Jauni elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi; izmaiņas skars visus lietotājus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifus AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls". Vērtēšanas gaitā tarifos iekļautās izmaksas būtiski samazinājušās, tomēr tās abiem operatoriem ir augstākas, nekā pašlaik esošajā tarifā ietvertās.

Attiecīgi jaunie tarifi atstās ietekmi uz visiem lietotājiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Abu operatoru jaunie tarifi stāsies spēkā 1. jūlijā, informē SPRK.

"Kopš tarifu projektu iesniegšanas brīža – pagājušā gada rudens – esam intensīvi strādājuši pie izmaksu izvērtēšanas, regulāri pieprasot abiem operatoriem sniegt izmaksu pamatojošos dokumentus un precizējošu informāciju. Lai arī tirgū energoresursu cenas ir stabilizējušās, ģeopolitiskā situācija ir atstājusi sekas uz visu tautsaimniecību kopumā, piemēram, kopējo cenu pieaugumu valstī. No kopējā izmaksu kāpuma nav spējis izvairīties neviens tautsaimniecības sektorā esošs uzņēmums, tostarp sistēmas operatori, kuru tarifi nebija mainīti jau vairākus gadus. Piemēram, AS "Sadales tīkls" gadījumā pēdējo reizi tarifs kāpis 2016. gadā. Sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir panākts labākais iespējamais risinājums, maksimāli samazinot negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem," skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Galvenie ietekmējošie faktori AS "Sadales tīkls" tarifa kāpumam ir bijusi elektroenerģijas cena tirgū, par kādu operators iegādājies elektroenerģiju AS "Sadales tīkls" tehnoloģiskajam patēriņam un sistēmas uzturēšanai. AS "Sadales tīkls" tarifa pieaugumu tostarp ietekmējis AS "Augstsprieguma tīkls" pakalpojuma izmaksu pieaugums, kā arī vispārējais cenu pieaugums valstī un elektroenerģijas patēriņa kritums Latvijā ģeopolitisko un sociālo apstākļu ietekmē.

Jauno AS "Sadales tīkls" tarifu ietekme uz mājsaimniecībām būs atšķirīga. Tas būs atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa.

Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš ir 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaugs par 5-7 eiro (bez PVN). Tikpat liels pieaugums ir gaidāms arī privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh lielu patēriņu mēnesī. Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu būs atšķirīgs, ko ietekmēs izvēlētā slodze. 3F pieslēgumam (16A vai 20A) gaidāmais rēķina pieaugums ir ap 12-15 eiro (bez PVN), bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk – ap 18 eiro un vairāk (bez PVN).

Lai precīzi uzzinātu gaidāmās rēķina izmaiņas, var izmantot AS "Sadales tīkls" tarifu kalkulatoru.

Visiem lietotājiem (mājsaimniecībām un juridiskām personām) būs pieejami divu veidu tarifi – "Pamata" un "Speciālais". "Pamata" tarifs ir piemērots lietotājiem, kuri elektroenerģiju patērē regulāri. "Speciālais" tarifs ir piemērots tiem lietotājiem, kuriem objektā patēriņš ir ļoti mazs vai neregulārs. Piemēram, vasarnīcas vai uzņēmumi ar sezonālas komercdarbības raksturu.

Pāreja uz "Pamata" tarifu visiem lietotājiem no š.g. 1. jūlija notiks automātiski. Ja lietotājs vēlas izmantot "Speciālo" tarifu, to bez maksas varēs nomainīt AS "Sadales tīkls" klientu portālā "www.e-st.lv" vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja. Pāreju starp tarifu plāniem lietotājs gada laikā varēs veikt līdz pat 12 reizēm (vienu reizi mēnesī).