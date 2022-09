Jaunuzņēmumi apvienojušies projektā 'Badideas.fund' - paveras jaunas iespējas piesaistīt finansējumu

Kulbergs ir saskāries ar "EstBan", "LatBan", "LitBan" un citām eņģeļuzņēmēju grupām Silīcija ielejā. Un no uzņēmuma dibinātāja viedokļa tas ir ļoti nepateicīgs process, daudzos gadījumos šādas eņģeļuzņēmēju grupas var uzņemt jaunuzņēmumus, piemēram, nākammēnes, kad tiem tiek lūgts prezentēt savu ideju, un tad ideja tiek izskatīta, biedriem kopā balsojot. "Mēs no tā vēlamies izvairīties, jo jaunuzņēmumiem naudu vajag jau šodien. Turklāt labākie no tiem var būt izvēlīgāki. Ar demokrātiju, kvorumiem, balsošanām un veto tiesībām mēs atsijātu labākos jaunuzņēmumus, jo tie izvēlētos citus, draudzīgākus, investorus. Mēs gribam būt tādi investori, kādus mēs vēlējāmies tad, kad paši savus jaunuzņēmumus būvējām," vērtē Kulbergs.

"Badideas.fund" izvērtēšana notiek trijos soļos, piltuvveidīgi, varētu teikt. Ir šaurāks biedru loks, kas divas stundas nedēļā velta, lai sistemātiski izvērtētu ienākošo jaunuzņēmumu. Pēdējais no soļiem ir intervija, kas tiek ierakstīta. Tad visa informācija tiek strukturēti sapakota, izanalizēta un nosūtīta biedriem. Kas pirmais piesakās, pirmais investē, līdz ir sasniegta mērķsumma. Un tad dodas pie nākamās investīcijas.

Uzdod āķīgus jautājumus

Viens no jautājumiem, ko "Badideas.fund" biedriem patīk uzdot: kā jūsu jaunuzņēmums izgāzīsies, kāpēc lai jūsu jaunuzņēmumam neizdotos? Dažreiz tas izsit no līdzsvara vai atbruņo dibinātāju. Tas liek padomāt par to, ka var būt arī tā, ka neizdodas. Visi ar to arī rēķināmies, bet vienlaikus, par to domājot, tam var nedaudz sagatavoties.