Jauns Tallinas šosejas posms varētu tapt starp Vangažiem un Skulti

AS "Ceļuprojekts" sācis iespējamās būvniecības izpēti un ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) izstrādi perspektīvajam jaunajam Tallinas šosejas (A1) posmam no Vangažiem līdz Skultei, informē pasūtītājs valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC),

Uzņēmums tiesības veikt šos darbus ieguvis atklātā konkursa rezultātā, to izmaksas ir 110,6 tūkst. eiro (ar PVN).

LVC skaidro: jauns šosejas posms nepieciešams, lai tranzīta satiksmei nebūtu jābrauc cauri Baltezeram un Ādažiem, kur ir ne tikai vēsturiskā dzīvojamā apbūve, bet arī pēdējos 10-20 gados attīstītie ciemati, kā arī ražotnes.

Esošajā Tallinas šosejas sākumposmā, no Rīgas apvedceļa līdz Saulkrastiem pēdējos 10 gados satiksmes intensitāte ir pieaugusi par 50% - no vidēji 12,4 tūkst. automašīnām diennaktī līdz 18,4 tūkst. automašīnām diennaktī, un ceļš ir izsmēlis savu caurlaides spēju. Vienlaicīgi pēdējos 20 gados Ādažu teritorijā ir attīstīta gan dzīvojamā apbūve, gan rūpnieciskā, bet netika organizēta droša satiksme, pašvaldība nav izveidojusi paralēlo ceļu tīklu un pieslēgumi veikti pie valsts galvenā ceļā – Tallinas šosejas. Līdz ar to Tallinas šosejas sākumposms ir zaudējis savu galvenā autoceļa funkciju, kā arī ir ievērojami pasliktinājusies satiksmes drošība – posmā ir seši tā saucamie melnie punkti. Pēdējos trīs gados tur ir notikuši 96 ceļu satiksmes negadījumi un bojā gājuši 6 cilvēki.

Šo faktoru kopums norāda uz to, ka ir nepieciešams palielināt šosejas caurlaides kapacitāti, nodrošinot raitu un drošu satiksmi, īpaši tranzīta transportam. Tas nav iespējams bez esošā ceļa kardinālas pārbūves vai jauna šosejas posma izbūves.

Pārbūvēt esošo divu joslu Tallinas šosejas posmu, kas iet cauri šiem diviem ciemiem, par četru joslu ātrgaitas ceļu tehniski ir ļoti sarežģīti, tostarp nāktos atpirkt un nojaukt daļu no Baltezerā esošajām dzīvojamajām mājām. Tāpēc tiek pētīta alternatīva trase, plānojot jauno šosejas posmu izvietot kopīgā koridorā ar “Rail Baltica” dzelzceļu.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana orientējoši varētu notikt jau šī gada decembrī.. Izpētes projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes laiks ir 2021.- 2023. gads. Ja tiks konstatēts, ka šis ir piemērots risinājums, posma būvniecība tiek plānota pēc 2030. gada. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrādes kopējās izmaksas tiek lēstas 1,65 milj. eiro apmērā, savukārt būvdarbu izmaksas – 156 milj. eiro apmērā, ar iespēju būvdarbus veikt divās kārtās.

Līdz tam tiek mainīta satikmes organizācija Tallinas šosejas (A1) posmā no divlīmeņu krustojuma ar Vidzemes šoseju (A2) līdz stāvlaukumam pie Pulksteņezera aiz Gaujas tilta (0,00.–13,85. km). Tas jāuztver kā iela apdzīvotā teritorijā, norāda LVC. Izmaiņas akcentēs šo, kā arī liegs veikt bīstamus manevrus – apdzīšanu un kreisos pagriezienus.

LVC arī atgādina par savulaik plānoto Baltezera apvedceļa projektu, kura aktualitāte ir zudusi. Plānošana tika veikta, balstoties uz Rīgas pašvaldības attīstības plāniem un paredzot pieslēgumu pie Rīgas Ziemeļu transporta koridora (RZTK) I posma (Brīvības ielas dublieris). Šis projekts ir atlikts uz nenoteiktu laiku.