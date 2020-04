Ārkārtējās situācijas stāvoklis, ko radījis jaunais koronavīruss, ir sarežģīts ne tikai veselības nozares darbiniekiem. Tas ietekmējis arī biznesa vidi, liekot uzņēmumiem un ražotājiem domāt "ārpus rāmjiem" – vieni šajā laikā ķērušies klāt aizsargmasku izgatavošanai, bet citi – dezinfekcijas līdzekļu ražošanai.

Sarežģītajā laikā tiek meklēti veidi, kā atbalstīt biznesa nozarē strādājošos, tāpēc uzņēmumi var pieteikties arī finansiālajam atbalstam. Kā portālam "Delfi" skaidroja "Attīstības finanšu institūcijas Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, institūcija šobrīd piedāvā divus īpašus krīzes pārvarēšanas finanšu instrumentus – garantijas banku kredītu brīvdienām un aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem. "Kopš 25. marta, kad sākām pieņemt pieteikumus, līdz svētdienai, 5.aprīlim, bija apstiprināti aizdevumi par kopumā 20 miljoniem eiro un garantijas par kopējo finansējuma apmēru 15 miljoni eiro. Šo darījumu kopējā ietekme uz tautsaimniecību ir 35 miljoni eiro, kas kopā ar pārējiem "Altum" īstenotajiem instrumentiem šajā īsajā periodā veido jau vairāk nekā 57 miljonus eiro. "Altum" jaunie finanšu instrumenti paredzēti Covid-19 krīzes ietekmētajiem uzņēmumiem, to kopējais apjoms ir 450 miljoni eiro, savukārt to pozitīvā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību būs aptuveni 900 miljoni eiro. Krīzes aizdevumu un garantiju mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem neatkarīgi no nozares pārdzīvot krīzes laiku un veicināt iespējami ātru to atgūšanos pēc tam, kad situācija pasaulē būs normalizējusies, un tie nav izmantojami citiem mērķiem."

Bērziņš norāda, ka daļa uzņēmumu šos instrumentus vēlas izmantot arī citos nolūkos, piemēram, iepriekšējo parādu pārfinansēšanai vai arī kopumā sliktā stāvokļa uzlabošanai. "Šādus pieteikumus atbalstīt nevaram. Šobrīd strādājam ļoti operatīvi, arī brīvdienās, lai nodrošinātu operatīvu atbalstu ne tikai Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem, bet arī pārējo mūsu programmu klientiem, kam nepieciešami papildu līdzekļi jaunu projektu īstenošanai. Viens no šādiem piemēriem ir "Altum" Starta programmas ietvaros piešķirtais aizdevums 100 tūkstošu eiro apmērā virtuālā hakatona "HackForce" uzvarētājkomandai "Shield48", kas ražo un piegādā sejas vairogus mediķiem aizsardzībai no jaunā Covid-19 vīrusa." Viņš norāda, ka tas ir labs piemērs tam, ka uzņēmēji spēj ātri reaģēt un izstrādāt produktus, kas ir īpaši aktuāli tieši šobrīd.

Runājot par uzņēmumu pārorientēšanos, viena no pašlaik populārākajām precēm ir maskas – piedāvāti tiek dažāda materiāla un dizaina varianti. Lai gan lielai daļai tiek piedēvēta aizsardzības funkcija, tā nebūt nav. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) skaidrojis, ka elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus var iedalīt trīs grupās: respiratoros, medicīniskajās vai ķirurģiskajās maskās, kā arī vienkāršās sejas vai higiēnas maskās. Par to, kā šos līdzekļus atšķirt un kuri jaunā koronavīrusa izplatības laikā uzskatāmi par efektīvākajiem, skaidrots PTAC mājaslapā.

Turpinājumā četri piemēri, kā uzņēmēji un ražotāji papildinājuši savu klāstu ar jaunām precēm un pakalpojumiem, kas cilvēkiem aktuāli ārkārtējās situācijas laikā.

"Kinetics Nail Systems"

Ikdienā uzņēmums ražo profesionālo kosmētiku skaistumkopšanas saloniem, galvenokārt nagu lakas un līdzekļus roku un pēdu kopšanai, taču šobrīd sācis ražot arī antiseptisku līdzekli. Andžejs Stenclavs, uzņēmuma dibinātājs un vadītājs, sarunā ar "Delfi" sacīja, ka lēmums pieņemts 13. martā – dienā, kad birojs pārgāja uz darbu attālināti. Produkts tirdzniecībā bija jau 27. martā, divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas.

"Šī brīža situācijā būtisks ir ātrums," teic Stenclavs."Mūsu rīcībā bija visas nepieciešamās zināšanas un resursi, tādēļ nevilcinājāmies un darījām to, kas šobrīd sabiedrībai visvairāk nepieciešams. Vēlos norādīt, ka ļoti operatīvi reaģēja valdība, nosakot nodokļa atbrīvojumu spirtam dezinfekcijas līdzekļa ražošanai. Šis atbalsts ļaus mums piedāvāt tirgū tik nepieciešamos produktus par iespējami zemāko cenu."

"Pica Lulū"

Dažas picērijas ārkārtējās situācijas periodā uz neilgu laiku nācies aizvērt arī "Picai Lulū", kas rada sarežģījumus darbinieku ziņā. Uzņēmuma pārstāve Agnese Puriņa informē, ka darbinieki uzņēmumam vienmēr bijuši svarīgi un, lai tos noturētu, jāmeklē jaunas iespējas – darbinieku nodarbināšanai, lai viņi nezaudētu darbavietu, kā arī palīdzētu uzņēmumam izdzīvot šajā laikā. "Katrs ieviestais sīkums, kas palīdz katru dienu uzņēmumam noturēties, šobrīd ir zelta vērtē," teic Puriņa.

Aicinot visus palikt mājās un rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību, izveidota "Lulū Bode", kur klienti varēs atrast nepieciešamākās pārtikas un saimniecības preces ikdienai, kuras tiek solīts piegādāt divu stundu laikā. "Piedāvājuma maiņa noteikti nav vienīgais veids, kā turpināt darbu šajā laikā, bet nākšana pretī klientiem, izprotot arī viņu ierobežojumus, situāciju un domājot par to, kā visiem izdarīt tā, lai būtu ērtāk, labāk un drošāk, tās šobrīd ir uzņēmuma piedāvājuma pamatvērtības," tā Puriņa.

Pārstāve arī piebilst, ka vēl pirms valstī izsludinātajām normām, kuras obligāti jāievēro ēdināšanas uzņēmumiem, jau tika veikti daudzi preventīvie pasākumi – klientu informēšanas norādes, norobežojumi, divu metru atstarpes ievērošanas nodrošināšana, audio rullīši picērijās un preču bezkontakta piegāde uz mājām.

SIA "Mežroze & Co"

Kā portālu "Delfi" informēja "Mežroze & Co" pārstāvis Romāns Dreimanis, ikdienā uzņēmums nodarbojas ar dažādu audumu un gultasveļas ražošanu, taču šobrīd pievērsies arī aizsargmasku ražošanai. Dreimanis skaidro, ka, tāpat kā daudziem citiem, uzņēmumam bijušas problēmas iegādāties aizsargmaskas saviem darbiniekiem. Ņemot vērā, ka "Mežroze & Co" nodarbojas ar audumu ražošanu, sākotnēji darbinieki paši piedāvājuši, ka varētu sev uzšūt aizsargmaskas no pašu ražotajiem izejmateriāliem.

"Mēs izpētījām audumu filtrēšanas spējas, atradām vislabāk piemērotos un uzšuvām dažādus masku modeļus," tā Dreimanis. "Pēc izmantošanas darbā kolēģi izteica rekomendācijas, kuras mēs uzklausījām un ieguvām labu rezultātu – uzšuvām jaunu un ērtu maskas modeli, kuru sākām izmantot savām vajadzībām."

Darba procesā tika pētītas iespējas, kā maskas iespējams uzlabot, un rezultātā veidota jauna sadarbība ar ilggadējiem partneriem, iegādājoties speciāli izstrādāto un rekomendēto antibakteriālo ķīmiju. "Rezultātā ieguvām aizsargmaskas ar antibakteriālo apstrādi, kur ir speciāli apstrādāti trīs auduma slāņi, tādējādi tās iespējams pēc mazgāšanas lietot vairākas reizes," skaidro Dreimanis, piebilstot, ka tagad tās pieejamas ikvienam interesentam.

Ar ko atšķiras medicīniskās maskas no respiratoriem un kā tās pareizi lietot, lūko šeit.

AS "Latvijas balzams"

Lai risinātu jautājumu saistībā ar nepietiekamo dezinfekcijas līdzekļu pieejamību valstī laikā, kad strauji izplatās Covid-19 infekcija, AS "Latvijas balzams" uzsāka roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļa "Virudes" ražošanu, kas izstrādāts pēc Pasaules Veselības organizācijas norādēm.

"Laikā, kad dezinfekcijas līdzekļi kļuvuši par deficīta preci, uzskatām par savu pienākumu atsaukties Veselības ministrijas aicinājumam nodrošināt šīs preces pieejamību. Tādēļ arī nolēmām uzsākt roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļa ražošanu," informē Intars Geidāns, AS "Latvijas balzams" valdes priekšsēdētājs. "Koronavīrusa straujā izplatīšanās visā pasaulē ir ietekmējusi arī Latvijas uzņēmumu darbu. Lai gan saskaramies ar vairākiem izaicinājumiem, darām visu iespējamo, lai saviem klientiem nodrošinātu biznesa un sniegto pakalpojumu nepārtrauktību."

"Interesi par ražotā roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļa iegādi ir izrādījuši daudzi: valsts iestādes, veselības iestādes, pārtikas ražotāji, sanitāro līdzekļu izplatītāji un telpu dezinfekciju veicoši uzņēmumi, arī tirdzniecības ķēdes. Roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļa ražošana turpinās katru dienu, arī brīvdienās, saražojot no 20 līdz pat 30 tonnām dezinfektanta," tā Geidāns. Produkta lielā pieprasījuma dēļ ražošanas jauda ir atkārtoti palielināta. "Sākotnēji bijām plānojuši saražot 6 tonnas dienā, tādēļ tiešām varam teikt, ka esam darījuši visu, lai nodrošinātu šo produktu tirgū nepieciešamajā daudzumā." Norādīts, ka ražoto dezinfekcijas līdzekli uzņēmums piešķir arī saviem darbiniekiem, lai viņi spētu ievērot drošas higiēnas prasības mājsaimniecībā, tādējādi nodrošinot arī ražotnes nepārtrauktu darbību.

Šobrīd ir atjaunota roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļa pieejamība "Latvijas balzams veikalu" interneta veikalā.

Izejvielas, reģistrācija un produktu paraugu iesniegšana

Ekonomikas ministrija organizējusi sarunas ar vairākiem uzņēmumiem – gan par ražošanas jaudu paplašināšanu uzņēmumos, kas jau tradicionāli ražojuši dezinfekcijas līdzekļus, gan par jaunu ražotņu izveidi. Šajā jomā visai īsā laikā ir panākts nozīmīgs progress, un līdz ar to novērsts dezinfekcijas līdzekļu trūkums tirgū.

Ekonomikas ministrija ir organizējusi darba grupu ar Veselības inspekcijas un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC). Dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem bija grūtības iegūt izejvielas (aktīvās vielas) no ārzemēm, tādējādi LVĢMC sastādīja sarakstu ar vielām, ko var izmantot kā aktīvās vielas dezinfekciju līdzekļu receptūrā gan rokām, gan darba virsmām. Iestāde strādā pastiprinātā režīmā un atļaujas receptūru maiņām, vai jaunu receptūru ieviešanai dezinfekcijas līdzekļu ražošanai izdod dažu dienu laikā.

Šobrīd arī citi esošie dezinfekcijas līdzekļu ražošanas uzņēmumi cenšas palielināt savas ražošanas jaudas, atsevišķi uzņēmumi cenšas pārorientēt savu ražošanu, lai uzsāktu dezinfekcijas līdzekļu ražošanu, lai strādātu uz maksimālām jaudām.

Papildus, sadarbojoties ar Valsts ieņēmumu dienestu un Finanšu ministriju, panākts, ka etanolu drīkst izmantot kā dezinfekcijas līdzekļu sastāvdaļu un tam nav piemērojama akcīze. Esošā etanola rūpnīca SIA "Kalsnavas elevators", pēc ministrijā pieejamās informācijas, primāri cenšas nodrošināt vietējo tirgu un nesaredz grūtības izpildītus visus izvietotos pasūtījumus tuvāko divu nedēļu perspektīvā. Lai apmierinātu milzīgo pieprasījumu pēc etanola, ir ieviesti būtiski atvieglojumi un SIA "PESCADO" var ražot un glabāt etanolu lielākos apjomos. Arī SIA "I.S.D." norāda, ka etanols nav deficīts un strādā pie ražotnes modernizācijas un paplašināšanas.

Tāpat Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra strādā ar esošajiem un potenciālajiem ražotājiem arī par sejas aizsargmasku ražošanas jaudu palielināšanu. Savukārt sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti aktīvi tiek strādāts pie jautājuma par jauna sejas aizsargmasku ražošanas risinājuma izstrādes Latvijā. Rīgas tehniskā universitāte ir izstrādājusi sešus mutes masku prototipus. Šobrīd norit to sākotnējais novērtēšanas process, lai maskas būtu drošas un atbilstošas.

Attiecībā uz par individuālo aizsarglīdzekļu un ķirurģisko masku ražošanu, būtiski norādīt, ka medicīnisko masku ražotājam jāreģistrējas Zāļu valsts aģentūrā (ZVA). Medicīniskā maska ir vienreizējas lietošanas maska, kas paredzēta, lai pasargātu pacientu. Medicīniskās maskas nav individuālie aizsardzības līdzekļi, šie izstrādājumi tiek klasificēti kā medicīnas ierīces. Šādas medicīniskās maskas neaizsargā to nēsātājus pret vīrusu. Prasības medicīniskajām maskām ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 2017/745 kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un standartā LVS EN 14683:2019 "Medicīniskās sejas maskas. Prasības un testēšanas metodes". Papildus medicīnisko masku ražotājiem nepieciešams reģistrēt savus produktus Zāļu valsts aģentūrā. Kompetentā iestāde par medicīnisko masku atbilstību prasībām ir Veselības inspekcija.

Medicīniskās maskas iedalās trīs kategorijās:

Kategorija I – baktēriju filtrācijas efektivitāte 95 procenti;

Kategorija II – baktēriju filtrācijas efektivitāte 98 procenti;

Kategorija IIR – baktēriju filtrācijas efektivitāte 98 procenti un izturība pret šļakatām.

Savukārt respiratoru ražotājam nav jāreģistrējas nekur papildus. Attiecībā uz pašiem respiratoriem un to ražošanu prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulā (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK. Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļiem piemērojamais standarts ir EN 149+A1:2009 "Elpošanas aizsargierīces. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret sīkajām daļiņām. Prasības, pārbaude, marķēšana".

Saskaņā ar šo standartu respiratori iedalās trīs klasēs, ņemot vērā filtrācijas efektivitāti un gaisa noplūdi:

FFP1 (filtrācijas efektivitāte 80 procenti, noplūde 25 procenti);

FFP2 (filtrācijas efektivitāte 94 procenti, noplūde 11 procenti) un

FFP3 (filtrācijas efektivitāte 99 procenti, noplūde 5 procenti).



Attiecīgi regula paredz paziņotās institūcijas (trešās puses testēšanas institūcija) iesaisti visos gadījumos. Pirms laišanas tirgū šādai iestādei jāiesniedz produkta paraugs. Tomēr saskaņā ar regulu, kad sākotnējais paraugs ir pārbaudīts, nav pienākuma pakļaut vienus un tos pašus testus katram priekšmetam, kas nāk no ražošanas līnijas. Tā vietā tiek veiktas uzraudzītas produktu pārbaudes pēc nejaušības principa vai citas līdzīgas ražošanas kontroles procedūras, kuras tiek ieviestas.

Vienlaikus ministrijā norāda, ka tā kā Covid-19 infekciju izraisošā koronavīrusa viens no izplatīšanās veidiem ir sīki pilieni, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, tad aktuāls ir jautājums par atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL), piemēram, respiratoru un aizsargbriļļu izvēli un iegādi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sniedz konsultācijas IAL jomā, lielākoties par respiratoriem un aizsargmaskām. Patērētājiem un profesionālajiem lietotājiem ir pieejami dažādi sejas aizsardzības līdzekļi un ir būtiski saprast, kādam mērķim tie ir ražoti un vai pasargā lietotājus.