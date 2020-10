Jauns riska faktors: vienā adresē reģistrēti 245 uzņēmumi

Vēl pirms desmit gadiem uzņēmumu juridiskās adreses bija atrodamas arī patversmēs, taču šobrīd uzņēmējdarbības vides sakārtošanā sperts liels solis uz priekšu, pievēršot pastiprinātu uzmanību tā dēvētajā "melnajā" sarakstā esošajām adresēm, kurās iepriekš reģistrēts liels skaits uzņēmumu. "Lursoft" izpētījis, kuras ir populārākās adreses, kurās reģistrēts visvairāk uzņēmumu, izpētot arī, cik aktīva ir šo uzņēmumu saimnieciskā darbība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piemēram, pirms nepilniem pieciem gadiem Čiekurkalnā, Starta ielā 7, Rīgā, vienlaikus bija reģistrēti 596 uzņēmumi, bet šobrīd – vien 16 firmas. Tajā pašā laikā šobrīd Rīgā ir sešas adreses, kurās reģistrēti vairāk nekā 100 uzņēmumi. "Lursoft" vērš uzmanību, ka adresē reģistrēto uzņēmumu skaits ir svarīgs faktors, veicot klientu vai piegādātāju izvērtēšanu, jo VID rekomendācijas paredz, ka gadījumos, ja adresē reģistrēti vairāki uzņēmumi, no kuriem liela daļa izbeiguši savu darbību, tas var būt nozīmīgs riska faktors.

Top 100 populārākajās adresēs, kurās reģistrēts vislielākais skaits uzņēmumu, šobrīd reģistrēti 5,5 tūkstoši uzņēmumu, taču 2019. gada pārskatus no tiem iesnieguši vien 68,14%. Vairumā gadījumu top 100 juridisko adrešu vidū atrodamas biroju ēkas, taču atsevišķos gadījumos – arī dzīvokļi.

Dzīvoklī Vīlandes ielā – vairāk nekā 200 uzņēmumi

Uzmanību piesaista Vīlandes iela 12-3, Rīgā, kurā juridiskā adrese šobrīd reģistrēta vislielākajam skaitam uzņēmumu – 245. Vēl interesantāka aina atklājas, aplūkojot šo uzņēmumu darbību, jo pārskatus par pagājušo gadu iesnieguši vien trīs uzņēmumi un neviens no tiem nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības, kā arī kopējais darbinieku skaits rada daudz jautājumu. Šajā adresē strādājošie vairāk nekā 200 uzņēmumi kopumā pērn nodarbinājuši tikai vienu darbinieku.

Daļai no Vīlandes ielā 12-3 reģistrētajiem uzņēmumiem turpmākais liktenis, visticamāk, jau ir zināms un tos gaida likvidācija, par ko liecina arī "Lursoft" datu atlase par šajā adresē reģistrētajiem uzņēmumiem. No 245 uzņēmumiem likvidācijas process patlaban uzsākts 14 firmām, 35 firmām ir apturēta saimnieciskā darbība, savukārt kopskaitā 73 uzņēmumiem reģistrēts lēmums par darbības izbeigšanu.

Visu Vīlandes ielā 12-3 reģistrēto uzņēmumu kapitāldaļu turētāji ir ārvalstnieki, izpētījis "Lursoft". Teju visos gadījumos – personas no Itālijas, un tikai vienam uzņēmumam – 2016. gadā dibinātājam SIA "Otel.M" – kapitāldaļu turētājs ir rumānis. Līdzīgi kā vairums pārējo šajā Rīgas Klusā centra nama dzīvoklī reģistrētie uzņēmumi arī "Otel.M" kā pamatdarbība norādīta citur neklasificēti individuālie pakalpojumi. "Lursoft", izpētot, kāda veida pakalpojumi ietilpst šajā uzņēmējdarbības apakšnozarē, secinājis, ka tie ir dažādi ar monētu darbināmi pašapkalpošanās automāti, piemēram, fotokabīnes, ar monētām slēdzami skapīši vai asinsspiedienu mērītāji, kā arī tetovēšanas un caurduršanas salonu, astrologu un spirituālistu darbība, eskorta, iepazīšanās u.c. tamlīdzīgi pakalpojumi. Atlikušajiem 17,14% šajā adresē reģistrētajiem uzņēmumiem kā pamatdarbība norādīta reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi.

Čaklākie uz jaunu uzņēmumu reģistrēšanu Vīlandes ielā 12-3 bijuši Alesandro Siniskalči (Alessandro Siniscalchi) un Pjērs Podige (Pier Felice Poddighe), jo abi kā kapitāldaļu turētāji ir vairāk nekā 20 šajā adresē reģistrētiem uzņēmumiem. Siniskalči gadījumā tie ir pat 29 uzņēmumi. Ar atsevišķiem izņēmumiem tie visi reģistrēti 2015. gadā, taču neviens no tiem nav iesniedzis pārskatu par 2019. gadu. Neskatoties uz to, ka Vīlandes ielā 12-3 reģistrētie uzņēmumi ir ļoti neaktīvi gada pārskatu iesniedzēji, informācija par patiesajiem labuma guvējiem reģistrēta visiem šajā adresē esošajiem komersantiem.

Jānorāda, ka 45% no visiem Vīlandes ielā 12-3 reģistrētajiem uzņēmumiem dibināti 2015. gadā, un vēl 30% – 2016.gadā. Pēc 2018. gada jūnija šajā adresē vairs nav reģistrētu jaunu uzņēmumu.

Rīgā – vairākums

Raugoties, kur atrodas uzņēmēju iecienītākās adreses, kurās reģistrēts vislielākais skaits uzņēmumu, pārliecinošās līderpozīcijās izvirzījusies Rīga, jo tikai astoņas no 100 adresēm reģistrētas ārpus galvaspilsētas. To vidū ir Jelgava, Mārupes, Olaines, Stopiņu un Babītes novadi, taču aptvertas arī tālākas Latvijas pilsētas – Liepāja, Jēkabpils, Cēsis.

Populārākā adrese ārpus Rīgas ir Olainē, Rūpnīcu ielā 4, kur līdz šim bijuši reģistrēti 164 uzņēmumi, taču tagad no tiem aktīvi ir 80. To vidū ir gan uzņēmumi no tirdzniecības sektora, gan arī ražojošās nozarēs strādājošas kapitālsabiedrības, kā arī citu nozaru pārstāvji. Pēc apgrozījuma 2019. gadā lielākais to vidū ir SIA "Deco Energy", kas Rūpnīcu ielā 4, Olainē atrodas jau kopš tā dibināšanas 2009. gadā, šo gadu laikā ne reizi nemainot juridisko adresi. "Deco Energy" ir "Nordic Partners" grupas uzņēmums, kas sniedz elektroapgādes nodrošinājuma pakalpojumus. Uzņēmums pērn apgrozījis 7,04 miljonus eiro un nopelnījis 231,42 tūkstošus eiro, savukārt otrs lielākais šajā adresē reģistrētais uzņēmums 2019. gadā ar 6,28 miljonu eiro apgrozījumu bijis SIA "Nordic Plast". Kopumā šajā adresē reģistrētie uzņēmumi pagājušajā gadā apgrozījuši 36,00 miljonus eiro, gadu noslēdzot ar 1,79 miljonu eiro zaudējumiem. Ar darba vietām Rūpnīcu ielā 4, Olainē reģistrētie uzņēmumi 2019. gadā nodrošinājuši 520 darbiniekus.

Skaitot, cik darbiniekus nodarbinājuši uzņēmumi katrā no top 100 adresēm, jāizceļ biroju ēka Duntes iela 6, Rīgā, kurā reģistrētie 57 uzņēmumi pagājušajā gadā nodrošinājuši kopumā 2561 darba vietu. Trešā daļa no tiem (862 darbinieki) strādā degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA "Circle K Latvia". Otrs lielākais šajā adresē reģistrētais darba devējs ir restorānu "McDonald's" pārvaldītājs SIA "Premier Restaurants Latvia" ar pagājušajā gadā nodarbinātiem 740 darbiniekiem, savukārt trešais – SIA "Circle K Business Centre" (628 darbinieki).

Lielākā kopējā peļņa – Gustava Zemgala gatvē 76 reģistrētajiem

Starp top 100 populārākajām juridiskajām adresēm pelnošākie uzņēmumi meklējami Gustava Zemgala gatvē 76, Rīgā. Lai arī šeit juridiskā adrese šobrīd reģistrēta tikai 35 uzņēmumiem, no kuriem pārskatus par 2019. gadu iesnieguši 24, tie pagājušajā gadā kopā nopelnījuši 35,77 miljonus eiro. Lauvas tiesu – 21,05 miljonus eiro – no šīs summas devusi holdingkompānija SIA "JVI", kas ir viena no nekustamo īpašumu attīstīšanas un pārvaldīšanas SIA "Jaunā Teika" īpašniecēm. Otrs pelnošākais šajā adresē reģistrētais uzņēmums ir kosmētikas un tīrīšanas līdzekļu vairumtirgotājs SIA "Henkel Latvia", kas, 2019. gadā apgrozot 47,95 miljonus eiro, pēc nodokļu nomaksas nopelnījis 6,05 miljonus eiro.

Runājot par samaksātajiem nodokļiem, vislielākie nodokļu maksājumi uz vienu uzņēmumu top 100 adrešu vidū 2019. gadā reģistrēti Duntes ielā 6 reģistrētajiem uzņēmumiem, kas iespējams, pateicoties degvielas tirgotājam "Circle K Latvia", kas pērn bijis otrs lielākais nodokļu maksātājs valstī. Duntes ielā 6 esošajā biroja ēkā reģistrētie 57 uzņēmumi pagājušajā gadā nodokļos kopā samaksājuši 217,76 miljonus eiro. No tiem 185,60 miljonus eiro – "Circle K Latvia". Tas ir pilnīgs pretstats Vīlandes ielā 12-3 reģistrētajiem 245 uzņēmumiem, kuri pagājušajā gadā kopā nodokļos samaksājuši vien 3,07 tūkstošus eiro.

Jāizvērtē adrese, lai izvairītos no riskiem

Arī uzņēmuma juridiskā adrese ir viens no aspektiem, kas jāņem vērā, veicot klientu un piegādātāju izpēti, šai informācijai pievēršot uzmanību, ja liela daļa konkrētajā adresē reģistrēto uzņēmumu ir likvidēti vai arī tiem ir reģistrēti citi apgrūtinājumi. Tā, piemēram, "Lursoft" izpētījis, ka no Braslas ielā 20, Rīgā reģistrētajiem 70 uzņēmumiem 38 šobrīd ir uzsākts likvidācijas process, savukārt kopumā 43 uzņēmumiem ir apturēta saimnieciskā darbība, bet nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, fiksēts pusei no visiem adresē reģistrētajiem uzņēmumiem.

Starp top 100 populārākajām juridiskajām adresēm lielu uzmanību piesaista arī Pāles iela 14, Rīgā (Strazdumuižas iela 80). Šajā Juglā esošajā namā reģistrēti 47 uzņēmumi, taču 24 no tiem ir likvidācijas process, un šajā adresē reģistrētajiem uzņēmumiem ir 46 aktīvi nodrošinājumi.

Jānorāda, ka šie nebūt nav vienīgie gadījumi, kad lielai daļai no adresē reģistrētajiem uzņēmumiem ir piemēroti dažāda veida apgrūtinājumi. Veicot rūpīgu izpēti, pievēršot uzmanību esošā vai arī potenciālā klienta juridiskajai adresei un pārējiem tajā reģistrētajiem uzņēmumiem un to statusam, ir iespēja mazināt sava biznesa riskus, kā arī izvairīties no sodiem par AML prasību nepilnīgu izpildi.