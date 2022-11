Jaunu biezpiena sieriņu izstrādē iegulda 15 tūkstošus eiro

Piena pārstrādes uzņēmums "Food Union" atsācis ražot "Kārums" kivi biezpiena sieriņu jaunā veidolā, kā arī piedāvā jaunu sieriņu ar želejas konfektēm. Abu produktu receptes ir izstrādātas "Food Union" grupas svaigo piena produktu Izcilības centrā Rīgā, bet to izstrādē investēti 15 tūkstoši eiro.

Sākotnēji abi sieriņi būs pieejami Latvijā, taču vēlāk tos ir plānots eksportēt kā uz Lietuvu un Igauniju, tā arī uz Lielbritāniju, Īriju un citām Eiropas valstīm.

Jaunais "Kārums" sieriņš ar krāsainām želejas konfektēm (45 g) līdzinās mājās gatavotajam biezpiena gardumam ar marmelādes gabaliņiem, tikai tam ir ērtāka forma un šokolādīga glazūra. Savukārt kivi biezpiena sieriņš (45 g) ir jau iepriekš zināmās "Kārums" garšas atkalatgriešanās, bet jaunā veidolā – našķis viscaur ir maigā un kivi raksturīgā zaļganā tonī, kas panākts, receptē izmantojot tikai dabīgas izcelsmes krāsvielas.

Kopumā šogad "Kāruma" klāstā atgriezti trīs iepriekš iecienītas biezpiena sieriņu garšas. Savukārt gada nogalē uzņēmums ir iecerējis prezentēt vēl vienu, šim vēl nebijušas garšas "Kārums" jogurtu, stāsta "Food Union" piena produktu zīmola vadītāja Ilva Veidemane.

"Food Union" ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā un saldējuma ražotājs Baltijas valstīs. "Food Union" grupa Eiropā apvieno divus lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", un "Valmieras piens", kā arī distribūcijas uzņēmumu "Premia", lielāko saldējuma ražotāju un piegādātāju Igaunijā un Lietuvā ar vienādu nosaukumu - "Premia", lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītāju "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbjørn Is" un saldējuma izplatītāju "Den Norske Isbilen", un saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux". 2018.gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā. 2021. gadā "Food Union" grupa Eiropā sasniedza 291 miljonus eiro lielu apgrozījumu. "Food Union" grupā nodarbināti vairāk nekā 2500 cilvēku.