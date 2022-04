Kāda ir robeža – cena, kādu par jaunu ekonomiskās klases mājokli ir gatavi maksāt Latvijas iedzīvotāji –, ir šī gada rēbuss, kuru risina nekustamā īpašuma tirgus.

No vienas puses, pieprasījums pēc jauniem mājokļiem līdz šim ir bijis ļoti liels un mūsu tirgū jau strādājošie nekustamā īpašuma attīstītāji nav varējuši to pilnībā apmierināt, no otras, būvniecības izmaksu kāpums pēdējos mēnešos, bet jo īpaši kara kontekstā, ir uzņēmis raķešu paātrinājumu. Atsevišķās pozīcijās būvmateriālu izmaksas ir augušas par piektdaļu un vairāk (tērauda konstrukcijas). Turklāt līdz šim, piemēram, metāla produkcija galvenokārt iepirkta no Krievijas, kas pēc tās sāktā kara Ukrainā vairs nav iespējams.

Tas mājokļu attīstītājiem liek pārskatīt dzīvokļu cenas topošajās ēkās, daži uzņēmēji apsver arī iepriekš noslēgto priekšlīgumu "laušanu", kuros paredzētā cena vairs neļauj rentabli pabeigt projektu. Savukārt citi, kas vēl nebija sākuši īstenot projektus, tos atliek, konferencē "Nekustamais īpašums un būvniecība Latvijā 2022" izceļ Māris Laukalējs no "Arco Real Estate", kurš ilgus gadus seko mājokļu tirgus tendencēm.