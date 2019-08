'Jaunpils pienotavai' iecelta jauna, paplašināta padome

Piena produktu ražotājam AS "Jaunpils pienotava" iecelta jauna padome, kura turpmāk darbosies nevis trīs, bet septiņu cilvēku sastāvā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Līdzšinējie padomes locekļi – Lilija Bērtulsone, Tamāra Karlberga un Egīls Seņkāns – atcelti no amatiem.

Par jauno AS "Jaunpils pienotava" padomes priekšsēdētāju iecelts Mārtiņš Neibergs, bet par padomes priekšsēdētāja vietniekiem iecelti Anrijs Aumalis un Jānis Bērtulsons. Padomes locekļu amatos apstiprināti Diāna Broka, Mārtiņš Cimermanis, Anda Kanča un Guntars Senkāns.

Izmaiņas padomē ierakstītas 26. augustā.

AS "Jaunpils pienotava" dibināta 1997. gadā un tā nodarbojas ar piena pārstrādi un piena produktu ražošanu. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 853 723 eiro. AS "Jaunpils pienotava" mātes uzņēmums ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Piena ceļš".

2018. gadā AS "Jaunpils pienotava" strādājusi ar apgrozījumu 12,342 miljonu eiro apmērā, bet uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 392 tūkstoši eiro. Pērn uzņēmums nodarbināja vidēji 136 darbiniekus.

Jau vēstīts, ka Latvijas piena ražotāju kooperatīvs "Piena ceļš" un Igaunijas piensaimnieku kooperatīvs "E-piim" plāno izveidot kopīgu starpvalstu kooperatīvu, kā arī kopīgi būvēs piena pārstrādes rūpnīcu Igaunijā, ieguldot 100 miljonus eiro. Tā būs lielākā šāda veida rūpnīca Baltijā, kurā varēs pārstrādāt 1000 tonnas piena dienā.

Sarunas par apvienošanos starp Igaunijas un Latvijas piensaimnieku kooperatīviem notikušas jau divus gadus. Šajā laikā Igaunijas kooperatīvs "E-piim" ir sagatavojis jaunas piena pārstrādes rūpnīcas projektu ar jaudu 1000 tonnas dienā, kura kopējās izmaksas – ap 100 miljoniem eiro. "E-piim" jau pieder trīs piena pārstrādes uzņēmumi, kas eksportē produkciju uz pasaules tirgiem, savukārt "Piena ceļam" pieder "Jaunpils pienotava", kam ir stabils produkcijas noiets gan Latvijas, gan eksporta tirgos. Līdz ar kopīga kooperatīva izveidi, tā bilancē nonāks gan Igaunijas, gan Latvijas pārstrādes rūpnīcas ar kopējo pašu kapitālu 17,2 miljonus eiro, kas ir apvienotā kooperatīva neto aktīvu vērtība.

"Apvienoties ir absolūti nepieciešams. Latvijā patlaban vērojamā situācija – 33 piena kooperatīvi –uz tik mazas teritorijas ir absurds. Tā noteikti nav nākotne. Eiropā ir pierādījies, ka nākotne ir stipriem zemnieku kooperatīviem, ko pierāda "Valio" un poļu lielie kooperatīvi. Nākotne ir apvienoties," jau iepriekš sacīja "Piena ceļš" valdes priekšsēdētājs Raimonds Misa, piebilstot, ka "Piena ceļš" lēmumu apvienoties tieši ar "E-Piim'' pieņēmis, pateicoties abu kooperatīvu līdzīgai darbības filozofijai un atbalstam biedru piena pārstrādei.

Jaudīgā piena pārstrādes uzņēmuma būvniecību Igaunijā, Paidē, plānots uzsākt 2019. gadā, bet darbu tas plāno sākt 2021. gadā. Būvniecības finansēšanai ir pieejami līdzekļi no Eiropas Investīciju bankas, vairākām Eiropas komercbankām, kā arī ES fondiem. Viens no rūpnīcas investoriem ir Nīderlandē bāzētais uzņēmums "Interfood B.V.", kas ir viens no pasaulē lielākajiem industriālo piena produktu tirgotājiem.

Kooperatīva "E-piim" un "Piena ceļš" zemnieki šobrīd saražo 25% no abu valstu svaigpiena apjoma un to konsolidētais apgrozījums veido ap 75 miljoniem eiro. "E-piim" kopumā ir apvienojušies 143, bet "Piena ceļā" – 49 piena ražotāji. Abu kooperatīvu apvienošanās procesu plānots pabeigt 2020. gada sākumā.