Tas absolūti nav mans jautājums.

Bet akcionāriem, jūsuprāt, ir jābūt aktīvākam?

Neizteikšu savu viedokli par akcionāriem. Tas, ko viņi dara, ir viņu pašu kompetencē.

Kā jūs redzat "Tet" lomu 5G ieviešanā?

5G ir tehnoloģija, kas paredz gan fiksēto komponenti, gan mobilo komponenti, jo bāzes staciju būs stipri vairāk nekā pašreizējo tehnoloģiju gadījumā.

Lai nodrošinātu solīto ātrumu un zemās aiztures, nepieciešams optikas pieslēgums pie katras bāzes stacijas. Tā kā mēs faktiski jau pašlaik saņemam pasūtījumus no mobilajiem operatoriem optikas tīklu izbūvēm un apmaiņas ar 5G bāzes stacijām, tas viss ir procesā. Bet nevajag gaidīt, ka 5G mums būs jau nākamgad. Mums frekvences atbrīvojas no 2022. gada. Ja kāds saka, ka tagad šeit piedāvā 5G, tas tā īsti nav.

Par 2022. gadu runā arī ASV un Eiropā. Vai pēc optikas pieslēgumiem jau redzat vēl kādu segmentu, kur varat savu biznesu attīstīt, izmantojot tieši 5G?

Jā, 50 megahercu frekvenču joslu, kuru mēs izmantosim pēdējās jūdzes risinājumiem apdzīvotās vietās, tas tā kā būtu fiksētais mobilais internets. Tā tad būtu arī tā mūsu komponente.

Domas par Latvijas ekonomiku un Aneti

Jūs vadāt vienu no šobrīd lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Kas ir tie izaicinājumi, kas, jūsuprāt, Latvijas tautsaimniecībai ir paši būtiskākie?

Darbaspēks, izglītots darbaspēks ar pareizām zināšanām. Pārsvarā ir pieprasījums pēc dabaszinātņu speciālistiem, un tas ir liels izaicinājums izglītības sistēmai, kur mūsu uzņēmēju organizācijas regulāri diskutē un šo problēmu ceļ gaismā. Manuprāt, pēdējos gados ir bijis diezgan liels progress no izglītības sistēmas puses, bet, protams, vienmēr var vairāk, un otrs, protams, ir darbaspēka nodokļi, kas gan Baltijas, gan visa reģiona kontekstā Latvijā ir stipri pa augstu salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm. Šīs ir divas problēmas, kas jārisina.

Jūs "Tet" arī saskaraties ar darbaspēka trūkuma problēmu?

Visi ar to saskaras. Jāsaprot, ka mums varbūt ir tā laime, ka esam uzņēmums ar labu reputāciju, kas maksā visus nodokļus, un mēs arī daudz ieguldām gan darbinieku pašattīstībā, gan arī darba vidē, kas veicina radošumu un ļauj cilvēkiem strādāt. Jūs taču redzējāt, kad pirms diviem gadiem te iekārtojāmies, šeit bija tāds deviņdesmito gadu stila būcenīšu birojs. Mēs investējām tajā, lai darbinieki varētu radoši strādāt un lai viņiem patiktu nākt uz biroju. Šovakar (intervija notiek 15. aprīlī – aut. piez.) lejā būs, piemēram, "Troņu spēles" sezonas atklāšanas pasākumus, uz kuru varēs nākt arī darbinieki un skatīties uz lielā ekrāna. Un, protams, konkurētspējīgs atalgojums. Ja nebūtu tik agresīvi sacelti darbaspēka nodokļi, tas arī palīdzētu.

Darbaspēka problēma, jūsuprāt, primāri risināma ar nodokļu izmaiņām?

Pirmkārt, tā risināma ar demogrāfiju un izglītības sistēmu. Otrkārt, protams, ir zemāki darbaspēka nodokļi. Tas mums, protams, ļautu maksāt lielākas algas un piesaistīt kvalificētākus speciālistus. Te jāskatās arī uz sociālās nodrošināšanas sistēmu, veselības aprūpi un pensiju sistēmu. Tas ir koks ar diviem galiem.

Vai ārvalstu darbaspēks ir risinājums?

Tas ir risinājums, un tas jau arī notiek. Neskatoties uz to, ko dažādi politiķi par to runā. Paskatoties gan celtniecībā, gan sabiedriskajā ēdināšanā, gan tirdzniecībā, tas viss jau notiek.

Cik liela daļa no jūsu darbiniekiem ir viesstrādnieki?

Nav pārāk daudz. Faktiski mēs sākam skatīties šajā virzienā, bet neesam aktīvi iesaistījušies.

Par kuru segmentu domājot, jūs skatāties šajā virzienā?

Konkrēti – celtniecībā.

Kas varētu būt tie tehnoloģiskie risinājumi, kas varētu palīdzēt Latvijas tautsaimniecībai augt? Tādi risinājumi, kādu šobrīd mums vēl nav, bet, ja mēs skatāmies nākotnes perspektīvā, kurus mums vajadzētu attīstīt, lai ekonomika attīstītos?

Ņemot vērā, ka mums galvenais izaicinājums ir darbaspēka resursu pieejamība, tehnoloģijas, uz kurām jāskatās, ir viss, kas palīdz automatizēt un algoritmizēt to darbu, kuru var izdarīt robots, jo, piemēram, pateikt cilvēkam, ka viņam ir jārestartē dekoders vai kāpēc rēķins atšķiras no iepriekšējā rēķina, var robots. Mēs pirms diviem gadiem ieviesām "čatbotu" Anete, kas pašlaik apkalpo jau 20% no ienākošajiem klientu kontaktiem. Kopumā mēs apmēram pusi no kontaktiem apkalpojam elektroniskajā vidē, kas ļauj cilvēkiem risināt cilvēcīgas problēmas, nevis liek vienkārši atbildēt uz vienu un to pašu jautājumu, ko varētu izdarīt arī robots. Tādējādi galvenais ir automatizācija un robotizācija. Un robots nav, kā mēs filmās redzam, ar galvu, rokām un kājām, bet tas būtībā ir algoritms, kas cilvēka vietā veic vienkāršas, atkārtotas darbības.

Būtu jāuztraucas par zinātniskās fantastikas scenārijiem, ka šī robotizācija atņems darbvietas?

Pašlaik nekas neliecina par to. Roboti darīs tos darbus, kam mums nepietiek cilvēku. Parādās jaunas darbvietas. Mums ir Inese Zariņa, kas vairāk nekā desmit gadus bija nostrādājusi zvanu centrā, viņa ir pārklasificējusies un tagad ir robotu treneris. Viņa apmāca robotu atbildēt uz jautājumiem.

Parādās jaunas profesijas, protams, lai tiktu tam visam līdzi, regulāri jāmācās un jāpielieto savas zināšanas. Pabeidzot skolu vai augstskolu, iegūtās zināšanas jūs paglābs no konkurences varbūt divus trīs gadus. Tehnoloģijas mainās tik strauji, ka ir jāseko līdzi un nepārtraukti jāpagūst jaunas zināšanas, to mēs arī piedāvājam darbiniekiem.